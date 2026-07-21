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Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας: Προκηρύσσει υποτροφία 10.000 ευρώ για μεταπτυχιακές σπουδές

Το πρόγραμμα που εγκαινιάζει η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας απευθύνεται στα μέλη της και στα παιδιά τους

Τράπεζες 21.07.2026, 08:52
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Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας: Προκηρύσσει υποτροφία 10.000 ευρώ για μεταπτυχιακές σπουδές
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Την έναρξη Προγράμματος Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 ανακοίνωσε η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας.

Το πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται στα μέλη της και στα παιδιά τους, εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της τράπεζας και έχει στόχο την ενίσχυση της γνώσης, της εξειδίκευσης και της επαγγελματικής προοπτικής των νέων επιστημόνων, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Σκοπός της υποτροφίας

Σκοπός της υποτροφίας ύψους 10.000 ευρώ είναι η οικονομική ενίσχυση ενός/μίας υποψηφίου/ας για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών υψηλής ποιότητας, οι οποίες συνδέονται με αντικείμενα που μπορούν να συμβάλουν άμεσα ή έμμεσα στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσιμων για τον τραπεζικό, χρηματοοικονομικό, συνεταιριστικό και αναπτυξιακό τομέα.

Ο πρόεδρος της της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, κ. Γεώργιος Μπούκης, δήλωσε σχετικά: «Το Πρόγραμμα Υποτροφιών που εγκαινιάζουμε για το νέο ακαδημαϊκό έτος επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Τράπεζας για ουσιαστική επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο της περιοχής μας. Η υποστήριξη των νέων ταλαντούχων ανθρώπων μέσω της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της αριστείας αποτελεί για εμάς προτεραιότητα στο πλαίσιο του κοινωνικού μας συμβολαίου».

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά τις προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας.

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Business
Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας: Προκηρύσσει υποτροφία 10.000 ευρώ για μεταπτυχιακές σπουδές
Τράπεζες

Υποτροφία 10.000 ευρώ από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
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