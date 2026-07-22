Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπιες απώλειες

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Ασθενείς πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, μετά τη χθεσινή ισχυρή άνοδο, καθώς οι επενδυτές κατοχυρώνουν τα κέρδη τους από το πρόσφατο ράλι.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11 διαμορφώνεται στις 2.496,47 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,17%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 25,97 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,21%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,03%.

Στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΤΕ (+1,53%), της Viohalco (+1,51%) και των ΕΛΠΕ (+1,23%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-3,80%), της Jumbo (-3,29%) και της Aktor (-2,22%).

Οι μετοχές της Jumbo διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα 0,70 ευρώ ανά μετοχή.

Ανοδικά κινούνται 32 μετοχές, 41 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Αγροτικός Οίκος Σπύρου (+3,09%) και Μοτοδυναμική (+2,71%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Elvalhalcor (-3,80%) και Jumbo (-3,29%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ανοδικές τάσεις

Ανοδικά κινούνται τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς οι επενδυτές εστιάζουν στις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και τις οικονομικές επιδόσεις των εταιρειών και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, μεταξύ άλλων των εταιριών Alphabet και Tesla, ενώ αναμένουν τη συνεδρίαση της ΕΚΤ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,21% στις 644,26 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,49% στις 10.636,93 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατά 0,38% στις 25.104,14 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατά 0,54% στις 8.406,91 μονάδες.

Η αγορά συναλλάγματος

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,05% και διαμορφώνεται στα 1,1409 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 185,8520 γιεν, στο 0,8525 με τη στερλίνα και στο 0,9265 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,11% έναντι του γιεν και διαμορφώνεται στα 162,9590 .

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο 0,02% και διαμορφώνεται στα 1,3378 δολάρια.