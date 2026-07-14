Πτώση στις ευρωπαϊκές αγορές λόγω της ανόδου του πετρελαίου

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Με απώλειες κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς η κλιμάκωση της στρατιωτικής έντασης στη Μέση Ανατολή και ο νέος ναυτικός αποκλεισμός που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ στις θαλάσσιες μεταφορές από το Ιράν εκτόξευσαν τις τιμές του πετρελαίου, εντείνοντας παράλληλα την επιφυλακτικότητα των επενδυτών ενόψει των κρίσιμων στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ και των καταθέσεων αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed).

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,51% στις 637 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,22% στις 10.475 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 0,51% στις 24.985 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,70% στις 8.305 μονάδες.

Ισχυρές πιέσεις δέχεται ο κλάδος των αερομεταφορών, με τη μετοχή της Air France-KLM να υποχωρεί κατά περίπου 3%, καθώς η άνοδος των τιμών των καυσίμων αναμένεται να περιορίσει τα περιθώρια κερδοφορίας των αεροπορικών εταιρειών.

Επίσης, η Evotec σημειώνει «βουτιά» 30%, μετά την ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων και των προβλέψεων για την πορεία της εταιρείας.

Στον αντίποδα, η Hapag-Lloyd καταγράφει άνοδο σχεδόν 6% μετά τη βελτίωση των εκτιμήσεών της για τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους.

Το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνθηκε μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την επαναφορά ναυτικού αποκλεισμού στις ιρανικές θαλάσσιες μεταφορές στον Περσικό Κόλπο. Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι θα επιβάλει τέλος 20% στα εμπορικά φορτία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Η νέα κλιμάκωση έρχεται μετά από τρίτη συνεχόμενη νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων στην περιοχή. Ως αποτέλεσμα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent ενισχύονται περισσότερο από 2%, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα, κοντά στα 85 δολάρια ανά βαρέλι, μετά το εντυπωσιακό άλμα 9,6% που είχαν καταγράψει στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Τα μάκρο

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, οι ανησυχίες για τη νομισματική πολιτική ενισχύθηκαν μετά τις δηλώσεις του διοικητή της Federal Reserve, Κρίστοφερ Γουόλερ, ο οποίος προειδοποίησε ότι η κεντρική τράπεζα ενδέχεται να προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων, εφόσον τα επόμενα στοιχεία δείξουν ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται αισθητά πάνω από τον στόχο του 2%.

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται πλέον στα στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) των ΗΠΑ, τα οποία αναμένονται αργότερα μέσα στην ημέρα και εκτιμάται ότι θα δώσουν νέα εικόνα για τις υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις. Παράλληλα, ο νέος πρόεδρος της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, αναμένεται να ξεκινήσει διήμερη κατάθεση ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου, σε μία διαδικασία που παρακολουθούν στενά οι αγορές.

Την ίδια ώρα, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εισέρχονται στην περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου, με τους επενδυτές να αναμένουν αυξημένη μεταβλητότητα. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται επίσης στη Wall Street, όπου οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες πρόκειται να ανακοινώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα αργότερα σήμερα. Οι επιδόσεις τους θεωρούνται σημαντικός δείκτης για την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων.