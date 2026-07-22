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Capital Ship Management: Σχέδιο για MR tanker 50.000 dwt με αιολική υποβοήθηση

Capital Ship Management, K Shipbuilding και Lloyd’s Register υπόγραψαν κοινό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, Joint Development Project – JDP, με στόχο να αξιολογήσουν κατά πόσο τα Συστήματα Υποβοηθούμενης από τον Άνεμο Πρόωσης, μπορούν να ενσωματωθούν σε έναν εμπορικά ανταγωνιστικό σχεδιασμό πλοίου μεταφοράς προϊόντων αργού

Ποντοπόρος 22.07.2026, 09:20
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Capital Ship Management: Σχέδιο για MR tanker 50.000 dwt με αιολική υποβοήθηση
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Στην ανάπτυξη ενός νέου δεξαμενόπλοιου τύπου Medium Range, (MR), μεσαίου μεγέθους, σχεδιασμένο κυρίως για τη μεταφορά διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων και χημικών φορτίων, όπως βενζίνη, ντίζελ, αεροπορικά καύσιμα κ.λπ., μεταφορικής ικανότητας 50.000 dwt, το οποίο θα αξιοποιεί την αιολική ενέργεια για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών, προχωρούν η Capital Ship Management Corp., η νοτιοκορεατική K Shipbuilding και ο νηογνώμονας Lloyd’s Register.

Οι τρεις φορείς υπέγραψαν Κοινό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, Joint Development Project – JDP, με στόχο, όπως επισημαίνουν σε σχετική ανακοίνωση, να αξιολογήσουν κατά πόσο τα Συστήματα Υποβοηθούμενης από τον Άνεμο Πρόωσης, (Wind-Assisted Propulsion Systems – WAPS), μπορούν να ενσωματωθούν σε έναν εμπορικά ανταγωνιστικό σχεδιασμό πλοίου μεταφοράς προϊόντων αργού (product tanker).

Τα δεξαμενόπλοια τύπου MR

Τα δεξαμενόπλοια τύπου MR είναι ιδιαίτερα δημοφιλή επειδή συνδυάζουν ικανοποιητική μεταφορική ικανότητα με μεγάλη επιχειρησιακή ευελιξία. Μπορούν να προσεγγίζουν περισσότερα και μικρότερα λιμάνια σε σχέση με μεγαλύτερα δεξαμενόπλοια και να εκτελούν τόσο περιφερειακά όσο και υπερατλαντικά ταξίδια.

Το βασικό ζητούμενο είναι η νέα τεχνολογία να προσφέρει μία μετρήσιμη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, χωρίς να περιορίζει την επιχειρησιακή ευελιξία του πλοίου, τις μεταφορικές του δυνατότητες και τις απαιτήσεις των ναυλωτών.

Η υποβοηθούμενη από τον άνεμο πρόωση ενός πλοίου, έχει ήδη αρχίσει να κερδίζει έδαφος στα μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου (bulk carriers) και στα πλοία ειδικού σκοπού. Ωστόσο, η εφαρμογή της στα δεξαμενόπλοια τύπου MR παραμένει περιορισμένη, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έναν από τους πλέον διαδεδομένους τύπους πλοίων στη μεταφορά καθαρών πετρελαϊκών προϊόντων.

Η συνεργασία

Η ανακοινωθείσα συνεργασία συνδυάζει την επιχειρησιακή εμπειρία της Capital Ship Management, την τεχνογνωσία της K Shipbuilding στον σχεδιασμό και στη ναυπήγηση δεξαμενόπλοιων και την εμπειρία του Lloyd’s Register σε θέματα τεχνικής πιστοποίησης και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τεχνικές μελέτες, βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και αξιολόγηση των κανονιστικών απαιτήσεων. Τα αποτελέσματα αναμένεται να υποστηρίξουν μία μελλοντική διαδικασία Έγκρισης επί της Αρχής, (Approval in Principle – AiP), δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την εμπορική εφαρμογή της τεχνολογίας που εξετάζεται.

Η υπογραφή του JDP αποτελεί το πρώτο στάδιο ενός ευρύτερου τεχνικού προγράμματος, στο πλαίσιο του οποίου θα εξεταστούν οι μηχανολογικές, επιχειρησιακές και κανονιστικές παράμετροι των δεξαμενόπλοιων με αιολική υποβοήθηση.

Δηλώσεις

Όπως ανέφερε ο Global Business Director for Tankers του Lloyd’s Register, Θεόδωρος Κουρμπέλης, η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα των πλοίων. Η ευρύτερη υιοθέτησή της, όμως, θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο μπορεί να προσφέρει πραγματική εμπορική αξία στους βασικούς κλάδους της ναυτιλίας.

«Η αγορά των δεξαμενόπλοιων MR αποτελεί μια σημαντική δοκιμαστική περίπτωση», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι πλοιοκτήτες αναζητούν λύσεις που θα προσφέρουν μετρήσιμη εξοικονόμηση και ταυτόχρονα θα υποστηρίζουν τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο.

Από την πλευρά του, ο Chief Technical Officer της Capital Ship Management, Νικόλας Βαπόρης, επισήμανε ότι τα έξι νεότευκτα MR που παρέλαβε η εταιρεία το 2023 έφεραν ήδη τον χαρακτηρισμό «Wind-Assisted Ready». Η επιλογή αυτή, όπως εξήγησε, αντανακλούσε την πεποίθηση της εταιρείας ότι η αιολική πρόωση θα αποκτούσε εμπορική σημασία για τον συγκεκριμένο κλάδο.

«Προτεραιότητά μας τώρα είναι να περάσουμε από το “έτοιμο” στο “αποδεδειγμένο”. Να περάσουμε σε έναν σχεδιασμό που προσφέρει πραγματικά οφέλη ως προς την αποδοτικότητα και τις εκπομπές, διατηρώντας παράλληλα την επιχειρησιακή ευελιξία και τη δυνατότητα μεταφοράς φορτίου στις οποίες βασίζονται οι ναυλωτές μας», υπογράμμισε, ο εκπρόσωπος της Capital Ship Management.

Ο Chief Technology Officer της K Shipbuilding, Tae-Hyun Koh, σημείωσε ότι η συνεργασία θα ενισχύσει τις δυνατότητες του ναυπηγείου στην ανάπτυξη οικολογικών πλοίων νέας γενιάς και θα ισχυροποιήσει τη θέση του στην παγκόσμια αγορά των MR tankers.

Το εγχείρημα εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της ναυτιλίας να μειώσει το ενεργειακό της αποτύπωμα, αξιοποιώντας τεχνολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν πριν από την ευρεία διαθεσιμότητα εναλλακτικών καυσίμων μηδενικών εκπομπών.

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Capital Ship Management, K Shipbuilding και Lloyd’s Register υπόγραψαν κοινό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, Joint Development Project – JDP, με στόχο να αξιολογήσουν κατά πόσο τα Συστήματα Υποβοηθούμενης από τον Άνεμο Πρόωσης, μπορούν να ενσωματωθούν σε έναν εμπορικά ανταγωνιστικό σχεδιασμό πλοίου μεταφοράς προϊόντων αργού

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