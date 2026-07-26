 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(9) "Disasters"
    [1]=>
    string(18) "International News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(17) "Natural Disasters"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(14) "Death & Injury"
}

Γαλλία – Ισπανία: Πύρινη λαίλαπα, αυξάνονται διαρκώς οι εκτοπισμένοι – Απειλείται το Μπορντό [Χάρτες]

Πάνω από 330 χιλιάδες οι εκτοπισμένοι λόγω των πυρκαγιών σε Γαλλία και Ισπανία – Μεγάλες καταστροφές – Πόσο μακριά είναι οι φλόγες από το Μπορντό

Κόσμος 26.07.2026, 20:55
Σχολιάστε
Γαλλία – Ισπανία: Πύρινη λαίλαπα, αυξάνονται διαρκώς οι εκτοπισμένοι – Απειλείται το Μπορντό [Χάρτες]
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Δραματική είναι η κατάσταση με τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία.

Η Γαλλία είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο, με 42.000 εκτάρια να έχουν καεί.

Σύμφωνα με το BBC, οι πυροσβέστες καταβάλλουν προσπάθειες για να περιορίσουν τις πυρκαγιές που μαίνονται κοντά στην πόλη του Μπορντό, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τη γύρω περιοχή.

Σε δηλώσεις του σήμερα Κυριακή, ο δήμαρχος της πόλης, Τομά Καζενάβ, ανέφερε ότι η πυρκαγιά βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από τα περίχωρα της πόλης και 25 έως 30 χλμ. από το κέντρο της, αν και υποβάθμισε την πιθανότητα εκκένωσης του Μπορντό.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Κυριακή, περίπου 55.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από χωριά στα νότια της πόλης, στην περιοχή της Ζιρόντ, που φημίζεται για τους αμπελώνες της.

Την τελευταία εβδομάδα, όπως επισημαίνει το BBC, πυρκαγιές μαίνονταν σε ολόκληρη την Ευρώπη, κυρίως στη Γαλλία και την Ισπανία, όπου έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι.

Πώς έχει η κατάσταση στη Γαλλία

Η Γαλλία είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο, με 42.000 εκτάρια να έχουν καεί, γεγονός που καθιστά τις πυρκαγιές αυτές από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από την αρχή του έτους έχουν καεί περίπου 98.000 εκτάρια σε ολόκληρη τη χώρα.

Συνολικά, έχουν απομακρυνθεί πάνω από 220.000 άτομα στη νοτιοδυτική περιοχή της χώρας.

Ο Νικολά Μπραζ, ένας από τους επικεφαλής της πυροσβεστικής επιχείρησης, δήλωσε ότι η πυρκαγιά είχε δημιουργήσει «τους δικούς της ανέμους — μαζί με ανεμοστρόβιλους», προσθέτοντας ότι ήταν «απρόβλεπτη και ανεξέλεγκτη».

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νούνιεζ δήλωσε σήμερα Κυριακή ότι η κατάσταση στην περιοχή παρέμενε «πολύ δυσμενής» και ότι η πυρκαγιά «κινούνταν απρόβλεπτα προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό».

Στην περιοχή της Ζιρόντ, στις επιχειρήσεις διάσωσης συμμετέχουν 2.500 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και μια ελβετική ομάδα, 1.500 στρατιωτικοί και σχεδόν 1.200 αστυνομικοί και χωροφύλακες, οι οποίοι πραγματοποιούν εκκενώσεις και συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και ασφάλισης.

Η ξηρή βλάστηση και οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν την εξάπλωση της πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα να έχει κλείσει ένα τμήμα 60 χλμ. του αυτοκινητόδρομου Α63 που οδηγεί στην Ισπανία.

Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο του Μπορντό

Το απόγευμα της Κυριακής, οι πίνακες αναχωρήσεων και αφίξεων του αεροδρομίου του Μπορντό έδειχναν καθυστερήσεις σε όλες τις πτήσεις από τις 17:15 και μετά.

