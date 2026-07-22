Καύσωνας: Έκτακτα μέτρα σε 4 περιφέρειες με υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών – Ποιους αφορά

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Η χειρότερη μέρα του φετινού καλοκαιριού θα είναι η σημερινή αναφορικά με τις θερμοκρασίες, καθώς σύμφωνα και με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει κατά τόπους έως τους 43 βαθμούς.

Οι συνθήκες καύσωνα που θα επικρατήσουν σε αρκετές περιοχές της χώρας έφερε έκτακτα μέτρα που προβλέπουν υποχρεωτική παύση από το υπουργείο Εργασίας που αφορά σε τέσσερις περιφέρειες.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο οι εργοδότες οφείλουν να λαμβάνουν τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας, βάσει του πλαισίου που προβλέπεται για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης.

Παύση υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών από 13:00 έως τις 17:00

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, καθίσταται υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τις 13:00 έως τις 17:00 και το μέτρο αφορά την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής.

Το μέτρο αφορά, μεταξύ άλλων, εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με δίτροχα οχήματα, πατίνια ή τροχοπέδιλα.

Στην υποχρεωτική παύση εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από τη μορφή απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

Σε ό, τι αφορά στις επιχειρήσεις delivery, η παύση αφορά τόσο τα φυσικά καταστήματα όσο και τις ψηφιακές πλατφόρμες. Θα μπορεί, ωστόσο, να παραμένει διαθέσιμη η παραλαβή παραγγελιών από το κατάστημα, καθώς και η παράδοση με οχήματα ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης που διαθέτουν κλιματισμό, εξαιρουμένων των δικύκλων και των μοτοποδηλάτων.

Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης, η Επιθεώρηση Εργασίας μπορεί να επιβάλει πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο της επιχείρησης.

Ποιοι εξαιρούνται

Από την υποχρεωτική παύση εξαιρούνται δραστηριότητες που συνδέονται με κρίσιμες κοινωνικές υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας. Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι υγειονομικές μονάδες, η ύδρευση, η ηλεκτροδότηση, οι αεροπορικές μεταφορές, το handling, καθώς και οι θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές.

Τέλος, για εργαζομένους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και εκτίθενται σε επιβαρυντικές συνθήκες στις συγκεκριμένες περιοχές, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να παρέχεται η δυνατότητα τηλεργασίας, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη φύση της εργασίας τους.