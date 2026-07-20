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Εξοχικές κατοικίες: Oι «hot» περιοχές για αγορά [πίνακας]

Τα ελληνικά νησιά αποτελούν ένα περιζήτητο προορισμό για εξοχικές κατοικίες

Ακίνητα 20.07.2026, 07:00
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Εξοχικές κατοικίες: Oι «hot» περιοχές για αγορά [πίνακας]
Επιμέλεια Ανδρομάχη Παύλου

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Από τoν Πάρο, την Κέρκυρα μέχρι την Ύδρα και τον Πόρο, οι εξοχικές κατοικίες εμφανίζουν δυναμική, με τη ζήτηση από εγχώριους και διεθνείς αγοραστές να παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η υψηλή ζήτηση από το εξωτερικό και η επιλογή όλο και περισσότερων αγοραστών για ακίνητα υψηλότερων προδιαγραφών, ωθεί και φέτος τις αξίες προς τα πάνω.

Οι ξένοι αγοραστές εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό μοχλό της ζήτησης στα περισσότερα νησιά και αναζητούν κατοικίες υψηλών προδιαγραφών, με ιδιωτικότητα, ενεργειακή απόδοση, ανεμπόδιστη θέα και ισχυρές προοπτικές διατήρησης της αξίας τους.

Οι εξοχικές κατοικίες

«Σήμερα, οι αγοραστές υψηλής οικονομικής επιφάνειας δεν αναζητούν απλώς λειτουργικές εξοχικές κατοικίες, αλλά μοναδικά ακίνητα που προσφέρουν απόλυτη ιδιωτικότητα, ανεμπόδιστη πανοραμική θέα και μια αρμονική σύνδεση με τη φυσική ομορφιά», εξηγεί ο CEO της Engel & Völkers Ελλάδος Γιώργος Πετράς.

«Η αρχιτεκτονική καινοτομία, η κορυφαία ποιότητα κατασκευής, η ενεργειακή απόδοση και η βιωσιμότητα γίνονται ολοένα και πιο κρίσιμοι παράγοντες για μια επένδυση».

Έκθεση της  Engel & Völkers για την Ελλάδα χαρτογραφεί τις σημαντικότερες αγορές εξοχικής κατοικίας σε Αιγαίο και Ιόνιο.

Η Μύκονος εξακολουθεί να αποτελεί τη ναυαρχίδα της ελληνικής αγοράς πολυτελών εξοχικών κατοικιών.

Με τιμές που κυμαίνονται από 7.500 έως 12.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, διατηρεί την υψηλότερη αξία μεταξύ των μεγάλων νησιωτικών αγορών.

Σε υψηλά επίπεδα κινείται και η Αντίπαρος με τις τιμές να διαμορφώνονται μεταξύ 6.800 και 10.200 ευρώ ανά τ.μ.


Η Πάρος συνεχίζει να αποτελεί τη δυναμικότερη αγορά των Κυκλάδων, με τιμές από 5.500 έως 10.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και έντονη παρουσία ξένων επενδυτών, κυρίως από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελβετία και το Ισραήλ.

Η Σαντορίνη εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις ασφαλέστερες επενδυτικές επιλογές της Μεσογείου, με τις τιμές να κυμαίνονται από 4.500 έως 8.000 ευρώ ανά τ.μ..

Σημαντικές προοπτικές εμφανίζει και η Σύρος, όπου οι τιμές διαμορφώνονται μεταξύ 2.500 και 5.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η Κέα εμφανίζει τιμές από 3.500 έως 7.000 ευρώ ανά τ.μ., ενώ η Κύθνος από 4.500 έως 6.500 ευρώ ανά τ.μ., προσελκύοντας κυρίως αγοραστές που επιζητούν εύκολη πρόσβαση και εξοχικές κατοικίες για χρήση όλο τον χρόνο.

Στη Λευκάδα οι μέσες τιμές διαμορφώνονται στα 3.800-3.900 ευρώ ανά τ.μ. ενώ στην Κέρκυρα οι τιμές κυμαίνονται από 3.200 έως 3.600 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η Engel & Völkers αναμένει τη συνέχιση της θετικής πορείας και τη σταθερή αύξηση της διεθνούς ζήτησης για την αγορά ακινήτων στα ελληνικά νησιά. Η δυναμική αυτή ενισχύει περαιτέρω τη θέση των νησιών ως κορυφαίου προορισμούς για εξοχικές κατοικίες στη Μεσόγειο. Καθώς η τοπική προσφορά είναι εκ φύσεως περιορισμένη, αναμένεται επίσης περαιτέρω άνοδος των τιμών.

«Οι προσδοκίες των αγοραστών και των επενδυτών μετατοπίζονται αισθητά: η σταθερότητα, η ποιότητα ζωής και η μακροπρόθεσμη διατήρηση της αξίας βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο. Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική αγορά ακινήτων προσφέρει ένα ελκυστικό περιβάλλον για τους επενδυτές, το οποίο καλύπτει και με το παραπάνω τις exclusive απαιτήσεις ενός εύπορου κοινού», σημειώνει ο κ. Πετράς.

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