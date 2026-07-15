Wall Street: Ο πληθωρισμός έφερε μικρά κέρδη

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Η πτώση του πληθωρισμού -σε επίπεδο μήνα- φαίνεται ότι ήταν αρκετή για να αντέξει η Wall Street και να κλείσει με άνοδο.

Ειδικότερα, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,29% στις 52.658 μονάδες, ο S&P 500 αυξήθηκε 0,38% στις 7.572 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο 0,62% φτάνοντας τις 26.269 μονάδες.

Οι επενδυτές φάνηκαν να περιορίζουν την έκθεσή τους σε βασικές μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών και να στρέφονται προς μετοχές ορισμένων μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας (Big Tech). Ενδεικτικά, οι μετοχές των Amazon, Microsoft και Alphabet ενισχύθηκαν κατά περίπου 3%, ενώ η Apple κατέγραψε άνοδο 4%.

Στον κλάδο των ημιαγωγών, η μετοχή της Micron Technology υποχώρησε κατά 7%, ενώ η Lam Research σημείωσε απώλειες άνω του 4%. Οι Intel και Advanced Micro Devices (AMD) κατέγραψαν πτώση 5% και 3%, αντίστοιχα. Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) υποχώρησε κατά 2%.

Η αξιολόγηση των επενδυτών και η Wall Street

Οι επενδυτές αξιολόγησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του πληθωρισμού, αφού ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης (New York Fed), Τζον Γουίλιαμς, δήλωσε σε ομιλία του την Τετάρτη ότι «υπάρχουν ενθαρρυντικοί λόγοι να αναμένουμε πως ο πληθωρισμός έχει κορυφωθεί και θα υποχωρήσει σταδιακά κατά τα επόμενα τρίμηνα».

Την Τετάρτη, ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) κατέγραψε απροσδόκητη μείωση κατά 0,3% τον Ιούνιο, ενώ οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι θα παρέμενε αμετάβλητος σε μηνιαία βάση. Παράλληλα, ο δείκτης έδειξε ετήσιο πληθωρισμό 5,5%.

«Δεν είμαι πεπεισμένη ότι αυτά τα στοιχεία βγάζουν από το τραπέζι τις αυξήσεις επιτοκίων, γιατί αν ο στόχος είναι πραγματικά το 2%, τότε οι μετρήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται πολύ πάνω από αυτό το επίπεδο», δήλωσε η Melissa Brown, επικεφαλής παγκόσμιας έρευνας επενδυτικών αποφάσεων στη SimCorp. «Οι αγορές αυτές τις ημέρες ίσως αντιδρούν υπερβολικά σε κάθε μεμονωμένη είδηση, προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση».

Η έκθεση για τον δείκτη τιμών παραγωγού ακολούθησε τη χαμηλότερη του αναμενομένου μέτρηση του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI), που δημοσιεύθηκε την Τρίτη και ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ενδέχεται να μην χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια τόσο επιθετικά μέσα στη χρονιά. Η ανακοίνωση οδήγησε τους επενδυτές να περιορίσουν τις εκτιμήσεις τους για άμεση περαιτέρω σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής.

Παρότι, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, η πιθανότητα νέας αύξησης επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed τον Ιούλιο έχει μειωθεί τις τελευταίες ημέρες, οι επενδυτές εξακολουθούν να προεξοφλούν μία αύξηση αργότερα μέσα στο έτος. Συγκεκριμένα, αποδίδουν περίπου 60% πιθανότητα τα επιτόκια να είναι υψηλότερα κατά 0,25 ή 0,50 ποσοστιαίες μονάδες μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Οκτωβρίου.

Αξιολόγηση

Η Benchmark Equity Research εκτιμά ότι το συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα διαθέτει ισχυρή δυναμική όσον αφορά τις αποδόσεις κεφαλαίου προς τους μετόχους, διψήφια αύξηση κερδών και υψηλή κερδοφορία.

Η χρηματιστηριακή εταιρεία ξεκίνησε την κάλυψη της Popular με σύσταση «αγορά» (buy) και τιμή-στόχο τα 201 δολάρια, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 19% σε σχέση με το κλείσιμο της Τρίτης.

Ο αναλυτής Brett Rabatin έγραψε ότι η θυγατρική της εταιρείας, Banco Popular de Puerto Rico, μπορεί να επωφεληθεί από την οικονομική ανάπτυξη του Πουέρτο Ρίκο. Δεδομένου ότι η Banco Popular κατέχει πάνω από το 50% της αγοράς τόσο στην εμπορική όσο και στη λιανική τραπεζική δραστηριότητα στο νησί, η εταιρεία αναμένεται να καταγράψει ισχυρή ανάπτυξη καθώς η οικονομία θα συνεχίσει να βελτιώνεται.

«Η ουσία είναι ότι, παρότι η οικονομική ανάπτυξη είναι πιο αργή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, οι προοπτικές παραμένουν ευνοϊκές και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν τη συνολική επενδυτική ιστορία της εταιρείας», έγραψε ο αναλυτής. «Λόγω της ηγετικής της θέσης στο Πουέρτο Ρίκο, η εταιρεία είναι ξεκάθαρα προσανατολισμένη στο να λειτουργεί ως μια “μηχανή παραγωγής μετρητών” (“cash cow”), χάρη στην υψηλή της κερδοφορία».

Η μετοχή της Popular Bank έχει ενισχυθεί κατά 37% από τις αρχές του έτους, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τον ευρύτερο δείκτη S&P 500.