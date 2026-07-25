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Αμοιβαία κεφάλαια: Εκροές από τα αμερικανικά μετοχικά

Δεύτερη εβδομάδα εκροών για τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια

Markets 25.07.2026, 10:01
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Αμοιβαία κεφάλαια: Εκροές από τα αμερικανικά μετοχικά
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Εκροές για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα κατέγραψαν τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια, καθώς η επιφυλακτικότητα ενόψει των αναφορών κερδών από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου επηρέασαν το επενδυτικό κλίμα.

Οι επενδυτές πούλησαν μερίδια αμερικανικών μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων αξίας 7,34 δισ.δολάρια  κατά τη διάρκεια της εβδομάδας έως τις 22 Ιουλίου, σημαντικά υψηλότερα από τις καθαρές πωλήσεις της προηγούμενης εβδομάδας ύψους 4,18 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG Lipper.

Οι αναφορές κερδών από την Alphabet και την Tesla νωρίτερα αυτή την εβδομάδα απογοήτευσαν τους επενδυτές, υπογραμμίζοντας ανησυχίες σχετικά με το αυξανόμενο κόστος των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης και την κατανάλωση μετρητών. Οι Microsoft και Amazon αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα την επόμενη εβδομάδα.

Πώς κινήθηκαν οι τοποθετήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια

Τα αμερικανικά αμοιβαία κεφάλαια ανάπτυξης κατέγραψαν εκροές ύψους 8,55 δισ. δολαρίων, τις μεγαλύτερες σε τρεις εβδομάδες. Τα αμοιβαία κεφάλαια αξίας κατέγραψαν επίσης εκροές ύψους 1,39 δισ. δολαρίων, τερματίζοντας ένα σερί εισροών τριών εβδομάδων.

Οι επενδυτές, ωστόσο, αγόρασαν κεφάλαια ειδικών τομέων για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα, με καθαρές εισροές συνολικού ύψους 2,46 δισ. δολαρίων. Αγόρασαν 1,39 δισ. δολάρια σε αμοιβαία του χρηματοπιστωτικού τομέα, 1,35 δισ. δολάρια υγειονομικής περίθαλψης και 1,17 δισ. δολάρια τεχνολογίας.

Οι επενδυτές, ωστόσο, αγόρασαν αμοιβαία κεφάλαια ειδικών τομέων για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα, με καθαρές εισροές συνολικού 2.46 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αγόρασαν 1,39 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαία του χρηματοπιστωτικού τομέα, 1,35 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαία υγειονομικής περίθαλψης και 1,17 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαία τεχνολογίας.

Τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς κατέγραψαν καθαρές εβδομαδιαίες εκροές ύψους 25,17 δισ.δολαρίων, μετά από εκροές περίπου 67,16 δισεκατομμυρίων δολαρίων την προηγούμενη εβδομάδα.

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