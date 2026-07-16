Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε στενό εύρος παλινδρομεί η αγορά

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Μεταξύ θετικού και αρνητικού προσήμου παλινδρομεί το χρηματιστήριο Αθηνών αυτήν την ώρα, με τις κινήσεις να παραμένουν επιφυλακτικές και προσεκτικές, καθώς πέραν των πυκνών κεφαλαιακών κινήσεων της αγοράς, οι ανησυχίες για τις γεωπολιτικές εντάσεις παραμένουν.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,07% στις 2.487,48 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 139,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 26,9 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,13% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.326,82 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 0,15% στις 2.787,15 μονάδες.

Βλέπει τις 2.500 μονάδες, αλλά…

Το Χρηματιστήριο Αθηνών συνεχίζει να δίνει μάχη για να ανακτήσει τις 2.500 μονάδες, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει καταφέρει να επανέλθει πάνω από το συγκεκριμένο επίπεδο. Η μεταβλητότητα παραμένει έντονη, καθώς αρκετοί τίτλοι αλλάζουν συχνά πρόσημο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, με τους επενδυτές να κινούνται επιλεκτικά.

Παρά τη συγκρατημένη εικόνα, ο τζίρος πλησιάζει τα 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 32,6 εκατ. ευρώ προέρχονται από προσυμφωνημένες συναλλαγές (πακέτα).

Στο επίκεντρο των συναλλαγών βρίσκεται και σήμερα η Credia, με περισσότερα από 11 εκατ. μετοχές να έχουν αλλάξει χέρια, καθώς η μετοχή εξακολουθεί να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της αγοράς μετά την ολοκλήρωση του placement.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η Aktor, μετά τις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου, Αλέξανδρου Εξάρχου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου να ξεπεράσει το αρχικά ανακοινωθέν ποσό των 650 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στην ElvalHalcor, καθώς σε λίγη ώρα ολοκληρώνεται η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η τιμή της ΑΜΚ των 250 εκατ. ευρώ φαίνεται να «κλείδωσε» στα 4,20 ευρώ ανά μετοχή.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΛΧΑ σημειώνει απώλειες 4,09%, με τις Aktor, Helleniq Energy και ΔΑΑ να χάνουν πάνω από 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι ΕΥΔΑΠ, Motor Oil, Cenergy, Λάμδα, Aegean, Πειραιώς, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, Eurobank, Coca Cola και ΟΤΕ.

Στον αντίποδα, η Jumbo σημειώνει κέρδη 2,60%, με τις Metlen και Βιοχάλκο να ενισχύονται κατά 1,87% και 1,22% αντίστοιχα. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Allwyn, Εθνική, CrediaBank, Alpha Bank, Κύπρου, Τιτάν και Optima.