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ElvalHalcor: Επενδυτικό πλάνο 850 εκατ. έως το 2030 σε αλουμίνιο και χαλκό

Η διοίκηση της ElvalHalcor ανακοίνωσε το επενδυτικό της σχέδιο της περιόδου 2026

Business 14.07.2026, 13:18
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ElvalHalcor: Επενδυτικό πλάνο 850 εκατ. έως το 2030 σε αλουμίνιο και χαλκό
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

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Ένα νέο γύρο επενδύσεων ξεκινάει η ElvalHalcor μετά από εκείνες ύψους 1 δισ. ευρώ που πραγματοποίησε τα τελευταία 10 χρόνια.

Η διοίκηση της ElvalHalcor, της εταιρείας του Ομίλου Viohalco που δραστηριοποιείται στη μεταποίηση αλουμινίου και χαλκού παρουσίασε το νέο επενδυτικό σχέδιο για την περίοδο 2026 – 2030.

Στα 850 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις έως το 2030

Όπως έκανε γνωστό ο αντιπρόεδρος της ElvalHalcor Σπύρος Κοκκόλης το επενδυτικό σχέδιο ύψους 850 εκατ. ευρώ αναμένεται να στείλει σε υψηλότερες θέσεις την ελληνική εταιρεία στον ανταγωνισμό διεθνώς.

Από τα 850 εκατ. ευρώ, τα 455 εκατ. ευρώ αφορούν στη δυναμικότερη διείσδυση της εταιρείας σε τομείς του αλουμινίου και του χαλκού όπως είναι η ανακύκλωση των πρώτων υλών για το αλουμίνιο και τον χαλκό, οι μεταφορές, η άμυνα και τα data centers.

Οι κυριότερες επενδύσεις, όπως τις παρουσίασαν τα στελέχη της ElvalHalcor είναι στο αλουμίνιο: Η εγκατάσταση ψυχρού έλαστρου ύψους 222 εκατ. ευρώ το 2030 και η νέα μονάδα επεξεργασίας ανακυκλώσιμων πρώτων υλών ύψους 150 εκατ. ευρώ το 2029.

Στον χαλκό οι κυριότερες επενδύσεις είναι η ανάπτυξης μίας μονάδας χρήσης ανακυκλώσιμων υλών ύψους 59 εκατ. ευρώ το 2027. και μικρότερες επενδύσεις 24 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο των Οινοφύτων.

Οι στόχοι

Στους στόχους είναι η αύξηση των όγκων και της κερδοφορίας.

Οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι είναι για το αλουμίνιο οι πωλήσεις να ανέλθουν στους 470.000 με 490.000 τόνους και στο χαλκό στους 200.000 τόνους.

Τα a-EBITDA στόχος μεσοπρόθεσμοις είναι τα 400 εκατ. ευρώ.

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι με το επενδυτικό πρόγραμμα είναι οι πωλήσεις να ανέλθουν στους 630.000 τόνους για το αλουμίνιο και στους 225.000 τόνους για το χαλκό.

Τα a-EBITDA στόχος είναι να ανέβουν στα 425 με 475 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Η ElvalHalcor μέρος της χρηματοδότησης του επενδυτικού πλάνου αναμένεται να το καλύψει με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 250 – 300 εκατ. ευρώ.

Σήμερα 14 Ιουλίου είναι η πρώτη ημέρα που είναι ανοιχτό το βιβλίο προσφορών, το οποίο θα κλείσει στις 16 του μηνός.

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