 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
}

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Το ράλι του 2026 και η παγίδα του συγκεντρωτισμού

Σχεδόν το 60% της ανόδου του Stoxx 600 φέτος προέρχεται από μόλις 10 μετοχές

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 25.07.2026, 12:17
Σχολιάστε
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Το ράλι του 2026 και η παγίδα του συγκεντρωτισμού
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια θεωρούνται εδώ και καιρό άτρωτα σε σοκ που προκαλούνται από λίγες μόνο μετοχές. Ένα μικρό ράλι το 2026 έχει ανατρέψει εντελώς αυτό το σενάριο.

Σχεδόν το 60% της ανόδου 8,8% του Stoxx 600 φέτος προέρχεται από μόλις 10 μετοχές. Μόνο η ASML συνέβαλε σχεδόν στο ένα τέταρτο των κερδών, ακολουθούμενη από την HSBC Holdings Plc στο 8%.

Ποιες μετοχές οδηγούν την άνοδο στα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ο δείκτης Stoxx Europe 600 έχει ενισχυθεί από τους επενδυτές που στρέφονται σε μετοχές όπως η ASML Holding NV, η Infineon Technologies AG και η STMicroelectronics NV, καθώς ο ενθουσιασμός για την τεχνητή νοημοσύνη εξαπλώθηκε σε μετοχές που σχετίζονται με τους ημιαγωγούς παγκοσμίως από τους Αμερικανούς hyperscalers.

Αυτή η άνοδος έχει επίσης καταστήσει τον ευρωπαϊκό δείκτη τον πιο συγκεντρωτικό εδώ και χρόνια, με βάση τον αριθμό των εταιρειών που οδηγούν τα κέρδη, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Είναι μια εντυπωσιακή αντίθεση με τα προηγούμενα τρία χρόνια, όταν ο δείκτης αυξήθηκε κατά 55% από το χαμηλό του τον Σεπτέμβριο του 2022 χάρη στην ισχύ ενός ευρύτερου φάσματος μετοχών που ανήκουν στους κλάδους των χρηματοοικονομικών, της βιομηχανίας, της υγειονομίας, του ασφαλιστικού και του τεχνολογικού.  Η μεγαλύτερη ατομική ώθηση προήλθε από την ASML, αλλά σε λιγότερο από 5%.

«Το προφίλ αποδόσεων έχει περιοριστεί σημαντικά» εξηγεί στο Bloomberg η Aneeka Gupta, διευθύντρια μακροοικονομικής έρευνας στη WisdomTree UK Ltd. «Αυτό δημιουργεί μια σαφή βραχυπρόθεσμη ευπάθεια. Οι επενδυτές που επενδύουν στην Ευρώπη με σκοπό τη διαφοροποίηση εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τον ίδιο κύκλο κεφαλαιουχικών δαπανών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης που τροφοδοτεί τους τεχνολογικούς τομείς των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και των αναδυόμενων αγορών.»

Φυσικά, η επιρροή της τεχνολογίας στο σύνολό της στην ευρωπαϊκή αγορά παραμένει μικρή σε σύγκριση με τις ΗΠΑ. Ο τομέας κατέχει μόλις 8% μερίδιο στον Stoxx 600, σε σύγκριση με τον χρηματοοικονομικό τομέα που καλύπτει το 26%. Και από τους 10 μεγαλύτερους παράγοντες των φετινών κερδών, μόνο δύο σχετίζονται με την τεχνολογία: η ASML και η Infineon.

Αντίθετα, η αμερικανική τεχνολογία αντιπροσωπεύει το 36% του S&P 500. Και παρά τα ερωτήματα σχετικά με το μέλλον του εμπορίου Τεχνητής Νοημοσύνης, σχεδόν όλοι οι 10 μεγαλύτεροι παράγοντες που συνέβαλαν στην άνοδο 8,3% του δείκτη αναφοράς φέτος προέρχονται από τον τεχνολογικό τομέα.

