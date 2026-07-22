ΗΠΑ: «Ολοκληρώθηκε επιτυχώς» νέο κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν

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Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι «ολοκλήρωσαν επιτυχώς» νέο κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν, για «11η συνεχόμενη νύχτα».

Οι βομβαρδισμοί «ολοκληρώθηκαν» στις 20:15 (03:15), διευκρίνισε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Κατά την ανακοίνωση, στοχοποιήθηκαν «κέντρα στρατιωτικών επιχειρήσεων, ναυτικές δυνατότητες, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones και υποδομές στρατιωτικού ανεφοδιασμού», προκειμένου να μειωθεί η «ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στο στενό του Ορμούζ».

Οι πιο σφοδροί βομβαρδισμοί

Νωρίτερα οι ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει ότι «οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ – CENTCOM άρχισαν σήμερα στις 19:00 ώρα Ανατολικής Ακτής (και 02:00 ώρα Ελλάδας) να επιτίθενται σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, για 11η συνεχόμενη νύχτα. Οι επιθέσεις έχουν ως στόχο να συνεχίσουν να περιορίζουν την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ».

Πρόκειται για την πιο έντονη εκστρατεία βομβαρδισμών που έχει συμβεί τις τελευταίες 11 ημέρες που διαρκούν οι εκατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Πλήγμα σε στρατιωτική βάση με πυρηνική εγκατάσταση

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την κατάρριψη ενός αμερικανικού drone στο νότιο τμήμα της χώρας. Ταυτόχρονα επιβεβαιώθηκαν τουλάχιστον πέντε αεροπορικές επιδρομές κατά του Παρτσίν, ακριβώς νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Η Παρτσίν φιλοξενεί μία από τις σημαντικότερες πυραυλικές βάσεις του Ιράν, αλλά και πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Τοπικές πηγές στην Τεχεράνη ανέφεραν ότι 3 πύραυλοι «Tomahawk» του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ χτύπησαν την πυρηνική εγκατάσταση του Παρτσίν και συγκεκριμένα το κτίριο Talaghan – 2.

Το Ιράν επιδιόρθωσε τις εγκαταστάσεις αυτές μετά από κάθε χτύπημα του Ισραήλ ή των ΗΠΑ και του Ισραήλ από τον Πόλεμο των 12 Ημερών, μέχρι και τις επιθέσεις που εκκίνησαν την 28η Φεβρουαρίου.

Η περιοχή σύμφωνα με δυτικές πληροφορίες περιλαμβάνει «εξειδικευμένους χώρους δοκιμών, όπου διεθνείς παρατηρητές και υπηρεσίες πληροφοριών υποψιάζονται ότι το Ιράν διεξήγαγε πειράματα με εκρηκτικά που είναι απαραίτητα για την πυροδότηση πυρηνικής συσκευής». Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν έχει αποδειχθεί.

Το Ιράν, μέσω του εκπροσώπου των Ενόπλων Δυνάμεων – Χατάμ Αλ Αλμπίγια, δήλωσε πριν από την έναρξη των αεροπορικών επιδρομών, πως «θεωρεί την επίθεση εναντίον των πυρηνικών και ζωτικών εγκαταστάσεών του ως επέκταση του πολέμου στην περιοχή».