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Ενοίκια: Στο τραπέζι παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής – Ποιοι ωφελούνται

Τα σενάρια που εξετάζονται για τα αφορολόγητα ενοίκια - Οι αλλαγές - Παραδείγματα

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 14.07.2026, 07:00
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Ενοίκια: Στο τραπέζι παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής – Ποιοι ωφελούνται
Ρεπορτάζ Ανδρομάχη Παύλου

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Με τις τιμές στα ενοίκια να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία και την εύρεση στέγης να έχει μετατραπεί σε «Γολγοθά» για χιλιάδες νοικοκυριά η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση ή ακόμη και τη διεύρυνση του μέτρου των αφορολόγητων ενοικίων για τρία χρόνια, το οποίο εκπνέει στο τέλος του έτους.

Νέα κίνητρα εξετάζει η κυβέρνηση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Η πρόταση για τα ενοίκια

Έτσι, προτείνεται παράταση της απαλλαγής τουλάχιστον για το 2027 και περιορισμός του απαιτούμενου χρόνου για κλειστές κατοικίες στα 2 χρόνια από 3 χρόνια που είναι σήμερα έτσι ώστε να μπορούν να ενταχθούν στο ευνοϊκό καθεστώς περισσότερα ιδιοκτήτες ακινήτων και να ενισχυθεί η προσφορά στέγης.

Σήμερα, οι φορολογούμενοι που διαθέτουν κλειστά ακίνητα προς ενοικίαση ως κύρια κατοικία, καθώς και όσοι μετατρέπουν ακίνητα από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο εισοδήματος για τα μισθώματα που εισπράττουν για διάστημα τριών ετών.

Για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης που θα διαθέσει για μακροχρόνια μίσθωση ένα ακίνητο που παρέμενε κλειστό και εισπράττει ενοίκιο ύψους 850 ευρώ τον μήνα, το ετήσιο εισόδημά του από μισθώματα διαμορφώνεται στα 10.200 ευρώ.

Όσοι ιδιοκτήτες διαθέτουν κλειστά ακίνητα προς ενοικίαση ως κύρια κατοικία, καθώς και όσοι μετατρέπουν ακίνητα από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο εισοδήματος για τα μισθώματα που εισπράττουν για διάστημα τριών ετών

Με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ εισοδήματος από ενοίκια, ο φόρος που θα έπρεπε κανονικά να καταβληθεί θα ήταν 1.530 ευρώ ετησίως.

Χάρη στη φορολογική απαλλαγή, το συνολικό όφελος για τον ιδιοκτήτη κατά την τριετία φτάνει τα 4.590 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται τυχόν επιβάρυνση από υψηλότερη φορολογική κλίμακα σε περίπτωση μεγαλύτερων εισοδημάτων από ακίνητα.

Για τη χορήγηση της απαλλαγής πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις

Άλλος ιδιοκτήτης που μετατρέπει ακίνητο από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση και το εκμισθώνει έναντι 1.000 ευρώ τον μήνα αποκτά ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ από ενοίκια. Υπό κανονικές συνθήκες θα κατέβαλλε φόρο 1.800 ευρώ ετησίως, με βάση τον συντελεστή 15% που ισχύει για το συγκεκριμένο εισοδηματικό κλιμάκιο, όμως η απαλλαγή από τον φόρο για διάστημα τριών ετών συνεπάγεται συνολικό όφελος 5.400 ευρώ.

Οι προϋποθέσεις

Ωστόσο, για τη χορήγηση της απαλλαγής πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η κατοικία θα πρέπει να ήταν κενή ή να διατίθεται σε βραχυχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον τρία χρόνια πριν από τη σύναψη της νέας σύμβασης.

Παράλληλα, η επιφάνειά της δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 120 τ.μ., όριο που αυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε επιπλέον τέκνο, όταν ο μισθωτής έχει περισσότερα από δύο παιδιά.

Επιπλέον, η μίσθωση θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών.

Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης του ενοικιαστή, η φοροαπαλλαγή διατηρείται μέχρι τη συμπλήρωση της τριετίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης θα συνάψει, μέσα σε διάστημα τριών μηνών, μία νέα σύμβαση κύριας κατοικίας επίσης τριετούς διάρκειας. Εάν και η δεύτερη μίσθωση λυθεί πριν από την ολοκλήρωση της τριετίας, το ευεργέτημα της απαλλαγής χάνεται.

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Ανδρομάχη Παύλου

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