Οι παγίδες του συγκεντρωτισμού

Οι κινήσεις στις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές φέτος έχουν καταδείξει σαφώς τις παγίδες της εξάρτησης από μια στενή ομάδα μετοχών. Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας υπερδιπλασιάστηκε σε αξία στην κορύφωση του τον Ιούνιο, καθώς οι ημιαγωγοί εκτοξεύτηκαν. Αλλά ο δείκτης έχει ήδη υποχωρήσει κατά 27% από τότε.

Η υπερβολικά μεγάλη επιρροή μπορεί επίσης συχνά να συγκαλύψει την αναταραχή που συμβαίνει σε ευρύτερους τομείς. Τα στοιχεία του Bloomberg δείχνουν ότι ενώ ο Stoxx 600 έχει αυξηθεί εξίσου το 2026 όσο και μέχρι το ίδιο σημείο πέρυσι, το ποσοστό των μελών του δείκτη που έχουν υποχωρήσει πάνω από 20% έχει υπερδιπλασιαστεί.

Ένα φωτεινό σημείο είναι ότι η Ευρώπη κατάφερε να ξεπεράσει τους παγκόσμιους ανταγωνιστές της τις τελευταίες έξι εβδομάδες, όταν οι επενδυτές απέρριψαν ακριβές μετοχές που σχετίζονται με ημιαγωγούς και καθώς η αστάθεια που προκαλείται από την τεχνητή νοημοσύνη αυξήθηκε. Ο Stoxx 600 έχει κερδίσει 3% από τα τέλη Μαΐου, ενώ ο S&P 500 και ο Kospi έχουν υποχωρήσει κατά 2,2% και 21% αντίστοιχα.

Όμως, καθώς οι νικητές των τελευταίων ετών, όπως οι τράπεζες και οι αμυντικές μετοχές, χάνουν την ορμή τους, η τεχνολογία αναμένεται να παραμείνει στην ηγεσία στην Ευρώπη. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω συγκέντρωσης και διακυμάνσεων της αγοράς κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

«Η τεχνολογία εξακολουθεί να είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος» σημειώνει ο Neil Birrell, επικεφαλής επενδύσεων στην Premier Miton. «Τα πρώτα κέρδη από την τεχνητή νοημοσύνη επικεντρώθηκαν στο Magnificent Seven και στους υπερεπεκτατές, κάτι που δεν είχε η Ευρώπη. Τώρα που οι σπόροι βρίσκονται στο προσκήνιο, αναμένω ότι οι μεγάλοι Ευρωπαίοι παίκτες θα βρίσκονται στο επίκεντρο του θέματος της τεχνητής νοημοσύνης».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Το ράλι του 2026 και η παγίδα του συγκεντρωτισμού
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Το ράλι του 2026 και η παγίδα του συγκεντρωτισμού στις ευρωαγορές
Αμοιβαία κεφάλαια: Εκροές από τα αμερικανικά μετοχικά
Markets

Αμοιβαία κεφάλαια: Εκροές από τα αμερικανικά μετοχικά
Πετρέλαιο: Τα σενάρια των αναλυτών για το Brent μετά το ράλι 10%
Commodities

Τα σενάρια Goldman και UBS για το Brent μετά το ράλι 10%
Wall Street: Οι ημιαγωγοί «φρέναραν» την αγορά – Μεικτή η εικόνα της εβδομάδας
Wall Street

Wall Street: Οι ημιαγωγοί «φρέναραν» την αγορά
ΔΕΗ: Αναβάθμιση από Fitch σε «BB»
Business

Fitch: Αναβάθμιση της ΔΕΗ σε «BB»
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδική κίνηση με οδηγό τις τράπεζες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ανοδική κίνηση στο ΧΑ με οδηγό τις τράπεζες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Πετρέλαιο: Τα σενάρια των αναλυτών για το Brent μετά το ράλι 10%
Commodities

Τα σενάρια Goldman και UBS για το Brent μετά το ράλι 10%

Το πετρέλαιο κινείται στο ρυθμό των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή - Tο σενάριο των 120 δολαρίων

Τζούλη Καλημέρη
Καύσιμα: Μία ανάσα από τα 2 ευρώ και με επιδότηση
Πετρέλαιο

Μια ανάσα από τα 2 ευρώ τα καύσιμα και με επιδότηση

Η έκπτωση των διυλιστηρίων τρέναρε… τη μέση τιμή των 2 ευρώ στα καύσιμα – Επιστρέφουν «πυροσβεστικά» μέτρα

Χρήστος Κολώνας
Μισθοί: Η σύγκλιση της Ελλάδας με την Ευρώπη περνά από την παραγωγικότητα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πώς θα φθάσει η Ελλάδα σε μισθούς... Ευρώπης

Μεγάλη παραμένει η απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από την Ευρώπη - Πώς θα... ξεκολλήσουν οι μισθοί

Αλέξανδρος Κλώσσας
Στοά Αρσακείου: Ανοίγει τις πύλες τη Δευτέρα – Η επένδυση των 40 εκατ. και η Lidl
Business

Ξεκινά το soft opening της Στοάς Αρσακείου – Οι στόχοι

Τη Δευτέρα αρχίζει το πιλοτικό άνοιγμα για τη Στοά Αρσακείου – Το εγχείρημα των 40 εκατ. ευρώ, οι 300 Έλληνες παραγωγοί και ο στόχος για έως 10.000 επισκέπτες την ημέρα

Γιώργος Μανέτας
Ορυκτά: Τα 10 κρίσιμα ορυκτά που καθορίζουν την οικονομία, την τεχνητή νοημοσύνη και τη γεωπολιτική
World

Τα 10 ορυκτά που κινούν τον κόσμο

Η ενεργειακή μετάβαση, η τεχνητή νοημοσύνη και η αμυντική βιομηχανία αυξάνουν τη ζήτηση για πρώτες ύλες και ορυκτά που πριν από λίγα χρόνια απασχολούσαν μόνο τους ειδικού

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κινηματογράφος: Οι αθλητικές ταινίες που έγραψαν ιστορία στο box office
Tέχνη και Ζωή

Οι αθλητικές ταινίες που έγραψαν ιστορία στο box office

Η σχέση που έχει ο κινηματογράφος με τον αθλητισμό ξεκίνησε σχεδόν ταυτόχρονα με τη γέννηση της έβδομης τέχνης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Χούθι: Ανοίγουν νέο μέτωπο στο πετρέλαιο [γράφημα]
Ναυτιλία

Οι Χούθι ανοίγουν νέο μέτωπο στο πετρέλαιο [γράφημα]

Ένας παρατεταμένος αποκλεισμός του Στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ από τους Χούθι θα απειλούσε την παρακαμπτήρια οδό από τα Στενά του Ορμούζ

Γιάννης Αγουρίδης
Αυτοκίνητα: Τα κινεζικά brands επεκτείνονται στην Ελλάδα – Οι μεγάλοι παίκτες και η εικόνα στην Ευρώπη
Business

«Πατούν γκάζι» τα κινέζικα ΙΧ και στην Ελλάδα

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 τα κινεζικά αυτοκίνητα αύξησαν το μερίδιό τους στην ελληνική αγορά αυτοκινήτων κατά 8,88% έναντι του 6,65% που κατείχαν το 2025

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Το ράλι του 2026 και η παγίδα του συγκεντρωτισμού
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Το ράλι του 2026 και η παγίδα του συγκεντρωτισμού στις ευρωαγορές

Σχεδόν το 60% της ανόδου του Stoxx 600 φέτος προέρχεται από μόλις 10 μετοχές

Πετρέλαιο: Τα σενάρια των αναλυτών για το Brent μετά το ράλι 10%
Commodities

Τα σενάρια Goldman και UBS για το Brent μετά το ράλι 10%

Το πετρέλαιο κινείται στο ρυθμό των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή - Tο σενάριο των 120 δολαρίων

Τζούλη Καλημέρη
Wall Street: Οι ημιαγωγοί «φρέναραν» την αγορά – Μεικτή η εικόνα της εβδομάδας
Wall Street

Wall Street: Οι ημιαγωγοί «φρέναραν» την αγορά

Οι απώλειες του Nasdaq ξεπέρασαν το 2% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα στήριξαν τον Dow Jones και περιόρισαν τις πιέσεις στον S&P 500

ΔΕΗ: Αναβάθμιση από Fitch σε «BB»
Business

Fitch: Αναβάθμιση της ΔΕΗ σε «BB»

«Ψήφος εμπιστοσύνης» στο επενδυτικό σχέδιο των 24 δισ. ευρώ της ΔΕΗ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδική κίνηση με οδηγό τις τράπεζες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ανοδική κίνηση στο ΧΑ με οδηγό τις τράπεζες

Ανοδος με ποσοστό 1,49% για το Γενικό Δείκτη Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών που έκλεισε στις 2.492,71 μονάδες,

Πετρέλαιο: Κοντά στα 100 δολ. ενώ ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο «μαζικής επίθεσης»
Commodities

Προσωρινή... ανάσα για το πετρέλαιο - Κάτω από τα 100 δολ. το βάρελι

Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώνονται, μετά τις επιθέσεις των Χούθι στη Ερυθρά Θάλασσα και τον αποκλεισμό των ΗΠΑ στον Κόλπο - Φόβοι για νέους περιορισμούς στην παγκόσμια προσφορά

Δημήτρης Σταμούλης
Magnificent 7: Χάθηκαν 797 δισ. δολάρια από το ταμπλό
Wall Street

Magnificent 7: Έχασαν 797 δισ. δολ. μέσα σε μια... μέρα

Η Magnificent 7 από τα υψηλά στα τέλη Μάιου έχει διαγράψει χρηματιστηριακή αξία 2 τρισ. δολαρίων

Τζούλη Καλημέρη
Latest News
Παλιά κτίρια: Νέα «δεξαμενή» για κατοικίες – Τι αλλάζει στις χρήσεις ακινήτων
Ακίνητα

Κατοικίες από παλιά εργοστάσια και αποθήκες - Τι αλλάζει

Πράσινο φως για μετατροπές υφιστάμενων κτιρίων σε κατοικίες - Ποιες κατηγορίες ακινήτων αφορά η νέα ρύθμιση - Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και ποιοι οι περιορισμοί

Μάχη Τράτσα
Παιδιά και κλοπή ταυτότητας: Τι πρέπει να ξέρουν οι γονείς
Τεχνολογία

Κλοπή ταυτότητας παιδιών: Πώς γίνεται, πώς θα την καταλάβετε και τι να κάνετε

Από τους σχολικούς λογαριασμούς έως τα παιχνίδια online, τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών κρύβουν σοβαρούς κινδύνους

AI for Good Global Commission: Νέα διεθνής πρωτοβουλία για υπεύθυνη και δίκαιη AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Νέα διεθνής πρωτοβουλία για υπεύθυνη και δίκαιη AI

Περισσότεροι από 40 παγκόσμιοι ηγέτες ενώνουν δυνάμεις για να γεφυρώσουν το ψηφιακό χάσμα και να διασφαλίσουν ότι η AI θα ωφελήσει όλους

Phishing και spam πλήττουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το 2026
Τεχνολογία

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο στόχαστρο νέων phishing και spam επιθέσεων

Οι επιτιθέμενοι προσποιούνται χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και γνωστά brands για να αποσπάσουν εταιρικά δεδομένα

Αγορά εργασίας: Οι εργοδότες παραπονιούνται για έλλειψη ταλέντων, είναι πραγματικά έτσι;
World

Οι εργοδότες παραπονιούνται για έλλειψη ταλέντων, ισχύει;

«Οι εργοδότες πρέπει να σταματήσουν να προσλαμβάνουν με βάση την εικόνα που έχουν από την αγορά εργασίας του παρελθόντος», σημειώνει η Σαμ Ντιουκ, ηγετικό στέλεχος του LinkedIn

Νεκτάριος Δαργάκης
ΑΑΔΕ: Πάνω από 6,7 εκατ. φορολογικές δηλώσεις υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Με νέα ρεκόρ έκλεισε η διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων

Αύξηση καταγράφηκε τόσο στα φυσικά όσο και στα νομικά πρόσωπα, ενώ οι προεκκαθαρισμένες δηλώσεις συνέβαλαν στην ομαλή ροή, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ

When August Pensions And Benefits Will Be Paid
English Edition

When August Pensions And Benefits Will Be Paid

e-EFKA and DYPA will pay out a total of 2.49 billion euros to 4,333,061 beneficiaries between July 27 and 31

Βέλγιο: «Κίτρινη κάρτα» από την Morningstar DBRS
World

«Κίτρινη κάρτα» από την Morningstar DBRS στο Βέλγιο

Η ανησυχία για το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα - Το μήνυμα της DBRS

Τουρισμός: Οι αφίξεις στηρίζουν τα έσοδα, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει
Τουρισμός

Το αβέβαιο εξάμηνο του ελληνικού τουρισμού

Τα τουριστικά έσοδα αυξήθηκαν 25,8% στο πεντάμηνο, όμως οι γεωπολιτικές εντάσεις, η άνοδος του πετρελαίου και οι μειωμένες ενεργές κρατήσεις διαμορφώνουν σκηνικό αβεβαιότητας

Πόλεμος Ιράν – ΗΠΑ: Η «Οδύσσεια» του σαουδαραβικού πετρελαίου
Ποντοπόρος

Η «Οδύσεια» του σαουδαραβικού πετρελαίου και η ζήτηση για τάνκερ

Το κλείσιμο του Ορμούζ και οι επιθέσεις στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ αναγκάζουν τα πλοία να κάνουν τον γύρο της Αφρικής - Ο πόλεμος ΗΠΑ - Ιράν εκτοξεύει τον χρόνο και το κόστος μεταφοράς του αργού

Λάμπρος Καραγεώργος
Γερμανία: Χάνονται 15.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα στον βιομηχανικό τομέα
Inbox

Γερμανία: Χάνονται 15.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα στον βιομηχανικό τομέα

Η Τάνια Γκένερ, γενική διευθύντρια της BDI, χαρακτήρισε κρίσιμη την κατάσταση στη βιομηχανία στη Γερμανία

ΔΕΘ 2026: Συνάντηση Μαρκόπουλου με φορείς για φόρους, ΦΠΑ και οφειλές
Economy

Συνάντηση Μαρκόπουλου με φορείς για φόρους, ΦΠΑ και οφειλές

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καταγράφει αιτήματα από παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς πριν από τις ανακοινώσεις της Θεσσαλονίκης

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Το ράλι του 2026 και η παγίδα του συγκεντρωτισμού
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Το ράλι του 2026 και η παγίδα του συγκεντρωτισμού στις ευρωαγορές

Σχεδόν το 60% της ανόδου του Stoxx 600 φέτος προέρχεται από μόλις 10 μετοχές

Ζίγκμαν (ΕΚΤ): Οι επιπτώσεις του πολέμου στον πληθωρισμό θα χρειαστούν χρόνο για να φανούν
World

Ζίγκμαν (ΕΚΤ): Οι επιπτώσεις του πολέμου στον πληθωρισμό θα χρειαστούν χρόνο για να φανούν

Ο Ζίγκμαν εκτιμά ότι η ένταση και η διάρκεια του ενεργειακού σοκ είναι κρίσιμες

Waymo: Εξετάζει το τέλος της συνεργασίας με την Uber
World

Κλιμακώνεται η ένταση Waymo–Uber γύρω από τα robotaxis

Η Waymo, θυγατρική της Alphabet, εξετάζει αποχώρηση από τη συνεργασία, καθώς η μάχη για την αγορά των αυτόνομων οχημάτων κλιμακώνεται

Δασμοί Τραμπ: Νέες απειλές μετά το πρόστιμο της ΕΕ στην Google
World

Δασμοί Τραμπ: Νέες απειλές μετά το πρόστιμο της ΕΕ στην Google

Ο Τραμπ απείλησε με νέους δασμούς σε ευρωπαϊκά προϊόντα ως αντίποινα για το πρόστιμο 1 δισ. που επιβλήθηκε στην Google

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies