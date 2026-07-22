Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ανοδικές τάσεις

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ανοδικά κινούνται τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς οι επενδυτές εστιάζουν στις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και τις οικονομικές επιδόσεις των εταιρειών και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, μεταξύ άλλων των εταιριών Alphabet και Tesla, ενώ αναμένουν τη συνεδρίαση της ΕΚΤ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,21% στις 644,26 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,49% στις 10.636,93 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατά 0,38% στις 25.104,14 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατά 0,54% στις 8.406,91 μονάδες.

Στο ταμπλό

Η μετοχή της Santader καταγράφει πτώση 0,92% περιορίζοντας τις αρχικές απώλειες παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε αύξηση 17% στα υποκείμενα καθαρά κέρδη του δεύτερου τριμήνου. Η αντίδραση αυτή δείχνει ότι οι επενδυτές είχαν ήδη προεξοφλήσει τα θετικά αποτελέσματα ή ανέμεναν ακόμη ισχυρότερες επιδόσεις.

Στον αντίποδα η φινλανδική Hiab σημειώνει κέρδη 7,61% μετά την ανακοίνωση υψηλότερων παραγγελιών για το δεύτερο τρίμηνο, στοιχείο που ενίσχυσε τις προσδοκίες για βελτιωμένες προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας τους επόμενους μήνες.

Το πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 4% μετά τον 11ο συνεχόμενο γύρο αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι το Ορμούζ παραμένει σημείο τριβής μεταξύ των δύο πλευρών.

Τα παγκόσμια συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου Brent για παράδοση Ιουλίου ήταν σχεδόν 4% υψηλότερα στα 94,23 δολάρια. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου West Texas Intermediate των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 3,8% στα 87,46 δολάρια.

Η νέα άνοδος των τιμών των πετρελαίων ενισχύει τα σενάρια για αύξηση των επιτοκίων από την Fed, ενώ οι επενδυτές αναμένουν την αυριανή απόφαση της ΕΚΤ. Αγορές και οικονομολόγοι αναμένουν ευρέως ότι θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια ενώ θα αποφασίσει μια αύξηση ενδεχομένως τον Σεπτέμβριο.

Στα μάκρο της ημέρας ο πληθωρισμός στη Βρετανία υποχώρησε περισσότερο από το αναμενόμενο τον περασμένο μήνα, καθώς μια σύντομη αποκλιμάκωση στον πόλεμο του Ιράν μείωσε τις τιμές των καυσίμων.

Η επιβράδυνση είναι πιθανό να προσφέρει μόνο προσωρινή ανακούφιση στον νέο πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, καθώς επιδιώκει να μειώσει το κόστος διαβίωσης. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,6% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, καταγράφοντας την ασθενέστερη αύξηση από τον Μάρτιο του 2025 και χαμηλότερα από 2,8% τον Μάιο.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ως επί το πλείστον μικρότερη πτώση στο 2,7%. Ωστόσο, η σύγκρουση στον Κόλπο έχει αναζωπυρωθεί αυτόν τον μήνα, αυξάνοντας το κόστος ενέργειας, και οι αναλυτές δήλωσαν ότι η ένδειξη του πληθωρισμού του Ιουνίου είναι πιθανό να αποδειχθεί το χαμηλότερο σημείο για το έτος.

Η αγορά συναλλάγματος

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,05% και διαμορφώνεται στα 1,1409 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 185,8520 γιεν, στο 0,8525 με τη στερλίνα και στο 0,9265 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,11% έναντι του γιεν και διαμορφώνεται στα 162,9590 .

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο 0,02% και διαμορφώνεται στα 1,3378 δολάρια.