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JP Morgan: Κέρδη ρεκόρ 6 δισ. από χρηματιστηριακές συναλλαγές

Η JPMorgan Chase & Co. ανακοίνωσε τα υψηλότερα τριμηνιαία κέρδη στην ιστορία της

World 14.07.2026, 14:24
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JP Morgan: Κέρδη ρεκόρ 6 δισ. από χρηματιστηριακές συναλλαγές
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Τα υψηλότερα τριμηνιαία κέρδη της στην ιστορία της ανακοίνωσε η JPMorgan Chase, καθώς οι χρηματιστηριακές συναλλαγές ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών και το μερίδιο της Visa  απέδωσε 4,6 δισ. δολάρια.

Τα έσοδα από τις συναλλαγές μετοχών κατά το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 86% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 6,03 δισ. δολάρια, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε την Τρίτη.

Το ποσό αυτό ξεπέρασε  την υψηλότερη εκτίμηση των αναλυτών που συμμετείχαν στην έρευνα της Bloomberg και ανέβασε τα συνολικά έσοδα από συναλλαγές στα 12,1 δισ. δολάρια, υπερβαίνοντας το προηγούμενο ιστορικό υψηλό που είχε καταγραφεί κατά τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους.

Η μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα ανακοινώνει τα αποτελέσματά της μαζί με τους περισσότερους από τους κύριους ανταγωνιστές της. Οι αναλυτές αναμένουν ότι οι εταιρείες θα ανακοινώσουν ένα ακόμη εντυπωσιακό τρίμηνο για τα γραφεία συναλλαγών μετοχών, τα οποία βρίσκονται σε μια ανοδική πορεία που τροφοδοτείται από την αστάθεια από τότε που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τις εκλογές του 2024.

Οι προειδοποιήσεις Ντίμον

Ωστόσο ο CEO της JP Morgan, Τζέιμι Ντίμον παραμένει επιφυλακτικός σχετικά με τις προοπτικές για το μέλλον.

«Αρκετοί κίνδυνοι μετατοπίζονται κάτω από την επιφάνεια, όπως οι τεκτονικές πλάκες, συμπεριλαμβανομένων των γεωπολιτικών εντάσεων και πολέμων, του άκαμπτου πληθωρισμού, των μεγάλων παγκόσμιων δημοσιονομικών ελλειμμάτων και των αυξημένων τιμών των περιουσιακών στοιχείων» είπε ο Ντίμον  στην ανακοίνωσή του.

«Δεν μπορούμε να προβλέψουμε πώς θα εξελιχθούν τελικά αυτές οι δυνάμεις. Μπορεί να παραμείνουν διαχειρίσιμες, αλλά θα μπορούσαν επίσης να προκαλέσουν σημαντικές διαταραχές όταν μετατοπιστούν ή συγκρουστούν».

Οι μετοχές της JPMorgan με έδρα τη Νέα Υόρκη, οι οποίες σημείωσαν άνοδο 3,8% φέτος έως τη Δευτέρα, υποχώρησαν κατά 1,4% στις αρχές της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.

Η επενδυτική τραπεζική βρίσκεται στο επίκεντρο μετά την πρωτοφανή αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX τον Ιούνιο. Η JPMorgan εισέπραξε 3,28 δισ. δολάρια σε αμοιβές επενδυτικής τραπεζικής το δεύτερο τρίμηνο, αυξημένα κατά 30% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και υψηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών.

Η εταιρεία αύξησε την πρόβλεψη για το σύνολο του έτους για τα καθαρά έσοδα από τόκους σε περίπου 105,5 δισ. δολάρια. Για το τρίμηνο, ανήλθαν στα 25,5 δισ. δολάρια.

Τα έξοδα της JPMorgan για το τρίμηνο ανήλθαν σε 27,3 δισ. δολάρια, περισσότερα από τα αναμενόμενα. Η εταιρεία αναβάθμισε τις προβλέψεις της για το συνολικό κόστος σε περίπου 107,5 δισ. δολάρια, υψηλότερα ​​από την αύξηση που ανέφερε ο Ντίμον σε συνέδριο του κλάδου τον Μάιο.

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