Γιεν: Συνεχίζει πτωτικά- Το Τόκιο προειδοποιεί για τολμηρά μέτρα

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Προειδοποίηση προς τις αγορές απηύθυνε η υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας λέγοντας ότι οι αρχές είναι έτοιμες να λάβουν «κατάλληλα και τολμηρά μέτρα», καθώς η τελευταία έξαρση στον πόλεμο του Ιράν ώθησε το γιεν κάτω από τα 163 ανά δολάριο για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 40 χρόνια.

Σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, η Σατσούκι Καταγιάμα υπογράμμισε ότι η πολιτική της Ιαπωνίας σχετικά με πιθανές παρεμβάσεις παρέμεινε αμετάβλητη και ότι θα αναλάβει δράση εάν χρειαστεί.

Στροφή προς το δολάριο

Οι χρηματιστές, όπως αναφέρουν οι Financial Times, δήλωσαν ότι η προειδοποίησή της είχε μικρό αντίκτυπο στην ισοτιμία δολαρίου-γιεν και ότι η αγορά θα μπορούσε τώρα να δει τα σχόλια της Καταγιάμα ως πρόσκληση να δοκιμάσει την πραγματική της προτίμηση για παρέμβαση, καθώς τα παγκόσμια γεγονότα πυροδοτούν μια στροφή προς το δολάριο.

«Η κατάσταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει πάρει μια ξαφνική τροπή προς το χειρότερο, μια επιδείνωση που ο κόσμος δεν προέβλεψε, δημιουργώντας ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον» τόνισε η Καταγιάμα, προσθέτοντας ότι οι αρχές θα αναλάβουν δράση «εάν προκύψει η ανάγκη».

Οι χρηματιστές στο Τόκιο υποστηρίζουν ότι η απότομη άνοδος των τιμών του πετρελαίου τις τελευταίες ημέρες μετά τις ανανεωμένες εχθροπραξίες μεταξύ των ΗΠΑ, του Ιράν και των γειτονικών χωρών του Κόλπου ωθεί «αναπόφευκτα» το δολάριο υψηλότερα έναντι του γιεν και άλλων νομισμάτων.

Οι εικασίες ότι το αυξανόμενο κόστος ενέργειας θα μπορούσε να ωθήσει την Federal Reserve να αυξήσει τα επιτόκια νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως, στήριξαν το δολάριο, ανέφεραν οι αναλυτές.

Η έκθεση της Ιαπωνίας σε γεωπολιτικές αναταραχές τονίστηκε περαιτέρω την Τετάρτη, όταν κυβερνητικά στοιχεία έδειξαν ότι το εμπορικό έλλειμμα της Ιαπωνίας διευρύνθηκε απροσδόκητα στα 2,5 δισ. δολάρια τον Ιούνιο περισσότερο από το διπλάσιο από ό,τι είχαν προβλέψει οι αναλυτές για το έλλειμμα. Ο πόλεμος στο Ιράν έχει επιδεινώσει τους όρους εμπορίου της Ιαπωνίας και το αδύναμο γιεν υπογραμμίζει τα τρωτά σημεία μιας χώρας που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας και τροφίμων.

Η Καταγιάμα έχει κάνει μια σειρά από ισχυρές προφορικές προειδοποιήσεις στην αγορά τους τελευταίους μήνες. Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν παρέμβει άμεσα στην αγορά από την παρέμβαση των 11,73 τρισ. γιεν (71,9 δισ. δολάρια) που πραγματοποιήθηκε μεταξύ τελών Απριλίου και τελών Μαΐου και η οποία οδήγησε προσωρινά το γιεν σημαντικά υψηλότερα.

Οι επιπτώσεις της παρέμβασης είχαν αντιστραφεί πλήρως στις αρχές Ιουνίου και το νόμισμα σημείωσε βουτιά που το οδήγησε σε χαμηλά πολλών δεκαετιών.

Η κόκκινη γραμμή του γιεν

Στις αρχές Ιουλίου, το γιεν έπεσε κάτω από το επίπεδο των 162 ανά δολάριο, μια συναλλαγματική ισοτιμία στην οποία είχαν παρέμβει προηγουμένως οι ιαπωνικές αρχές και θεωρούνταν ευρέως από τις αγορές ως «κόκκινη γραμμή».

Παρά την έντονη γλώσσα του Katayama, δεν υπήρξε καμία παρέμβαση και οι αναλυτές έκτοτε έχουν αναθεωρήσει τις θεωρίες τους σχετικά με το πού μπορεί να βρίσκεται η νέα γραμμή.

Οι τακτικές του, Ατσούσι Μιμούρα, υφυπουργός Οικονομικών για τις διεθνείς υποθέσεις, ο οποίος τελικά αποφασίζει για παρέμβαση, φαίνεται να έχουν αλλάξει. Ενώ προηγουμένως μιλούσε δημόσια πριν από την παρέμβαση για να εκδώσει μια «τελική προειδοποίηση» στους κερδοσκόπους, η νέα του στρατηγική – σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση – ήταν να διατηρήσει το στοιχείο του αιφνιδιασμού και να κρατήσει τις αγορές σε αναμονή.

Ο Yujiro Goto, επικεφαλής αναλυτής συναλλάγματος στη Nomura στο Τόκιο, δήλωσε: «Επειδή δεν έχουμε ακούσει καμία ισχυρή λεκτική παρέμβαση από τη Mimura, νομίζω ότι η αγορά δοκιμάζει τώρα το όριο παρέμβασης των ιαπωνικών αρχών. Βρισκόμασταν στα 162 γιεν έναντι του δολαρίου, τώρα βρισκόμαστε στα 163 γιεν, επομένως το επίπεδο στο οποίο θα κινηθούν οι αρχές είναι σαφώς υψηλότερο από ό,τι ήταν τον Απρίλιο ή τον Μάιο».