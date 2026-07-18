Λίβανος: Στην Ουάσινγκτον ο πρόεδρος Αούν – Θα συναντηθεί με Τραμπ

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Ο πρόεδρος του Λιβάνου αναχώρησε σήμερα το πρωί από τη Βηρυτό για την Ουάσινγκτον, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στις 21 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε η προεδρία, μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ που ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη στη Ρώμη.

Ο Ζοζέφ Αούν θα συναντηθεί επίσης «με αρκετούς Αμερικανούς αξιωματούχους για να συζητήσουν την κατάσταση στον Λίβανο και τρόπους να εδραιωθεί η κατάπαυση πυρός», κυρίως στο νότο, καθώς και «την αποχώρηση του Ισραήλ από τις λιβανικές περιοχές που κατέχει», δήλωσε η προεδρία σε ανακοίνωση.