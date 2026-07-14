Τρικαλινός: Ανάπτυξη άνω του 3% και το μεγάλο στοίχημα της Κίνας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 3% κινείται η Τρικαλινός, παρά τις πιέσεις που δέχεται το διεθνές εμπόριο από το αυξημένο κόστος μεταφορών και τους δασμούς. Η Γαλλία αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη αγορά της εταιρείας εκτός Ελλάδας, ενώ ακολουθεί η Ταϊβάν, όπου το προϊόν έχει αποκτήσει σταθερή παρουσία. Θετική είναι και η εικόνα από νεότερες αγορές, όπως η Τουρκία και η Αλβανία, παρότι οι ποσότητες παραμένουν ακόμη σε μικρότερα επίπεδα.

Το μεγάλο στοίχημα της Κίνας για την Τρικαλινός

Το μεγάλο στοίχημα για την οικογενειακή επιχείρηση, που μετρά 170 χρόνια πορείας, ωστόσο, παραμένει η Κίνα. Η διοίκηση της εταιρείας προσπαθεί εδώ και περίπου 16 χρόνια να ανοίξει τον δρόμο για την είσοδο του αυγοτάραχου στη συγκεκριμένη αγορά, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει έναν νέο σημαντικό προορισμό για το προϊόν.

Οι απαραίτητες διαδικασίες έχουν σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί. Το 2019 είχαν πραγματοποιηθεί έλεγχοι από κινεζικές κτηνιατρικές αρχές, ενώ ακολούθησε και επίσκεψη επιτροπής τελωνείων. Τα προϊόντα της εταιρείας είχαν μάλιστα λάβει θετική αξιολόγηση, ενώ έχει υπογραφεί και το σχετικό πρωτόκολλο Ελλάδας – Κίνας για την πρόσβαση του προϊόντος στην αγορά. Εκείνο που απομένει, σύμφωνα με πηγές από την εταιρεία, είναι η ελληνική Πολιτεία να ανοίξει τον σχετικό κωδικό, ώστε να ξεκινήσουν κανονικά οι εξαγωγές.

Το ενδιαφέρον από την κινεζική πλευρά υπάρχει ήδη. Όπως αναφέρουν άνθρωποι της εταιρείας, κατά την επίσκεψη του Κινέζου προέδρου στην Ελλάδα τού προσφέρθηκε αυγοτάραχο με κριθαράκι, ένα πιάτο που του προκάλεσε ιδιαίτερα θετική εντύπωση.

«Μας στέλνουν και μας ρωτούν πού μπορούν να το βρουν. Είναι θέμα χρόνου. Έχουν γίνει όλα. Χρειάζεται να ανοίξει ο κωδικός για να μπούμε στην αγορά», σημειώνουν.

«Είχαμε ανθρώπους που το 2019 και το 2020 ήθελαν να συνεργαστούν μαζί μας. Τώρα αρχίζουμε να χάνουμε αυτούς τους πιθανούς συνεργάτες», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Η καθυστέρηση που κοστίζει συνεργασίες

Η εταιρεία θεωρεί ότι η είσοδος στην Κίνα είναι πλέον θέμα χρόνου. Ωστόσο, η πολυετής καθυστέρηση έχει αρχίσει να δημιουργεί κόστος, καθώς ορισμένοι πιθανοί συνεργάτες που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον τα προηγούμενα χρόνια απομακρύνονται.

«Είχαμε ανθρώπους που το 2019 και το 2020 ήθελαν να συνεργαστούν μαζί μας. Τώρα αρχίζουμε να χάνουμε αυτούς τους πιθανούς συνεργάτες», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Την ίδια στιγμή, Κινέζοι καταναλωτές που έχουν γνωρίσει το προϊόν στο εξωτερικό αναζητούν σημεία διάθεσης, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις όπου το αυγοτάραχο φθάνει στην Κίνα μέσω καταστημάτων και εστιατορίων της Γαλλίας.

Ο τουρισμός και η ευκαιρία της Αθήνας

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη δυναμική που δημιουργεί η αύξηση του τουρισμού στην Ελλάδα. Η παρουσία περισσότερων ξένων επισκεπτών μπορεί να λειτουργήσει ως μια πρώτη γνωριμία με το ελληνικό αυγοτάραχο και να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητά του στις διεθνείς αγορές.

«Η Αθήνα έχει γεμίσει με τουρίστες. Πρέπει να τη στηρίξουμε, να την αγαπήσουμε και να κάνουμε τον επισκέπτη να αισθανθεί τη φιλοξενία», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Γιατί η Τρικαλινός δεν αναζητεί fund

Παρά το επενδυτικό ενδιαφέρον που μπορεί να συγκεντρώνει μια εξαγωγική εταιρεία με ισχυρό brand και παρουσία σε διεθνείς αγορές, η Τρικαλινός δεν φαίνεται να αναζητεί την είσοδο κάποιου fund.

«Θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, αλλά δεν θέλουμε καθώς έχουμε ακόμη αρκετά πράγματα να κάνουμε», είναι το μήνυμα από την πλευρά της διοίκησης.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η επένδυση στην επιστημονική έρευνα γύρω από τα χαρακτηριστικά του αυγοτάραχου. Η εταιρεία έχει επενδύσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε κλινική μελέτη στο Χάρβαρντ, επιδιώκοντας να τεκμηριώσει όχι μόνο τη γευστική αξία αλλά και τα πιθανά οφέλη του προϊόντος.

«Ποιος θα επένδυε σε μια κλινική μελέτη στο Χάρβαρντ, διαθέτοντας δεκάδες χιλιάδες ευρώ, για να αποδείξει ότι το προϊόν συνδυάζει γεύση και υγεία; Θα ερχόταν ένας επενδυτής και θα έδινε 1.000 κιλά αυγοτάραχο στο Χάρβαρντ;», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Στόχος είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης, με την εταιρεία να προσβλέπει στην επιστημονική τεκμηρίωση της επίδρασης του προϊόντος σε δείκτες όπως η χοληστερόλη, το σάκχαρο και τα τριγλυκερίδια.