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AI: Απογείωση κερδών για τις επενδυτικές τράπεζες – Η «χρυσή» τριάδα της Wall Street

Κέρδη με διψήφια νούμερα κατέγραψαν τράπεζες όπως η Goldman Sachs και η JPMorgan Chase - Ιδιαιτέρως επικερδής η επενδυτική τραπεζική λόγω άνθησης της ΑΙ

World 15.07.2026, 23:00
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AI: Απογείωση κερδών για τις επενδυτικές τράπεζες – Η «χρυσή» τριάδα της Wall Street
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

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Στους μεγάλους ωφελούμενους από την άνθηση της AI παγκοσμίως ανήκουν, πέραν των «συνήθων υπόπτων» όπως είναι οι κατασκευαστές τσιπ και τεχνολογικοί γίγαντες όπως η Open AI, και διεθνείς τραπεζικοί κολοσσοί.

Για παράδειγμα, οι Goldman Sachs και JPMorgan Chase κατέγραψαν ρεκόρ εσόδων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, τα οποία τροφοδοτήθηκαν από τα τεράστια κέρδη στις συναλλαγές μετοχών και στην επενδυτική τραπεζική, σύμφωνα με το CNBC.

Ειδικότερα, τα έσοδα της Goldman αυξήθηκαν κατά 39% στα 20,3 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η JPMorgan είδε αύξηση 27% στα 58 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η απογείωση των κερδών οφείλεται, σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή της JPMorgan, Jeremy Barnum, στο γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται «παντού στις χρηματοπιστωτικές αγορές».

Όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτά τα οικονομικά περιβάλλοντα καταγράφουν τεράστια ανάπτυξη «με μεγάλες δημόσιες εγγραφές, σημαντικές αναδιαρθρώσεις δεικτών και μεγάλη κινητικότητα στην Ασία».

AI

Στα ύψη οι κεφαλαιουχικές δαπάνες λόγω AI

Τι έδειξε λοιπόν το β’ τρίμηνο του 2026; Ότι η AI έχει δημιουργήσει νικητές πολύ πιο πέρα ​​από τα γεωγραφικά όρια της Silicon Valley.

Την ώρα που στα πρωτοσέλιδα να κυριαρχούν οι Nvidia και επενδυτές όπως η Aphabet, η Goldman, η JP Morgan και άλλες τράπεζες επωφελούνται από τις τεράστιες ροές κεφαλαίων.

Πώς γίνεται αυτό; Πρώτα πρώτα, οι μεγάλες επενδυτικές τράπεζες παρέχουν συμβουλές για συμφωνίες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και χρηματοδοτούν κέντρα δεδομένων ή υποδομές ενέργειας. Ακόμη, αναλαμβάνουν την έκδοση ομολόγων και μετοχών και διευκολύνουν την άνθηση των συναλλαγών που γίνονται στο πλαίσιο ανάπτυξης της τεχνολογίας.

Σήμερα, ολόκληρη η αμερικανική οικονομία «χορεύει» στους ρυθμούς μιας οικονομικής ανάπτυξης που στηρίζεται στην AI. Δεν είναι τυχαίο που ο CEO της Goldman Sachs, David Solomon, δήλωσε ότι οι τράπεζες διαθέτουν μια πληθώρα νέων ευκαιριών για την παροχή λύσεων χρηματοδότησης και συναλλαγών σε δημόσιες και ιδιωτικές αγορές

«Βρισκόμαστε στο μέσο ενός υπερκύκλου κεφαλαιουχικών δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου υπάρχει ζήτηση για χρηματοδότηση σε κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο, σε κάθε περιοχή του κόσμου και σε κάθε κλάδο», δήλωσε ο Solomon.

Έκρηξη κερδών από τη διαπραγμάτευση μετοχών

Τρεις είναι οι μεγάλοι ωφελημένοι από αυτήν την τάση: η Goldman Sachs, η JPMorgan και η Morgan Stanley, σύμφωνα με τον τραπεζικό αναλυτή της Wells Fargo, Mike Mayo.

Η άνθηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη «έφτασε σε σημείο καμπής» στο δεύτερο τρίμηνο, δήλωσε ο Mayo. Μάλιστα, ο ίδιος αύξησε τις τιμές-στόχους για την Goldman Sachs και την JPMorgan μετά τα αποτελέσματα της Τρίτης.

Η πιο ξεκάθαρη ένδειξη του αντίκτυπου της AI εμφανίστηκε στις διαπραγμάτευση μετοχών: Τα έσοδα από τις συναλλαγές μετοχών αυξήθηκαν κατά 86%, φτάνοντας στα 6 δισεκατομμύρια δολάρια για την JPMorgan και κατά 72% με 7,42 δισεκατομμύρια δολάρια για την Goldman.

Αλλά και η Bank of America είδε τα έσοδα από συναλλαγές μετοχών να αυξάνονται κατά 70% στα 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο επικερδής ρόλος της επενδυτικής τραπεζικής

Ο αντίκτυπος της AI φάνηκε επίσης στα ισχυρά έσοδα των τραπεζών από συμβουλευτικές υπηρεσίες για το δεύτερο τρίμηνο.

Ειδικότερα, η επενδυτική τραπεζική έφερε στην Goldman αύξηση εσόδων κατά 55% στα 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ για την JPMorgan Chase κατέγραψαν άνοδο κατά 30%, ήτοι 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στο β’ τρίμηνο του 2026, η Goldman ήταν επικεφαλής σύμβουλος στην αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX και στην έκδοση μετοχών ύψους 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Alphabet, ενώ συμβούλευσε την Dominion Energy για την πώλησή της στην NextEra Energy.

Έπειτα, στην Bank of America τα τέλη επενδυτικής τραπεζικής αυξήθηκαν κατά 50% στα 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

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