Χρηματιστήριο Αθηνών: Οδεύει για την πέμπτη πτωτική συνεδρίαση

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Προς την πέμπτη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση οδεύει το χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι πωλητές εξακολουθούν να έχουν τον πρώτο λόγο σε όλο και περισσότερους τίτλους πλέον, ενώ η επιφυλακτικότητα παραμένει.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 1,20% στις 2.446,03 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 109,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 19,5 εκατ. τεμάχια. Πτώση 1,22% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.217,36 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 1,36% στις 2.720,05 μονάδες.

Πάει για το «5 στα 5»

Δεν μπορεί να βρει ούτε σήμερα τις ισορροπίες του το Χρηματιστήριο Αθηνών, παρά το ότι έχει συμπληρώσει τέσσερις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις. Οι αγοραστές παραμένουν επιλεκτικοί, με το ενδιαφέρον να παραμένει στραμμένο σε εταιρικές εξελίξεις που αναμένεται να καθορίσουν τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς.

Στο επίκεντρο παραμένει η CrediaBank, η οποία μάλιστα έχει διακινήσει σχεδόν το ¼ του όγκου της αγοράς, ενώ στο ραντάρ της αγοράς βρίσκεται και ο Aktor, καθώς την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινά η διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοιχτό από τις 20 έως τις 22 Ιουλίου, ενώ στις 23 Ιουλίου θα ακολουθήσει η έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, το διεθνές επενδυτικό περιβάλλον εξακολουθεί να επηρεάζεται από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου ενισχύει τη στροφή των επενδυτών προς ασφαλέστερα επενδυτικά καταφύγια, περιορίζοντας αισθητά τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου και διατηρώντας την επιφυλακτικότητα στις διεθνείς αγορές.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Helleniq Energy σημειώνει απώλειες 5,03%, με την ΕΥΔΑΠ να είναι στο -4,17%. Άνω του 3% είναι η πτώση σε Motor Oil, Βιοχάλκο και ΕΛΧΑ και άνω του 2% σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Optima Bank.

Η πτώση σε Metlen, Eurobank, Alpha Bank, Εθνική, Cenergy, Πειραιώς και ΔΕΗ ξεπερνά το 1%, ενώ ήπια πτωτικά κινούται οι Λάμδα, Allwyn, Κύπρου, Τιτάν, Aktor και Aegean. Χωρίς μεταβολή είναι ο ΔΑΑ, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι Jumbo, CrediaBank, ΟΤΕ και Coca Cola.