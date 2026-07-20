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Θεόνη: Αύξηση κερδών το 2025 – Νέα προϊόντα στον ορίζοντα – Τα σχέδια για επέκταση σε νέες αγορές

Για το 2026 η Θεόνη θα επιχειρήσει τη διεύρυνση του δικτύου διανομής τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές, με έμφαση στην είσοδο σε νέες γεωγραφικές περιοχές

Business 20.07.2026, 16:16
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Θεόνη: Αύξηση κερδών το 2025 – Νέα προϊόντα στον ορίζοντα – Τα σχέδια για επέκταση σε νέες αγορές
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

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Σημαντική άνοδο στον κύκλο εργασιών και στην κερδοφορία της πέτυχε το 2025 η AHB Group AE Εμφιαλώσεων, η οποία εμφιαλώνει και διακινεί το νερό «Θεόνη». Παράλληλα, η εταιρεία ενίσχυσε το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο και έθεσε σε πλήρη λειτουργία νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις logistics στην περιοχή του Ελληνόπυργου Καρδίτσας, με σκοπό να ενισχύσει την παρουσία της στην αγορά φυσικού μεταλλικού νερού.

Ειδικότερα, το EBITDA της Θεόνη ανήλθε σε  6,16 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 4,94 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 24,6%, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων έφτασαν στα 2,4 εκατ. ευρώ έναντι 2,11 για τη χρήση 2024.

Επισημαίνεται ότι η εταιρεία εντάχθηκε το 2022 στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ν. 4399/2016, κάνοντας χρήση του κινήτρου φορολογικής απαλλαγής. Έτσι, απαλλάχθηκε από την καταβολή φόρου εισοδήματος για τις χρήσεις 2022, 2023 και 2024, για τα μη διανεμόμενα κέρδη, ενώ έχει την δυνατότητα απαλλαγής και για τα επόμενα έτη.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους αντανακλά τις προσπάθειες για ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας της εταιρείας και βελτιστοποίηση του παραγωγικού της μοντέλου.

Κατά τη χρήση του 2025 η Θεόνη βελτίωσε τον παραγωγικό της σχεδιασμό, προχώρησε σε αποτελεσματικότερη διαχείριση πρώτων υλών, βελτίωσε τους εμπορικούς όρους προμηθειών και παράλληλα ενίσχυσε την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αποτέλεσμα των παραπάνω παρεμβάσεων, η εταιρεία βελτίωσε την κερδοφορία της αλλά και την ανταγωνιστική της θέση.

Θεόνη

Θεόνη: Νέο κέντρο logistics και ενίσχυση χαρτοφυλακίου

Με στόχο την ενίσχυση των υποδομών της και τη δημιουργία θετικού αποτυπώματος στην περιοχή, το 2025 η Θεόνη κατασκεύασε και έθεσε σε λειτουργία ένα νέο, υπερσύγχρονο κέντρο logistics στην καρδιά του Θεσσαλικού κάμπου, στο Ελληνόπυργο Καρδίτσας.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, το νέο κέντρο logistics αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την αποθήκευση, τη διαχείριση και τη διανομή των προϊόντων, μειώνοντας παράλληλα λειτουργικά κόστη και χρόνους παράδοσης.

Έπειτα, η Θεόνη εμπλούτισε το χαρτοφυλάκιό της με τρία νέα προϊόντα –750ml Glass Still, 750ml Glass Sparkling, 2lt Carton–, τα οποία εντάχθηκαν επιτυχώς στην αγορά, καλύπτοντας τις νέες ανάγκες και προτιμήσεις των καταναλωτών.

Το στοίχημα των διεθνών αγορών – Έρχονται νέοι κωδικοί

Για τη διοίκηση της Θεόνη, η πλήρης αξιοποίηση των πρόσφατων επενδύσεων, η λειτουργία του νέου κέντρου logistics, η συνεχής διεύρυνση του χαρτοφυλακίου και η ενίσχυση της εμπορικής της παρουσίας δημιουργούν ισχυρές βάσεις περαιτέρω ανάπτυξης των οικονομικών μεγεθών τα επόμενα έτη.

Στην παρούσα χρήση η εταιρεία θα επιχειρήσει τη διεύρυνση του δικτύου διανομής τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές, με έμφαση στην είσοδο σε νέες γεωγραφικές περιοχές.

Το σερί εμπλουτισμού του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου θα συνεχίσει η Θεόνη και το 2026, με στόχο να προσφέρει στην αγορά φυσικού μεταλλικού νερού καινοτόμες προτάσεις, που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών.

Φυσικά το νέο κέντρο logistics δεν μένει εκτός κάδρου, αφού η διοίκηση τονίζει πως η εταιρεία θα στραφεί στην ενίσχυση της παραγωγικής και λειτουργικής της αποδοτικότητας μέσω της πλήρους αξιοποίησης του νέου κέντρου logistics αλλά και της ψηφιοποίησης των διαδικασιών.

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