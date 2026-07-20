Αυτοκινητόδρομοι που παραδίδονται και έργα στο προεκλογικό «θα»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αυτοκινητόδρομοι στρατηγικής σημασίας για τη χώρα ή αυτοκινητόδρομοι που θα αποσυμφορήσουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα των οχημάτων στην Αττική υλοποιούνται είτε με καθυστερήσεις είτε ανασύρονται από τα συρτάρια προεκλογικά.

Ζητήματα χρηματοδότησης, έργα που έχασαν την ευκαιρία τους να υλοποιηθούν εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης αλλά και γραφειοκρατία χαρακτηρίζουν την ωρίμανση και ανάπτυξη κρίσιμων οδικών αξόνων.

Πρόσφατα ο πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της υπογραφής της σύμβασης για την κατασκευή του τριπλού οδικού κόμβου στον Σκαραμαγκά, θυμήθηκε τον αυτοκινητόδρομο «Ελευσίνα – Οινόφυτα». Ανήγγειλε την επίσπευση της ωρίμανσης του έργου. Μία πρόταση που βρίσκεται στα συρτάρια του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από το 2023.

Στα συρτάρια παραμένουν οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού και ιδίως το τμήμα Σήραγγα Ηλιουπόλεως οδικός άξονας που είναι άκρως απαραίτητος λόγω της ανάπτυξης της πολιτείας του Ελληνικού προκειμένου να μην φρακάρει κυκλοφοριακά η περιοχή.

Οι αυτοκινητόδρομοι που παραδίδονται στην κυκλοφορία

Υπάρχουν, όμως, και αυτοκινητόδρομοι οι οποίοι κυριολεκτικά διεσώθησαν από τη λαίλαπα της οικονομικής ύφεσης χάρη στις πρωτοβουλίες και την κοινωνική ευθύνη των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών.

Ένας από αυτούς είναι ο περιβόητος αυτοκινητόδρομος Ε65, τον οποίο κατασκεύασε η ΤΕΡΝΑ, αφού πρώτα τον κράτησε ζωντανό εν μέσω της οικονομικής κρίσης και κρατούσε ανοιχτά τα εργοτάξια στη διάρκεια των capital controls εκτελώντας εργασίες στο νότιο τμήμα.

Τον «Ε65» διαχειρίζεται η «Κεντρική Οδός». Και φτάνει στο τέλος μίας επίπονης διαδρομής… Στις 24 Ιουλίου παραδίδονται στην κυκλοφορία και τα τελευταία 46 χλμ. σε σύνολο 182,1 χλμ., ενώ μία ημέρα νωρίτερα στις 23 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν τα επίσημα εγκαίνια της ενιαίας λειτουργίας του.

Ο αυτοκινητόδρομος στην πλήρη λειτουργία του ξεκινά από τον ομώνυμο ημικόμβο στον αυτοκινητόδρομο Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων στο ύψος του Α/Κ Θερμοπυλών και φτάνει μέχρι την Εγνατία Οδό σε σχετικό ανισόπεδο κόμβο 15 χιλιόμετρα δυτικά των Γρεβενών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε κοντά στα 1,4 δισ. ευρώ.

Το έργο έρχεται να αλλάξει το χάρτη των υποδομών και των μεταφορών της χώρας φέρνοντας πιο κοντά αποστάσεις όπως την Αθήνα με την Εγνατία Οδό, η οποία μειώνεται στις 4 ώρες.

Τα εγκαίνια αφορούν στο τμήμα Α/Κ Καλαμπάκας – Α/Κ Εγνατίας Οδού.

Τρία χρόνια στα συρτάρια ο αυτοκινητόδρομος «Ελευσίνα – Οινόφυτα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τρία χρόνια μετά το 2023, όταν και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέθεσε στο πλαίσιο των Πρότυπων Προτάσεων το σχέδιο για την κατασκευή του κλειστού αυτοκινητόδρομου Ελευσίνας – Οινοφύτων, θυμήθηκε το έργο το οποίο αποτελεί παράκαμψη του Κηφισού.

Οι διαρροές που συνόδευσαν την αναγγελία και είδαν το φως της δημοσιότητες θέλουν τον πρωθυπουργό να ανακοινώνει τον διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου από τη ΔΕΘ. Ωστόσο, πηγές της αγοράς δυσπιστούν και κρατούν μικρό καλάθι θεωρώντας ότι πρόκειται για προεκλογικό πυροτέχνημα…

Πρόκειται για έναν κλειστό αυτοκινητόδρομο μήκους 40 έως 45 χλμ. ο οποίος θα ξεκινά από την περιοχή της Ελευσίνας με σύνδεση προς την Αττική Οδό και τους μεγάλους οδικούς άξονες της Δυτικής Αττικής. Θα καταλήγει στα Οινόφυτα, όπου και θα συνδέεται απευθείας με την εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας.

Το έργο που θα συνδέει ουσιαστικά τη Βόρεια με τη Δυτική Αττική έχει κόστος 1 δισ. ευρώ. Θα αποσυμφορήσει κυκλοφοριακά τον Κηφισό και ταυτόχρονα θα αποτελέσει ένα κύριο άξονα εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων logistics στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Οι χρόνοι απόστασης αναμένεται να μειωθούν στα 30 λεπτά.

Στα χαρτιά και οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού

Στο πλαίσιο του καθεστώτος των Πρότυπων Προτάσεων, το οποίο πρόσφατα τροποποιήθηκε για να λειτουργεί πιο γρήγορα από το 2023 οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AVAX και AKTOR έχουν καταθέσει και πρόταση για την επέκταση της Αττικής Οδού.

Πρόκειται για την επέκταση της Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού μέχρι τη Ραφήνα, την επέκταση της Αττικής oδού μέχρι τον κόμβο Καλυβίων, ώστε να αναβαθμιστεί η σύνδεση με Λαύριο, και την αστική σήραγγα Ηλιουπόλεως που θα ενώνει τον Καρέα με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Το τελευταίο έργο επανέφερε πριν από μήνες στο προσκήνιο ο αρμόδιος υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάου. Όπως είχε πει παραμένει στο τραπέζι και όπως είχε πει μετά τις αλλαγές στο καθεστώς των πρότυπων προτάσεων θα αποτελούσε ένα από τα πρώτα έργα τα οποία θα αξιολογούνταν.

Η αστική σήραγγα Ηλιουπόλεως αναμένεται να δώσει ανάσα στην περιοχή των νοτίων προαστίων της Αττικής καθώς η ανάπτυξη του έργου του Ελληνικού με τη δημιουργία μίας νέας πόλης αναμένεται να προκαλέσει κυκλοφοριακή επιβάρυνση.

Ωστόσο και αυτό το έργο παραμένει στα χαρτιά και δεν υπάρχει κανένα νεότερο, την ίδια στιγμή που την επόμενη διετία σταδιακά θα κατοικείται το Ελληνικό.

Η παρέμβαση στον κόμβο Μεταμόρφωσης στη Νέα Αττική Οδό

Τέλος με καθυστέρηση ενός χρόνου ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα και οι εργασίες για την αποσυμφόρηση της Νέας Αττικής Οδού στον κόμβο Μεταμόρφωσης και συγκεκριμένα στην έξοδο Αθηνών – Λαμίας

Η παρέμβαση αφορά την είσοδο στον Αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης (κατεύθυνση προς Λαμία) και προβλέπει: