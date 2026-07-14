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Θεσσαλία: Με προβλήματα το ελαιοκομικό και αμπελουργικό μητρώο

Οι επιζωοτίες έχουν πλήξει την κτηνοτροφία στη Θεσσαλία – Συνάντηση στο ΥπΑΑΤ

AGRO 14.07.2026, 12:59
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Θεσσαλία: Με προβλήματα το ελαιοκομικό και αμπελουργικό μητρώο
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Οι επιπτώσεις των διαδοχικών θεομηνιών και επιζωοτιών που έχουν πλήξει την κτηνοτροφία στη Θεσσαλία καθώς και τα προβλήματα, που προκύπτουν από τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του Ελαιοκομικού και Αμπελουργικού Μητρώου, τα οποία προκαλούν καθυστερήσεις και δυσχέρειες τόσο στους παραγωγούς όσο και στις αρμόδιες υπηρεσίες απασχόλησαν τη συζήτηση που είχαν με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρο Πρωτοψάλτη, αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με επικεφαλής τον αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας Δημήτρη Τσέτσιλα.

Αναλυτικότερα ο κ. Τσέτσιλας που συνοδεύονταν από τον γενικό διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δρ. Δημήτριο Σταυρίδη, την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Θεσσαλίας Μαρία Κλεισιάρη-Μπουζούκη και την προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας Σεβαστή Ασλανίδου χαρακτήρισε αναγκαία τη στήριξη των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από επιζωοτίες.

Σοβαρά τεχνικά προβλήματα αντιμετωπίζει το πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει το Ελαιοκομικό και Αμπελουργικό Μητρώο

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον κτηνοτροφικό τομέα μετά τις μεγάλες απώλειες ζωικού κεφαλαίου από την πανώλη και την ευλογιά προβάτων.

Θεσσαλία

Τι ζήτησε η Θεσσαλία

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ζήτησε την άμεση λήψη μέτρων για:

  • την επέκταση των ενισχύσεων απώλειας εισοδήματος σε όλους τους πληγέντες κτηνοτρόφους
  • τη χορήγηση οικονομικής στήριξης για την κάλυψη του αυξημένου κόστους ζωοτροφών λόγω του παρατεταμένου εγκλεισμού των ζώων
  • την επανεκκίνηση των εκτροφών που θανατώθηκαν, με τήρηση αυστηρών κανόνων βιοασφάλειας
  • την επανεξέταση των περιορισμών στις μετακινήσεις υγιών κοπαδιών προς θερινούς βοσκοτόπους
  • την εφαρμογή ελεγχόμενης βόσκησης όπου είναι εφικτό, για τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη διασφάλιση της ευζωίας των ζώων
  • την αναλογικότερη αντιμετώπιση των διοικητικών κυρώσεων σε περιπτώσεις που οι παραγωγοί αδυνατούν να ανταποκριθούν στις έκτακτες συνθήκες

Παράλληλα, ζητήθηκε η αποκατάσταση της αδικίας για τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις θεομηνίες Daniel και Elias, καθώς και η δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού άμεσης κτηνιατρικής παρέμβασης για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση μελλοντικών επιζωοτιών.

Παρεμβάσεις για Ελαιοκομικό και Αμπελουργικό Μητρώο

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανέδειξε επίσης τα σοβαρά τεχνικά προβλήματα του πληροφοριακού συστήματος που υποστηρίζει το Ελαιοκομικό και Αμπελουργικό Μητρώο.

Οι δυσλειτουργίες αφορούν καθυστερήσεις στη λειτουργία της πλατφόρμας, αδυναμία ολοκλήρωσης καταχωρίσεων, συχνές διακοπές σύνδεσης και ελλιπή διασύνδεση με άλλα κρίσιμα πληροφοριακά συστήματα, όπως το ΟΣΔΕ και το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Λόγω των προβλημάτων αυτών, αλλά και του μεγάλου όγκου εργασίας που καλούνται να διαχειριστούν οι υπηρεσίες, ζητήθηκε η άμεση τεχνική αναβάθμιση του συστήματος, καθώς και η παράταση εφαρμογής των δηλώσεων συγκομιδής ελαιοκάρπου έως την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργικότητάς του.

Αντίστοιχα, για το Αμπελουργικό Μητρώο ζητήθηκε η επίλυση των τεχνικών δυσκολιών που επηρεάζουν την υλοποίηση του προγράμματος «Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων» και η παροχή των αναγκαίων παρατάσεων για την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Προώθηση θεσσαλικών προϊόντων ποιότητας

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενίσχυση της αγροδιατροφικής ταυτότητας της Θεσσαλίας, πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση με την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας κ. Ελένη Τζαβάρα και την Προϊσταμένη του Τμήματος ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ κ. Σοφία Μανανά, με αντικείμενο την προώθηση και επιτάχυνση της αξιολόγησης των φακέλων για την αναγνώριση προϊόντων ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).

Η κατοχύρωση των θεσσαλικών προϊόντων ως προϊόντων ποιότητας αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγής και την προβολή της τοπικής αγροδιατροφικής ταυτότητας.

Ως αποτέλεσμα της συνάντησης με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπήρξε θετική ανταπόκριση για την παροχή των αναγκαίων παρατάσεων στις διαδικασίες του Ελαιοκομικού και του Αμπελουργικού Μητρώου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν ανακύψει από τις δυσλειτουργίες των πληροφοριακών συστημάτων.

Παράλληλα, ο κ. Πρωτοψάλτης τόνισε ότι ορισμένα από τα υπόλοιπα ζητήματα και αιτήματα που τέθηκαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας θα εξεταστούν σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, με στόχο την εξεύρεση ουσιαστικών και εφαρμόσιμων λύσεων

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