Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Το ράλι του 2026 και η παγίδα του συγκεντρωτισμού

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Τα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια θεωρούνται εδώ και καιρό άτρωτα σε σοκ που προκαλούνται από λίγες μόνο μετοχές. Ένα μικρό ράλι το 2026 έχει ανατρέψει εντελώς αυτό το σενάριο.

Σχεδόν το 60% της ανόδου 8,8% του Stoxx 600 φέτος προέρχεται από μόλις 10 μετοχές. Μόνο η ASML συνέβαλε σχεδόν στο ένα τέταρτο των κερδών, ακολουθούμενη από την HSBC Holdings Plc στο 8%.

Ποιες μετοχές οδηγούν την άνοδο στα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ο δείκτης Stoxx Europe 600 έχει ενισχυθεί από τους επενδυτές που στρέφονται σε μετοχές όπως η ASML Holding NV, η Infineon Technologies AG και η STMicroelectronics NV, καθώς ο ενθουσιασμός για την τεχνητή νοημοσύνη εξαπλώθηκε σε μετοχές που σχετίζονται με τους ημιαγωγούς παγκοσμίως από τους Αμερικανούς hyperscalers.

Αυτή η άνοδος έχει επίσης καταστήσει τον ευρωπαϊκό δείκτη τον πιο συγκεντρωτικό εδώ και χρόνια, με βάση τον αριθμό των εταιρειών που οδηγούν τα κέρδη, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Είναι μια εντυπωσιακή αντίθεση με τα προηγούμενα τρία χρόνια, όταν ο δείκτης αυξήθηκε κατά 55% από το χαμηλό του τον Σεπτέμβριο του 2022 χάρη στην ισχύ ενός ευρύτερου φάσματος μετοχών που ανήκουν στους κλάδους των χρηματοοικονομικών, της βιομηχανίας, της υγειονομίας, του ασφαλιστικού και του τεχνολογικού. Η μεγαλύτερη ατομική ώθηση προήλθε από την ASML, αλλά σε λιγότερο από 5%.

«Το προφίλ αποδόσεων έχει περιοριστεί σημαντικά» εξηγεί στο Bloomberg η Aneeka Gupta, διευθύντρια μακροοικονομικής έρευνας στη WisdomTree UK Ltd. «Αυτό δημιουργεί μια σαφή βραχυπρόθεσμη ευπάθεια. Οι επενδυτές που επενδύουν στην Ευρώπη με σκοπό τη διαφοροποίηση εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τον ίδιο κύκλο κεφαλαιουχικών δαπανών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης που τροφοδοτεί τους τεχνολογικούς τομείς των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και των αναδυόμενων αγορών.»

Φυσικά, η επιρροή της τεχνολογίας στο σύνολό της στην ευρωπαϊκή αγορά παραμένει μικρή σε σύγκριση με τις ΗΠΑ. Ο τομέας κατέχει μόλις 8% μερίδιο στον Stoxx 600, σε σύγκριση με τον χρηματοοικονομικό τομέα που καλύπτει το 26%. Και από τους 10 μεγαλύτερους παράγοντες των φετινών κερδών, μόνο δύο σχετίζονται με την τεχνολογία: η ASML και η Infineon.

Αντίθετα, η αμερικανική τεχνολογία αντιπροσωπεύει το 36% του S&P 500. Και παρά τα ερωτήματα σχετικά με το μέλλον του εμπορίου Τεχνητής Νοημοσύνης, σχεδόν όλοι οι 10 μεγαλύτεροι παράγοντες που συνέβαλαν στην άνοδο 8,3% του δείκτη αναφοράς φέτος προέρχονται από τον τεχνολογικό τομέα.

Οι παγίδες του συγκεντρωτισμού

Οι κινήσεις στις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές φέτος έχουν καταδείξει σαφώς τις παγίδες της εξάρτησης από μια στενή ομάδα μετοχών. Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας υπερδιπλασιάστηκε σε αξία στην κορύφωση του τον Ιούνιο, καθώς οι ημιαγωγοί εκτοξεύτηκαν. Αλλά ο δείκτης έχει ήδη υποχωρήσει κατά 27% από τότε.

Η υπερβολικά μεγάλη επιρροή μπορεί επίσης συχνά να συγκαλύψει την αναταραχή που συμβαίνει σε ευρύτερους τομείς. Τα στοιχεία του Bloomberg δείχνουν ότι ενώ ο Stoxx 600 έχει αυξηθεί εξίσου το 2026 όσο και μέχρι το ίδιο σημείο πέρυσι, το ποσοστό των μελών του δείκτη που έχουν υποχωρήσει πάνω από 20% έχει υπερδιπλασιαστεί.

Ένα φωτεινό σημείο είναι ότι η Ευρώπη κατάφερε να ξεπεράσει τους παγκόσμιους ανταγωνιστές της τις τελευταίες έξι εβδομάδες, όταν οι επενδυτές απέρριψαν ακριβές μετοχές που σχετίζονται με ημιαγωγούς και καθώς η αστάθεια που προκαλείται από την τεχνητή νοημοσύνη αυξήθηκε. Ο Stoxx 600 έχει κερδίσει 3% από τα τέλη Μαΐου, ενώ ο S&P 500 και ο Kospi έχουν υποχωρήσει κατά 2,2% και 21% αντίστοιχα.

Όμως, καθώς οι νικητές των τελευταίων ετών, όπως οι τράπεζες και οι αμυντικές μετοχές, χάνουν την ορμή τους, η τεχνολογία αναμένεται να παραμείνει στην ηγεσία στην Ευρώπη. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω συγκέντρωσης και διακυμάνσεων της αγοράς κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

«Η τεχνολογία εξακολουθεί να είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος» σημειώνει ο Neil Birrell, επικεφαλής επενδύσεων στην Premier Miton. «Τα πρώτα κέρδη από την τεχνητή νοημοσύνη επικεντρώθηκαν στο Magnificent Seven και στους υπερεπεκτατές, κάτι που δεν είχε η Ευρώπη. Τώρα που οι σπόροι βρίσκονται στο προσκήνιο, αναμένω ότι οι μεγάλοι Ευρωπαίοι παίκτες θα βρίσκονται στο επίκεντρο του θέματος της τεχνητής νοημοσύνης».