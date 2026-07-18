Μητσοτάκης: Στήνει αφήγημα δικαίωσης μετά την έκθεση της ΕΕ για το Κράτος Δικαίου

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Σε μια περίοδο που η συζήτηση για τη λειτουργία των θεσμών και της Δικαιοσύνης παραμένει στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης, με αιχμή τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προχωρά σε θριαμβολογίες για την ετήσια έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου, στήνοντας αφήγημα, δικαίωσης της πολιτικής της κυβέρνησής του.

«Η Ελλάδα να συγκαταλέγεται πλέον στις 13 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάζουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια της αξιολόγησης», αναφέρει στην ανάρτησή του, ο κ. Μητσοτάκης, προσπερνώντας το γεγονός ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνει ιδιαίτερη μνεία στις δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων υποκλοπών και του Predator, υπογραμμίζοντας ότι αρκετές πτυχές της έρευνας βρίσκονται ακόμα υπό διερεύνηση.

Παράλληλα έσπευσε να αξιοποιήσει την έκθεση για να επιτεθεί στην αντιπολίτευση. Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, τα στοιχεία αποτελούν «και την καλύτερη απάντηση στις έωλες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας. Αλλά, κυρίως, την πιο εμφατική διάψευση όλων όσοι επιμένουν να αμαυρώνουν την εικόνα της πατρίδας μας με ψεύτικα συνθήματα».

Ο πρωθυπουργός δεν παραλείπει να υπεραμυνθεί των κυβερνητικών προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση, που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.