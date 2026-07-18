Καύσιμα: Μικρό ψαλίδι στις αυξήσεις του αργού από τις μειώσεις των διυλιστηρίων

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Τα διυλιστήρια ανταποκρίθηκαν στην παραίνεση της κυβέρνησης να κάνουν μειώσεις στις τιμές στα καύσιμα. Οι ενεργειακοί όμιλοι HELLENiQ ENERGY και Motor Oil χρηματοδοτούν με 40 εκατ. ευρώ εκπτώσεις στις τιμές χονδρικής στα καύσιμα. Ωστόσο, στην αντλία δεν περνούν αυτούσια ούτε τα 0,10 ευρώ ανά λίτρο της έκπτωσης στην αμόλυβδη ούτε τα 0,05 ευρώ ανά λιτρο στο ντίζελ κίνησης…

Οι εκπτώσεις στα καύσιμα

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιεύει ο ΟΤ για το διάστημα 13 Ιουλίου (πριν τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων), 14 του μηνός (μετά τις εκπτώσεις) και μέχρι τις 16 Ιουλίου (τελευταίες διαθέσιμες τιμοληψίες στα πρατήρια) οι μειώσεις της χονδρικής είτε περνούν λειψές… είτε και καθόλου. Μάλιστα στο πετρέλαιο κίνησης σημειώνονται και αυξήσεις.

Τα δύο διυλιστήρια από τις 14 Ιουλίου προχώρησαν σε εκπτώσεις στις τιμές των καυσίμων που αγοράζουν οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών για να εφοδιάσουν τα βενζινάδικα. Και οι εκπτώσεις αυτές θα ισχύουν κάθε φορά που οι εταιρείες πετρελαιοειδών θα προμηθεύονται καύσιμα από τα διυλιστήρια. Οι μειώσεις που κάνουν θα κρατήσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου.

Οι μεγάλες αυξήσεις στο Platts

Όπως είναι γνωστό τα ελληνικά διυλιστήρια, όπως και τα υπόλοιπα της Μεσογείου τιμολογούν τα προϊόντα τους με βάση την πλατφόρμα Platts. Και οι τιμές στην πετρελαϊκή αγορά καθορίζονται πλέον από τις γεωπολιτικές συγκρούσεις και τη διεθνή προσφορά και ζήτηση.

Τα ελληνικά διυλιστήρια προχώρησαν σε μειώσεις στις 14 Ιουλίου. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της αγοράς πετρελαιοειδών η μέση τιμή των διυλιστηρίων στις 14 Ιουλίου για την αμόλυβδη βενζίνη πράγματι υποχώρησε από τα 1.451,81 ευρώ ανά κυβικό μέτρο στα 1.382,33 ευρώ ανά κυβικό μέτρο σε σχέση με τις 13 του μηνός. Πρόκειται για μείωση κοντά στα 70 ευρώ ανά κυβικό μέτρο ή 0,07 ευρώ ανά λίτρο χωρίς ΦΠΑ. Εντούτοις, για το ίδιο διάστημα η τιμη Platts της αμόλυβδης βενζίνης ανέβηκε κατά 34,5 δολάρια ανά τόνο (περίπου 0,0345 ανά ευρώ το λίτρο). Στην κατανάλωση δε, οι εκπτώσεις δεν έχουν φανεί ακόμα αφενός λόγω της χρονικής υστέρησης στη μετακύλιση των μειώσεων. Στις 14 Ιουλίου η λιανική τιμής της αμόλυβδης ήταν ουσιαστικά αμετάβλητη σε σχέση με τις 13 του μηνός, στα 1,978 ευρώ ανά λίτρο.

Πέραν αυτού, οι τιμές της αμόλυβδης βενζίνης στο Platts συνεχίζουν μέχρι και τις 16 Ιουλίου να ανεβαίνουν. Συνεπώς αν γίνει αντιπαραβολή με τις τιμές των διυλιστηρίων προκύπτει ότι αυτές αυξάνονται καθώς οι μειώσεις που κάνουν δεν αρκούν για να καλύψουν όλο το μέγεθος της ανατίμησης.

Οι συνθήκες στη διεθνή αγορά πετρελαιοειδών

H HELLENiQ ENERGY με την ανακοίνωση της περιέγραφε το σύνθετο διεθνές περιβάλλον στην αγορά. «Οι αγορές των καυσίμων στην Ευρώπη χαρακτηρίζονται από αυξημένη ζήτηση λόγω εποχικότητας και τουριστικής περιόδου. Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται ελλείματα στον κλάδο της διύλισης παγκοσμίως και ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου, αποσυνδέοντας τις τιμές προϊόντων από τις τιμές αργού στις διεθνείς αγορές και οδηγώντας τις σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα».

Επιπλέον, ο ενεργειακός όμιλος σημειώνε: «Ένα σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας διυλιστικής ικανότητας παραμένει ανενεργό, ενώ δυο κρίσεις στην ευρύτερη περιοχή πλήττουν ιδιαίτερα τα ευρωπαϊκά κράτη. Αφενός στη Μέση Ανατολή, η πρόσφατη επανέναρξη εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν-ΗΠΑ, ο περιορισμός διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και η αδυναμία άμεσης αποκατάστασης των ζημιών που έχουν υποστεί μονάδες διύλισης, παρατείνουν την αστάθεια στις διεθνείς αγορές αργού και προϊόντων. Αφετέρου, οι επιθέσεις με drones στα Ρωσικά διυλιστήρια οδήγησαν τη χώρα να ανακοινώσει -για πρώτη φορά στην ιστορία της – απαγόρευση όλων των εξαγωγών diesel, ενώ προχωρά και σε εισαγωγή βενζινών προκειμένου να ενισχύσει τα στρατηγικά αποθέματα για την κάλυψη των αναγκών της.»

Η απροθυμία της κυβέρνησης για μειώσεις φόρων

Η κυβέρνηση επιμένει πεισματικά να μην προχωρά σε μειώσεις των φόρων στα καύσιμα. Μία παρέμβαση η οποία, ναι μεν δεν θα ανέκοπτε τις αυξήσεις, αλλά θα είχε ως αποτέλεσμα η τιμή των καυσίμων να διαμορφωθεί σε χαμηλότερη βάση από τα σημερινά επίπεδα.

Η φορολογική επιβάρυνση στην αμόλυβδη βενζίνη αγγίζει το 60% και στο πετρέλαιο κίνησης το 50% της τελικής διαμόρφωσης της τιμής.

Αρκείται σε επικοινωνιακά μέτρα, τα οποία έχουν ημερομηνία λήξης όπως έκανε και στο πρώτο τρίμηνο του πολέμου στο Ιράν με το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους και τις επιδοτήσεις στις τιμές.