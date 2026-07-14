Pantelakis Securities: Νέα τιμή-στόχος 7,50 ευρώ για την Alter Ego Media

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Νέα ψήφο εμπιστοσύνης στην επενδυτική στρατηγική της Alter Ego Media δίνει η Pantelakis Securities, αυξάνοντας την τιμή-στόχο της μετοχής στα €7,50 από €6,90 και διατηρώντας τη σύσταση Overweight. Με βάση την τιμή κλεισίματος της 13ης Ιουλίου (€5,47), η νέα αποτίμηση συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 37%, ενώ ο οίκος εκτιμά ότι η επιτυχής ανάπτυξη της νέας πλατφόρμας ANT1+ θα μπορούσε να προσθέσει ακόμη €0,60 ανά μετοχή στην εύλογη αξία της εταιρείας.

Στην ανάλυσή της, η Pantelakis χαρακτηρίζει την Alter Ego Media ως έναν όμιλο που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μετασχηματισμού, από έναν παραδοσιακό οργανισμό μέσων ενημέρωσης σε έναν ολοκληρωμένο όμιλο media και entertainment.

Το Live Entertainment ως τρίτος πυλώνας ανάπτυξης

Κεντρικό σημείο της αναβάθμισης αποτελεί η στρατηγική επέκταση της Alter Ego Media στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο του Live Entertainment, μέσω των επενδυσεων στην more.com και την Stages Network.

Η Pantelakis εκτιμά ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα αποτελέσει τον σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης του Ομίλου τα επόμενα χρόνια, συνεισφέροντας 24% της πρόσθετης αύξησης των εσόδων και 44% της αύξησης του EBIT την περίοδο 2025-2028. Παράλληλα, προβλέπει ότι τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) του συγκεκριμένου τομέα θα αυξηθούν κατά 51% το 2027, επιβεβαιώνοντας ότι η είσοδος στον χώρο του ticketing και των ζωντανών εκδηλώσεων αποτελεί μια στρατηγική κίνηση υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη more.com, την οποία η Pantelakis χαρακτηρίζει ως την κορυφαία πλατφόρμα ηλεκτρονικής διάθεσης εισιτηρίων στην Ελλάδα και την Κύπρο, με περίπου 1,85 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες. Σύμφωνα με τον οίκο, η δραστηριότητα αυτή προσφέρει στην Alter Ego Media έναν νέο πυλώνα εσόδων με υψηλά περιθώρια κερδοφορίας, μειώνοντας παράλληλα την εξάρτηση από την κυκλικότητα της διαφημιστικής αγοράς.

ANT1+: στρατηγική είσοδος στη συνδρομητική τηλεόραση

Η ανάλυση αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα και στη συμφωνία για την απόκτηση ποσοστού 33,3% στη νέα πλατφόρμα ANT1+, χαρακτηρίζοντάς την ως την πολυαναμενόμενη στρατηγική είσοδο της Alter Ego Media στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης.

Κατά την Pantelakis, η νέα πλατφόρμα διαθέτει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, καθώς ξεκινά με υφιστάμενη συνδρομητική βάση περίπου 70.000 συνδρομητών και δραστηριότητα που βρίσκεται ήδη κοντά στο break-even, γεγονός που περιορίζει ουσιαστικά το επενδυτικό ρίσκο σε σχέση με αντίστοιχες διεθνείς streaming πλατφόρμες. Επιπλέον, η συνεργασία μεταξύ Alter Ego Media, ANTENNA Group και Motor Oil δημιουργεί ένα νέο οικοσύστημα παραγωγής και διανομής περιεχομένου στην ελληνική αγορά.

Ο οίκος εκτιμά ότι, εφόσον το εγχείρημα εξελιχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του, η αξία της συμμετοχής στο ANT1+ θα μπορούσε να προσθέσει €0,60 ανά μετοχή στην αποτίμηση της Alter Ego Media, στοιχείο που δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στη βασική τιμή-στόχο των €7,50.

Οι εξαγορές δημιουργούν αξία

Η Pantelakis θεωρεί ότι οι πρόσφατες εξαγορές δεν αυξάνουν μόνο το μέγεθος του Ομίλου, αλλά μετασχηματίζουν ουσιαστικά το επιχειρηματικό του μοντέλο.

Η ενσωμάτωση των ψηφιακών μέσων που αποκτήθηκαν το 2025, σε συνδυασμό με τις επενδύσεις στη more.com, τη Stages Network και το ANT1+, δημιουργεί ένα περισσότερο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων, με ισχυρότερη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία και σημαντικές συνέργειες μεταξύ περιεχομένου, διανομής, δεδομένων και εμπορικής αξιοποίησης. Η στρατηγική αυτή, σύμφωνα με τον οίκο, καθιστά την Alter Ego Media λιγότερο εξαρτημένη από τη διαφημιστική αγορά και ενισχύει σημαντικά τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.

Ισχυρές προοπτικές κερδοφορίας

Για το 2026, η Pantelakis προβλέπει αύξηση κύκλου εργασιών κατά 22,7%, στα €171,9 εκατ., EBITDA €67,4 εκατ. (+25,5%) και EBIT €38,7 εκατ. (+32,7%). Τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα €25,1 εκατ., ενώ για την περίοδο 2025-2028 προβλέπεται μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των κερδών ανά μετοχή (EPS CAGR) 24%.

Παράλληλα, η Pantelakis επισημαίνει ότι ακόμη και μετά την αναβάθμιση της τιμής-στόχου, η Alter Ego Media συνεχίζει να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount έναντι αντίστοιχων διεθνών εταιρειών του κλάδου, γεγονός που, σε συνδυασμό με τη δυναμική ανάπτυξης, την ισχυρή ταμειακή θέση και το αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχημένων εξαγορών, στηρίζει τη διατήρηση της σύστασης Overweight.