Μόνο από την Easyjet, περίπου 28 πτήσεις παρουσίασαν καθυστέρηση, πολλές από τις οποίες χωρίς να έχει ανακοινωθεί νέα ώρα αναχώρησης ή άφιξης, ενώ πέντε πτήσεις ακυρώθηκαν, μεταξύ των οποίων και πτήσεις προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το αεροδρόμιο του Μπορντό ενημέρωσε το BBC News ότι επιβλήθηκαν περιορισμοί στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας «για να διευκολυνθεί το έργο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης» στην καταπολέμηση των πυρκαγιών, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν όλες οι εμπορικές πτήσεις.

Δεν είναι σαφές πόσο θα διαρκέσουν οι καθυστερήσεις, πρόσθεσε το αεροδρόμιο.

Ο τελικός γύρος του Tour de France, που θα διεξαχθεί σήμερα Κυριακή στο Παρίσι, έχει συντομευθεί από 133 χλμ. σε 89 χλμ. προκειμένου να καταστεί δυνατή η αναδιάταξη των δυνάμεων ασφαλείας για την καταπολέμηση των πυρκαγιών.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα «ανασυγκροτηθεί» και ότι η κυβέρνησή του θα «βρίσκεται εκεί για όσο διάστημα χρειαστεί».

Πηγή: BBC

Μαίνονται οι φωτιές στην Ισπανία

Εν τω μεταξύ, στην Ισπανία, οι πυρκαγιές συνεχίζουν να εξαπλώνονται, με περισσότερους από 90.000 ανθρώπους να έχουν απομακρυνθεί από τις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και την Άβιλα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Κυριακή, ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς άνοιξε επίσης κοντά στην παραθαλάσσια πόλη της Βαλένθια.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους αργά το Σάββατο, ο περιφερειάρχης της Βαλένθια, Χουανφράν Πέρεθ Γιόρκα δήλωσε: «Η πυρκαγιά ξεπερνά τις δυνατότητές μας να την κατασβέσουμε».

Η Πιλάρ Μπερνάμπε, εκπρόσωπος της κεντρικής κυβέρνησης στη Βαλένθια, δήλωσε ότι οι συνθήκες στην περιοχή ενδέχεται να επιδεινωθούν κατά τη διάρκεια της Κυριακής.

Για σήμερα Κυριακή προβλέπονται υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλή υγρασία, γεγονός που ενδέχεται να επιτρέψει την περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Πηγή: BBC

Οι ανθρώπινες απώλειες

Το Σάββατο, ένας πολίτης έχασε τη ζωή του σε μια μικρότερη πυρκαγιά στην περιοχή της Βαλένθια — ο μόνος θάνατος πολίτη που έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς κοντά στο Μπορντό.

Αργά το Σάββατο, δόθηκε επίσης εντολή εκκένωσης σε τουλάχιστον οκτώ δήμους κοντά στο Τολέδο, αν και δεν ήταν σαφές πόσα άτομα αφορούσε η εντολή, όπως αναφέρει το BBC.

Μιλώντας την Κυριακή κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε μια περιοχή που επλήγη από πυρκαγιές στα δυτικά της Μαδρίτης, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι «μας περιμένουν δύσκολες ώρες», αλλά πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρξαν «θετικές» ενδείξεις όσον αφορά τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Είπε επίσης ότι πρέπει να επιτευχθεί «μια σημαντική κοινωνική συναίνεση για την κλιματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Η περιφερειάρχης της Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, χαρακτήρισε την κατάσταση ως τη «χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της περιφέρειας».

Πηγή in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Σαουδική Αραβία: Τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της εξαρτώνται πλέον όλο και πιο πολύ από μία μόνο διέξοδο
Πετρέλαιο

«Στριμώχνεται» η Σ. Αραβία και το πετρέλαιό της σε μία μόνο διέξοδο
Σούπερ Ελ Νίνιο: Οικονομική ζημιά ύψους 10-20 δισ. δολαρίων για την Αφρική
Κλιματική αλλαγή

Ζημιές έως 20 δισ. στην Αφρική από το «Σούπερ Ελ Νίνιο»
Aγορά πετρελαίου: Η θεωρία για την υπερπροσφορά μόλις κατέρρευσε
Πετρέλαιο

Η θεωρία για την υπερπροσφορά στην αγορά πετρελαίου μόλις κατέρρευσε
Γαλλία – Ισπανία: Πύρινη λαίλαπα, αυξάνονται διαρκώς οι εκτοπισμένοι – Απειλείται το Μπορντό [Χάρτες]
Κόσμος

Απειλείται το Μπορντό, αυξάνονται διαρκώς οι εκτοπισμένοι
Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Απένταξη του έργου αναβάθμισης από το Ταμείο Ανάκαμψης – Καταγγελία Γερουλάνου
Πολιτική

Εκτός Ταμείου Ανάκαμψης ο Προαστιακός Δ. Αττικής - Αποκάλυψη Γερουλάνου
Βρετανία: Ετοιμος να αντιπαρατεθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει ο Αντι Μπέρναμ
World

Έτοιμος για κόντρα με τον Τραμπ δηλώνει ο Μπέρναμ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνική οικονομία: Η επόμενη «μάχη» μετά το δημόσιο χρέος
Economy

Η επόμενη «μάχη» για την Ελλάδα μετά το χρέος

Οι διαρθρωτικές αδυναμίες και οι αντοχές για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Σοκολάτα: Τους influencers επιστρατεύει η βιομηχανία για να ξανακερδίσει μερίδια
World

Η κρίση στο κακάο και η μάχη της σοκολατοβιομηχανίας στα social media

Οι ελβετικοί κολοσσοί στη σοκολάτα, Barry Callebaut, Lindt και Nestlé υπέδειξαν όλοι την κατακόρυφη αύξηση των τιμών του κακάο ως παράγοντα που επιβάρυνε τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
Βιομηχανίες τροφίμων στην αντεπίθεση – Η συνταγή ΜΕΒΓΑΛ, Agrino και Θεόνη για να κερδίσουν μερίδια
Business

Ακρίβεια και κλίμα ξαναγράφουν τη βιομηχανία τροφίμων

Η στροφή σε υγιεινά σνακ, η κλιματική αλλαγή και η αναζήτηση οικονομικών προτάσεων από τους καταναλωτές ωθεί τις ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων σε στρατηγικές επενδύσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Γιατί η Nestlé θα αντισταθεί στην τάση διάσπασης των εταιρειών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης
Reuters Breakingviews

Η Nestlé έχει λόγους να παραμένει έξω από τον χορό των εταιρικών διασπάσεων

Το ερώτημα της διάσπασης αιωρείται πάνω από τη Nestlé των 2.000 brands και των 200 χωρών τον τελευταίο καιρό

Aimee Donnellan
Wall Street: Ο«Big Short» προειδοποιεί ακόμα μια φορά για «φούσκα»
Wall Street

Ο «Big Short» προειδοποιεί ακόμα μια φορά για «φούσκα»

Το deja vu του Μπέρι που προέβλεψε την κρίση του 2008

Τζούλη Καλημέρη
Κεντρικές τράπεζες: Το μήνυμα με το πετρέλαιο να «φλερτάρει» τα 100 δολ.
World

Κεντρικές τράπεζες: Το μήνυμα με το πετρέλαιο να «φλερτάρει» τα 100 δολ.

Οι κεντρικές τράπεζες που συνεδριάζουν την ερχόμενη εβδομάδα κυριαρχούν στην ατζέντα της παγκόσμιας οικονομίας

Τζούλη Καλημέρη
Ταμείο Ανάκαμψης: Μπορεί το ΕΠΑ να καλύψει το κενό στην ανάπτυξη;
Economy

Μπορεί το ΕΠΑ να καλύψει το κενό του RRF;

Η κυβέρνηση παρουσιάζει το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ως τον βασικό μηχανισμό που θα διατηρήσει τη δυναμική των δημοσίων επενδύσεων μετά τη λήξη του «Ελλάδα 2.0».

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκεται αγοραστής – Το CVC ζητά 300 εκατ. ευρώ
Τρόφιμα – ποτά

Η ΔΕΛΤΑ που κανείς... δεν αγοράζει - Τι εμποδίζει το deal

Οι επαφές με Θεοδωρόπουλο και Ελληνικά Γαλακτοκομεία για την ΔΕΛΤΑ δεν προχώρησαν - Ο χρόνος πιέζει το CVC να αναζητήσει εναλλακτική έξοδο 

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Κόσμος
Γαλλία – Ισπανία: Πύρινη λαίλαπα, αυξάνονται διαρκώς οι εκτοπισμένοι – Απειλείται το Μπορντό [Χάρτες]
Κόσμος

Απειλείται το Μπορντό, αυξάνονται διαρκώς οι εκτοπισμένοι

Πάνω από 330 χιλιάδες οι εκτοπισμένοι λόγω των πυρκαγιών σε Γαλλία και Ισπανία – Μεγάλες καταστροφές – Πόσο μακριά είναι οι φλόγες από το Μπορντό

Κούβα: Για πολιτική γενοκτονία κατήγγγειλε τις ΗΠΑ, ο πρόεδρος της χώρας
Επικαιρότητα

Κούβα: Για πολιτική γενοκτονία κατήγγγειλε τις ΗΠΑ, ο πρόεδρος της χώρας

Καταδίκη του αμερικανικού εμπάργκο στην Κούβα απο τον πρόεδρο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ σε εκδήλωση για την 73η επέτειο της κουβανικής επανάστασης

Λούλα: «Λάθος» οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ – Τι έγραψε στην Washington Post
Επικαιρότητα

«Λάθος» οι νέοι δασμοί - Πυρά Λούλα σε Τραμπ μέσω... Washington Post

Το εμπορικό πλεόνασμα των ΗΠΑ με τη Βραζιλία σε αγαθά και υπηρεσίες ανήλθε σε 428 δισ. δολάρια επί 15 έτη

Ιράν: Ο Τραμπ σταμάτησε τις επιθέσεις «για να δώσει χώρο στη διπλωματία» – Και γιατί τελειώνουν τα πυρομαχικά
Κόσμος

Ο Τραμπ σταμάτησε τις επιθέσεις στο Ιράν - Αιτία η διπλωματία και τα... πυρομαχικά

Διπλωμάτης δήλωσε ότι η παύση των επιθέσεων στο Ιράν έγινε για να δοθεί ακόμη μία ευκαιρία στη διπλωματία. Άλλες πηγές λένε ότι Βανς και Κέιν τον συγκρατούν, καθώς ανησυχούν για τις επιπτώσεις της κλιμάκωσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Στενά του Ορμούζ: Τάνκερ εξερράγη, προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη
Κόσμος

Στενά του Ορμούζ: Τάνκερ εξερράγη, προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη

Την είδηση έκανε γνωστή το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim

Γαλλία: Συναγερμός στο Μπορντό – Σκέψεις για εκκένωσή του
Κόσμος

Γαλλία: Συναγερμός στο Μπορντό – Σκέψεις για εκκένωσή του

«Κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, παρατηρήθηκε ότι η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με ταχείς ρυθμούς», ανέφεραν σε σημερινή τους δήλωσή της οι αρμόδιες τοπικές αρχές για την περιοχή του Μπορντό.

