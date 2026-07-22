Wall Street: Dow, S&P 500 και Nasdaq υποχωρούν με τα αποτελέσματα Alphabet και Tesla να έρχονται

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Η Wall Street άνοιξε με τους βασικούς δείκτες να υποχωρούν την Τετάρτη καθώς οι επενδυτές περιμένουν τα αποτελέσματα της Alphabet και της Tesla μετά το κλείσιμο της αγοράς, ενώ οι νέοι δασμοί και οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου παραμένουν στο επίκεντρο.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average και ο S&P 500 έπεσαν κατά 0,1% και 0,3% αντίστοιχα. Ο τεχνολογικά βαρύς Nasdaq Composite «βυθίστηκε» κατά 0,8%, οδηγώντας την υποχώρηση από μια κερδοφόρα συνεδρίαση στη Wall Street την προηγούμενη ημέρα.

Η ανάκαμψη της τεχνολογίας αντιμετωπίζει το επόμενο τεστ αργότερα την Τετάρτη, όταν η Alphabet και η Tesla δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου, οι πρώτες δύο από τις «Big 7» μετοχές τεχνολογίας. Οι επενδυτές εκτιμούν αν οι προσπάθειες εμπορευματοποίησης της ΑΙ από την Google δικαιολογούν την εκρηκτική δαπάνη σε ΑΙ. Όλη η προσοχή θα είναι επίσης στο κεφάλαιο επένδυσης της Tesla, καθώς η εταιρεία υπό την ηγεσία του Ίλον Μασκ εισέρχεται στην επόμενη φάση αυτοματισμού.

Μεταξύ άλλων αξιοσημείωτων αποτελεσμάτων, οι μετοχές της Supermicro εκτοξεύτηκαν αφού ο κατασκευαστής AI servers ανέφερε ρεκόρ σε παραγγελίες. Η IBM αναμένεται επίσης να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, μετά από προειδοποίηση για τα κέρδη που προκάλεσε μεγάλη πτώση της μετοχής την προηγούμενη εβδομάδα. Ο γίγαντας της ενέργειας και της ηλεκτροκίνησης GE Vernova ανέφερε έσοδα πάνω από τις προσδοκίες και σταθερά αυξανόμενο βιβλίο παραγγελιών, αλλά έχασε τον στόχο στα κέρδη ανά μετοχή.

Στα επιχειρηματικά νέα, ο Πρόεδρος Τραμπ φαίνεται έτοιμος να αντικαταστήσει τους λήγοντες παγκόσμιους δασμούς 10% με πιο μόνιμους δασμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός ενδεχόμενου 100% δασμού στα εισαγόμενα γενόσημα φάρμακα. Ένας νέος δασμός 25% που στόχευε τη Βραζιλία τέθηκε σε ισχύ την Τετάρτη.

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν επίσης να ανεβαίνουν καθώς οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τη 11η συνεχόμενη βραδιά επιδρομών στην Ιράν. Την Τρίτη, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ αποκάλυψε στο Κογκρέσο ότι οι ΗΠΑ έχουν ξοδέψει μέχρι στιγμής 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια για τον πόλεμο, που τις τελευταίες μέρες έχει ξανακλιμακωθεί.