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Η Google χαρτογραφεί την οικονομία του AI: Τι δείχνει η νέα μελέτη ATLAS

Η μελέτη ATLAS της Google δείχνει ότι το AI λειτουργεί κυρίως ως συνεργάτης και λιγότερο ως πλήρης αντικαταστάτης θέσεων εργασίας

Tεχνητή νοημοσύνη 25.07.2026, 07:54
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Η Google χαρτογραφεί την οικονομία του AI: Τι δείχνει η νέα μελέτη ATLAS
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Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) εξελίσσεται σε έναν από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες μετασχηματισμού της παγκόσμιας οικονομίας, χωρίς ωστόσο οι πραγματικές της επιπτώσεις να είναι ακόμη πλήρως κατανοητές. Σε αυτό το πλαίσιο, η Google επιχειρεί να χαρτογραφήσει για πρώτη φορά σε μεγάλη κλίμακα τον τρόπο με τον οποίο το AI χρησιμοποιείται στην πράξη, μέσα από το νέο ερευνητικό εργαλείο AI & Economy ATLAS.

Η πρώτη έκδοση της μελέτης (ATLAS v1.0) βασίζεται σε 15 εκατομμύρια ανώνυμες και συγκεντρωτικές αλληλεπιδράσεις χρηστών με εργαλεία όπως το Gemini, το Gemini API και τη λειτουργία AI της Google. Τα δεδομένα καλύπτουν περισσότερες από 150 χώρες, 140 γλώσσες, 800 επαγγέλματα και 4.000 επιμέρους εργασίες, προσφέροντας μία από τις πιο ολοκληρωμένες εικόνες μέχρι σήμερα για τη διάχυση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην οικονομική δραστηριότητα.

Ευρεία αλλά ρηχή υιοθέτηση στην εργασία

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης είναι ότι η χρήση του AI στον χώρο εργασίας είναι ήδη εκτεταμένη, αλλά παραμένει επιλεκτική. Η υιοθέτηση αγγίζει το 68% των επαγγελμάτων, που αντιστοιχούν σχεδόν στο 90% της απασχόλησης στις ΗΠΑ. Ωστόσο, σε επίπεδο καθηκόντων, το AI αξιοποιείται κατά μέσο όρο μόλις στο 21% των επιμέρους εργασιών.

Το στοιχείο αυτό υποδηλώνει ότι, προς το παρόν, η Τεχνητή Νοημοσύνη λειτουργεί κυρίως ως εργαλείο υποστήριξης και όχι ως πλήρης υποκατάσταση της ανθρώπινης εργασίας.

Από τον αυτοματισμό στη συνεργασία

Η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι η πλειονότητα των χρήσεων AI στον επαγγελματικό χώρο αφορά συνεργατικές λειτουργίες: παραγωγή ιδεών, στρατηγική ανάλυση, αναζήτηση πληροφοριών και εκμάθηση. Αντίθετα, οι πλήρως αυτοματοποιημένες εργασίες παραμένουν περιορισμένες, αντιπροσωπεύοντας λιγότερο από το 10% των αλληλεπιδράσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι μη επαναλαμβανόμενες γνωστικές εργασίες —όπως ο δημιουργικός σχεδιασμός και η δοκιμή υποθέσεων— εμφανίζονται σημαντικά συχνότερα στις χρήσεις AI σε σχέση με την κατανομή τους στην ευρύτερη οικονομία (65% έναντι 35%). Το εύρημα αυτό ενισχύει την άποψη ότι το AI ενισχύει κυρίως τη δημιουργικότητα και τη λήψη αποφάσεων, παρά αντικαθιστά ρουτινιάρικες εργασίες.

Διείσδυση και σε τεχνικά επαγγέλματα

Παρά την κυρίαρχη αντίληψη ότι το AI αφορά κυρίως «white collar» επαγγέλματα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η χρήση του επεκτείνεται και σε τεχνικούς και χειρωνακτικούς κλάδους. Επαγγελματίες όπως τεχνικοί αυτοκινήτων και βιομηχανικοί μηχανικοί αξιοποιούν το AI για διάγνωση προβλημάτων, ανάλυση δεδομένων και εκπαίδευση σε πραγματικό χρόνο.

Σε αυτές τις κατηγορίες εργαζομένων, η χρήση πολυτροπικών εφαρμογών —όπως επεξεργασία εικόνας και βίντεο— εμφανίζεται έως και διπλάσια σε σχέση με άλλους κλάδους, ενισχύοντας τον ρόλο του AI ως «ψηφιακού συνεργάτη» στο πεδίο.

Η «αόρατη» οικονομική αξία εκτός εργασίας

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα αφορά τη χρήση του AI εκτός εργασιακού περιβάλλοντος. Πάνω από το 86% των αλληλεπιδράσεων καταγράφεται σε δραστηριότητες της καθημερινότητας, όπως αγορές, εκπαίδευση, ψυχαγωγία και διαχείριση διοικητικών υποχρεώσεων.

Ιδιαίτερα στις γραφειοκρατικές διαδικασίες —όπως φορολογικά ζητήματα, άδειες και πρόστιμα— το AI φαίνεται να λειτουργεί ως εργαλείο εξοικονόμησης χρόνου και μείωσης της πολυπλοκότητας. Ωστόσο, η αξία αυτή δεν αποτυπώνεται πλήρως στους παραδοσιακούς οικονομικούς δείκτες, δημιουργώντας ένα «τυφλό σημείο» στη μέτρηση της παραγωγικότητας.

Ανισότητες στην παγκόσμια υιοθέτηση

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης εμφανίζει ισχυρή συσχέτιση με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για διεύρυνση του ψηφιακού χάσματος. Παρόλα αυτά, καταγράφονται εξαιρέσεις, με ορισμένες χώρες μεσαίου εισοδήματος —κυρίως στη Νότια Αμερική και τη Μέση Ανατολή— να παρουσιάζουν επίπεδα υιοθέτησης συγκρίσιμα με ανεπτυγμένες οικονομίες.

Παράλληλα, η γλωσσική κατανομή των χρήσεων υποδηλώνει ότι το AI δεν αποτελεί αποκλειστικά αγγλόφωνο φαινόμενο, καθώς τα αγγλικά αντιστοιχούν σε περίπου το ένα τρίτο των συνομιλιών.

Μεθοδολογία και επόμενα βήματα

Η ανάλυση των δεδομένων βασίζεται στο σύστημα OCTO της Google DeepMind, το οποίο μετατρέπει μη δομημένες συνομιλίες σε οργανωμένες κατηγορίες εργασιών και δραστηριοτήτων. Η εταιρεία επισημαίνει ότι η μελέτη έχει σχεδιαστεί με αυστηρές προδιαγραφές ανωνυμοποίησης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Το ATLAS αποτελεί την πρώτη φάση ενός ευρύτερου ερευνητικού προγράμματος, το οποίο θα εξελίσσεται παράλληλα με τις τεχνολογικές εξελίξεις στο AI. Στόχος είναι η δημιουργία ενός δυναμικού εργαλείου κατανόησης του τρόπου με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζει την παραγωγικότητα, την αγορά εργασίας και τη συνολική οικονομική δραστηριότητα.

Ένα νέο πλαίσιο για την οικονομία του AI

Τα πρώτα ευρήματα της Google σκιαγραφούν μια οικονομία όπου το AI δεν αντικαθιστά μαζικά την εργασία, αλλά λειτουργεί κυρίως ως επιταχυντής παραγωγικότητας και υποστηρικτικό εργαλείο. Την ίδια στιγμή, αναδεικνύεται η ανάγκη για νέα μεθοδολογικά εργαλεία μέτρησης, καθώς μεγάλο μέρος της αξίας που δημιουργείται παραμένει εκτός των παραδοσιακών δεικτών.

Καθώς η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης επιταχύνεται, η κατανόηση των πραγματικών της επιπτώσεων καθίσταται κρίσιμη για επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και εργαζόμενους, σε μια περίοδο όπου η τεχνολογία αναδιαμορφώνει εκ βάθρων το οικονομικό τοπίο.

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