Ιαπωνία: Η δύσκολη κοινοβουλευτική νίκη της Τακαΐτσι
Κόσμος

Ιαπωνία: Η δύσκολη κοινοβουλευτική νίκη της Τακαΐτσι

Η Τακαΐτσι αναμένεται να αντιμετωπίσει τα πυρά της αντιπολίτευσης τη Δευτέρα- Υποχωρεί η δημοτικότητά της

Latest News
Σαουδική Αραβία: Τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της εξαρτώνται πλέον όλο και πιο πολύ από μία μόνο διέξοδο
Πετρέλαιο

«Στριμώχνεται» η Σ. Αραβία και το πετρέλαιό της σε μία μόνο διέξοδο

Οι τεράστιες εξαγωγές πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία εξαρτώνται όλο και περισσότερο από μια τελευταία στενή διέξοδο.

Σούπερ Ελ Νίνιο: Οικονομική ζημιά ύψους 10-20 δισ. δολαρίων για την Αφρική
Κλιματική αλλαγή

Ζημιές έως 20 δισ. στην Αφρική από το «Σούπερ Ελ Νίνιο»

Οι προειδοποιήσεις που διατυπώνει για το «Σούπερ Ελ Νίνιο» ο υπεύθυνος για το κλίμα της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης (AfDB)

Aγορά πετρελαίου: Η θεωρία για την υπερπροσφορά μόλις κατέρρευσε
Πετρέλαιο

Η θεωρία για την υπερπροσφορά στην αγορά πετρελαίου μόλις κατέρρευσε

Το αργό πετρέλαιο Brent ξεπέρασε αυτή την εβδομάδα τα 100 δολάρια ανά βαρέλι

Δημήτρης Σταμούλης
Γαλλία – Ισπανία: Πύρινη λαίλαπα, αυξάνονται διαρκώς οι εκτοπισμένοι – Απειλείται το Μπορντό [Χάρτες]
Κόσμος

Απειλείται το Μπορντό, αυξάνονται διαρκώς οι εκτοπισμένοι

Πάνω από 330 χιλιάδες οι εκτοπισμένοι λόγω των πυρκαγιών σε Γαλλία και Ισπανία – Μεγάλες καταστροφές – Πόσο μακριά είναι οι φλόγες από το Μπορντό

Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Απένταξη του έργου αναβάθμισης από το Ταμείο Ανάκαμψης – Καταγγελία Γερουλάνου
Πολιτική

Εκτός Ταμείου Ανάκαμψης ο Προαστιακός Δ. Αττικής - Αποκάλυψη Γερουλάνου

Αποκαλυπτική ανάρτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, Παύλου Γερουλάνου για το μέλλον του Προαστιακού Δ. Αττικής

Βρετανία: Ετοιμος να αντιπαρατεθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει ο Αντι Μπέρναμ
World

Έτοιμος για κόντρα με τον Τραμπ δηλώνει ο Μπέρναμ

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τη Βρετανία μεταξύ άλλων συμμάχων του ΝΑΤΟ, επειδή δεν συμβάλλει στον πόλεμο κατά του Ιράν υπό την ηγεσία των ΗΠΑ

Καύσιμα: Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων με την τιμή της βενζίνης να «καίει»
Economy

Κορύφωση εξόδου αδειούχων με την τιμή της βενζίνης να «καίει»

Κορύφωση της θερινής εξόδου υπό το βάρος μιας πάντα επώδυνης παραμέτρου: της υψηλής τιμής των καυσίμων

Αεροπορικές εταιρείες: Αναστέλλουν πτήσεις προς Μέση Ανατολή λόγω των νέων συγκρούσεων ΗΠΑ – Ιράν
World

Αναστολή πτήσεων στη Μ. Ανατολή λόγω επανέναρξης του πολέμου

Οι περιφερειακές αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν συνεχιζόμενες διαταραχές, ενώ οι διεθνείς αερομεταφορείς καθυστερούν την επιστροφή στον Κόλπο

Κούβα: Για πολιτική γενοκτονία κατήγγγειλε τις ΗΠΑ, ο πρόεδρος της χώρας
Επικαιρότητα

Κούβα: Για πολιτική γενοκτονία κατήγγγειλε τις ΗΠΑ, ο πρόεδρος της χώρας

Καταδίκη του αμερικανικού εμπάργκο στην Κούβα απο τον πρόεδρο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ σε εκδήλωση για την 73η επέτειο της κουβανικής επανάστασης

Λούλα: «Λάθος» οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ – Τι έγραψε στην Washington Post
Επικαιρότητα

«Λάθος» οι νέοι δασμοί - Πυρά Λούλα σε Τραμπ μέσω... Washington Post

Το εμπορικό πλεόνασμα των ΗΠΑ με τη Βραζιλία σε αγαθά και υπηρεσίες ανήλθε σε 428 δισ. δολάρια επί 15 έτη

Ιράν: Ο Τραμπ σταμάτησε τις επιθέσεις «για να δώσει χώρο στη διπλωματία» – Και γιατί τελειώνουν τα πυρομαχικά
Κόσμος

Ο Τραμπ σταμάτησε τις επιθέσεις στο Ιράν - Αιτία η διπλωματία και τα... πυρομαχικά

Διπλωμάτης δήλωσε ότι η παύση των επιθέσεων στο Ιράν έγινε για να δοθεί ακόμη μία ευκαιρία στη διπλωματία. Άλλες πηγές λένε ότι Βανς και Κέιν τον συγκρατούν, καθώς ανησυχούν για τις επιπτώσεις της κλιμάκωσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Χουάνγκ (Nvidia): Υπέρ των ανοιχτών μοντέλων στην τεχνητή νοημοσύνη
Tεχνητή νοημοσύνη

Υπέρ των μοντέλων AI ανοιχτού κώδικα Nvidia, Microsoft και IBM

Τα ανοιχτά μοντέλα ενισχύουν την ασφάλεια και την κυβερνοασφάλεια, επιταχύνουν την καινοτομία και τη διάδοση, και εξασφαλίζουν την κυριαρχία, έγραψε ο Τζένσεν Χουάνγκ στο X

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Καύσιμα: Άρον-άρον… επιδότηση στο ντίζελ – Φρένο στο Fuel Pass
Πετρέλαιο

Άρον-άρον... επιδότηση στο ντίζελ - Φρένο στο Fuel Pass

Οι τιμές στα καύσιμα καίνε νοικοκυριά κι επιχειρήσεις - Τρέχει... το Μαξίμου με πυροσβεστική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης

Χρήστος Κολώνας
Shein: Kαθαρά έσοδα πάνω από 2 δισ. ενόψει της IPO στο Χονγκ Κονγκ
World

Στα 2 δισ. τα έσοδα της Shein - Αντίστροφη μέτρηση για IPO στο Χονγκ Κονγκ

Τα έσοδα της Shein αυξήθηκαν κατά 8% το 2025, φτάνοντας τα 41,8 δισεκατομμύρια δολάρια

Κουβέιτ: Συμφωνία μίσθωσης 16 δισ. δολ. για δίκτυο αγωγών πετρελαίου
World

Συμφωνία μίσθωσης 16 δισ. δολ. για δίκτυο αγωγών πετρελαίου απο την KPC

Η μεγαλύτερη άμεση ξένη επένδυση που έχει σημειωθεί ποτέ στο Κουβέιτ, σύμφωνα με την KPC (Kuwait Petroleum Corporation)

Warner Bros: Αγωγή κατά Amazon για παράνομη απόσπαση στελεχών
World

Στα... μαχαίρια Warner - Amazon για παράνομη απόσπαση στελεχών

H αγωγή της Warner Bros ισχυρίζεται ότι η Amazon «επιδιώκει βεβιασμένα να αποσπάσει έναν αριθμό συμβεβλημένων υπαλλήλων»

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies