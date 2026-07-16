ElavalHalcor: Υπερκαλύφθηκε κατά 1,6 φορές η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

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Με επιτυχία έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες σημειώθηκε υπερκάλυψη κατά 1,6 φορές με τις προσφορές να ανέρχονται στα 400 εκατ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης της προσφοράς, όπως αναφέρουν πηγές κλείδωσε στα 4,20 ευρώ ανά μετοχή.

Πηγές αναφέρουν ότι στο ελληνικό βιβλίο θα κατανεμηθούν 19.220.000 νέες μετοχές.

Στις 21 Ιουλίου αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα η έκβαση της συνδυασμένης προσφοράς, ενώ στις 22 Ιουλίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Euronext Athens.

Η κατανομή των νέων μετοχών

Οι Νέες Μετοχές θα προσφερθούν στο πλαίσιο συνδυασμένης προσφοράς:

στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») και

εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, δυνάμει μίας ή πλειόνων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου.

Η κατανομή των Νέων Μετοχών που προσφέρονται στη Συνδυασμένη Προσφορά έχει αρχικά επιμεριστεί μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ως εξής:

20% των Νέων Μετοχών θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και

80% των Νέων Μετοχών θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Το επενδυτικό σχέδιο των 850 εκατ. ευρώ της ElvalHalcor

Η ElvalHalcor έχει ετοιμάσει ένα επενδυτικό πρόγραμμα 850 εκατ. ευρώ. Οι κυριότερες ύψους 455 εκατ. ευρώ που θα χρηματοδοτηθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 250 – 300 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα στον τομέα του αλουμινίου το σχέδιο προβλέπει:

την κατασκευή ενός νέου ψυχρού ελάστρου με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα περίπου 300.000 τόνων. Πρόκειται για μια καθοριστική επένδυση που θα επιτρέψει την αξιοποίηση των οφελών του προηγούμενου επενδυτικού προγράμματος. Το 2020, η εταιρεία εγκατέστησε ένα μεγάλο θερμό έλαστρο, το οποίο αύξησε τη δυνητική συνολική παραγωγική δυναμικότητα αλουμινίου σε έως 800.000 τόνου ετησίως. Η δυναμικότητα αυτή μπορεί να υλοποιηθεί μόνο εφόσον εγκατασταθεί το ψυχρό έλαστρο. Το ύψος της επένδυσης υπολογίζεται σε 222 εκατ. ευρώ.

την ανάπτυξη ενός νέου χυτηρίου και κέντρων ανακύκλωσης. Η επένδυση αυτή θα υποστηρίξει σημαντικά τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης αλουμινίου, με αναμενόμενη αύξηση του ανακυκλωμένου περιεχομένου από περίπου 32% σήμερα σε περίπου 45% της παραγωγής μακροπρόθεσμα. Το ύψος της επένδυσης εκτιμάται σε 150 εκατ. ευρώ.

Στον τομέα του χαλκού το σχέδιο ανάπτυξης προβλέπει: