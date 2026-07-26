Γαλλία – Ισπανία: Πύρινη λαίλαπα, αυξάνονται διαρκώς οι εκτοπισμένοι – Απειλείται το Μπορντό [Χάρτες]

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Δραματική είναι η κατάσταση με τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία.

Η Γαλλία είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο, με 42.000 εκτάρια να έχουν καεί.

Σύμφωνα με το BBC, οι πυροσβέστες καταβάλλουν προσπάθειες για να περιορίσουν τις πυρκαγιές που μαίνονται κοντά στην πόλη του Μπορντό, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τη γύρω περιοχή.

Σε δηλώσεις του σήμερα Κυριακή, ο δήμαρχος της πόλης, Τομά Καζενάβ, ανέφερε ότι η πυρκαγιά βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από τα περίχωρα της πόλης και 25 έως 30 χλμ. από το κέντρο της, αν και υποβάθμισε την πιθανότητα εκκένωσης του Μπορντό.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Κυριακή, περίπου 55.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από χωριά στα νότια της πόλης, στην περιοχή της Ζιρόντ, που φημίζεται για τους αμπελώνες της.

Την τελευταία εβδομάδα, όπως επισημαίνει το BBC, πυρκαγιές μαίνονταν σε ολόκληρη την Ευρώπη, κυρίως στη Γαλλία και την Ισπανία, όπου έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι.

Vue aérienne dans un canadair des feux de forêt en Gironde.

Les feux sont à 15km de la métropole bordelaise.@BFMTV @franceinfo @LCI pic.twitter.com/inNXe6JtZF — MisterKraKra (@MisterKraKra) July 26, 2026

Le feu est désormais très proche de Saint Jean d’Illac, commune située juste avant l’aéroport de #Bordeaux #FeuxDeForêt

Images BFMTV pic.twitter.com/ij4GkYhXRC — Adrien RAMELET (@Adrien_Ramelet) July 26, 2026

Πώς έχει η κατάσταση στη Γαλλία

Η Γαλλία είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο, με 42.000 εκτάρια να έχουν καεί, γεγονός που καθιστά τις πυρκαγιές αυτές από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από την αρχή του έτους έχουν καεί περίπου 98.000 εκτάρια σε ολόκληρη τη χώρα.

Συνολικά, έχουν απομακρυνθεί πάνω από 220.000 άτομα στη νοτιοδυτική περιοχή της χώρας.

Francja ewakuowała ponad 220 000 osób, gdy największy pożar lasu rozprzestrzenia się na południowym zachodzie kraju, zagrażając Bordeaux pic.twitter.com/O5OyYdEMWg — Poland news War in Ukraine (@Propeertys) July 26, 2026

Ο Νικολά Μπραζ, ένας από τους επικεφαλής της πυροσβεστικής επιχείρησης, δήλωσε ότι η πυρκαγιά είχε δημιουργήσει «τους δικούς της ανέμους — μαζί με ανεμοστρόβιλους», προσθέτοντας ότι ήταν «απρόβλεπτη και ανεξέλεγκτη».

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νούνιεζ δήλωσε σήμερα Κυριακή ότι η κατάσταση στην περιοχή παρέμενε «πολύ δυσμενής» και ότι η πυρκαγιά «κινούνταν απρόβλεπτα προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό».

Στην περιοχή της Ζιρόντ, στις επιχειρήσεις διάσωσης συμμετέχουν 2.500 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και μια ελβετική ομάδα, 1.500 στρατιωτικοί και σχεδόν 1.200 αστυνομικοί και χωροφύλακες, οι οποίοι πραγματοποιούν εκκενώσεις και συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και ασφάλισης.

Η ξηρή βλάστηση και οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν την εξάπλωση της πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα να έχει κλείσει ένα τμήμα 60 χλμ. του αυτοκινητόδρομου Α63 που οδηγεί στην Ισπανία.

Bordeaux on fire. Gironde’s prefect says this wildfire has hit a scale never seen before and it’s heading straight for the city. No containment numbers given, just the direction: toward France’s wine capital… pic.twitter.com/7ITRwmsMuC — France Unfiltered (@FR_unfiltered) July 25, 2026

Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο του Μπορντό

Το απόγευμα της Κυριακής, οι πίνακες αναχωρήσεων και αφίξεων του αεροδρομίου του Μπορντό έδειχναν καθυστερήσεις σε όλες τις πτήσεις από τις 17:15 και μετά.

Μόνο από την Easyjet, περίπου 28 πτήσεις παρουσίασαν καθυστέρηση, πολλές από τις οποίες χωρίς να έχει ανακοινωθεί νέα ώρα αναχώρησης ή άφιξης, ενώ πέντε πτήσεις ακυρώθηκαν, μεταξύ των οποίων και πτήσεις προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το αεροδρόμιο του Μπορντό ενημέρωσε το BBC News ότι επιβλήθηκαν περιορισμοί στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας «για να διευκολυνθεί το έργο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης» στην καταπολέμηση των πυρκαγιών, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν όλες οι εμπορικές πτήσεις.

Δεν είναι σαφές πόσο θα διαρκέσουν οι καθυστερήσεις, πρόσθεσε το αεροδρόμιο.

Ο τελικός γύρος του Tour de France, που θα διεξαχθεί σήμερα Κυριακή στο Παρίσι, έχει συντομευθεί από 133 χλμ. σε 89 χλμ. προκειμένου να καταστεί δυνατή η αναδιάταξη των δυνάμεων ασφαλείας για την καταπολέμηση των πυρκαγιών.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα «ανασυγκροτηθεί» και ότι η κυβέρνησή του θα «βρίσκεται εκεί για όσο διάστημα χρειαστεί».

Μαίνονται οι φωτιές στην Ισπανία

Εν τω μεταξύ, στην Ισπανία, οι πυρκαγιές συνεχίζουν να εξαπλώνονται, με περισσότερους από 90.000 ανθρώπους να έχουν απομακρυνθεί από τις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και την Άβιλα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Κυριακή, ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς άνοιξε επίσης κοντά στην παραθαλάσσια πόλη της Βαλένθια.

#España Los incendios de Madrid y Ávila pasan a tratarse como uno solo: más de 88.000 personas evacuadas o confinadas#Spain The fires in Madrid and Ávila are now being treated as a single fire: more than 88,000 people evacuated or confined pic.twitter.com/NYpCbzzrOU — Victor🇪🇸⭐⭐ (@Victor00BCN) July 26, 2026

Μιλώντας σε δημοσιογράφους αργά το Σάββατο, ο περιφερειάρχης της Βαλένθια, Χουανφράν Πέρεθ Γιόρκα δήλωσε: «Η πυρκαγιά ξεπερνά τις δυνατότητές μας να την κατασβέσουμε».

Η Πιλάρ Μπερνάμπε, εκπρόσωπος της κεντρικής κυβέρνησης στη Βαλένθια, δήλωσε ότι οι συνθήκες στην περιοχή ενδέχεται να επιδεινωθούν κατά τη διάρκεια της Κυριακής.

Για σήμερα Κυριακή προβλέπονται υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλή υγρασία, γεγονός που ενδέχεται να επιτρέψει την περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Οι ανθρώπινες απώλειες

Το Σάββατο, ένας πολίτης έχασε τη ζωή του σε μια μικρότερη πυρκαγιά στην περιοχή της Βαλένθια — ο μόνος θάνατος πολίτη που έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς κοντά στο Μπορντό.

Αργά το Σάββατο, δόθηκε επίσης εντολή εκκένωσης σε τουλάχιστον οκτώ δήμους κοντά στο Τολέδο, αν και δεν ήταν σαφές πόσα άτομα αφορούσε η εντολή, όπως αναφέρει το BBC.

Μιλώντας την Κυριακή κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε μια περιοχή που επλήγη από πυρκαγιές στα δυτικά της Μαδρίτης, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι «μας περιμένουν δύσκολες ώρες», αλλά πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρξαν «θετικές» ενδείξεις όσον αφορά τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Είπε επίσης ότι πρέπει να επιτευχθεί «μια σημαντική κοινωνική συναίνεση για την κλιματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Η περιφερειάρχης της Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, χαρακτήρισε την κατάσταση ως τη «χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της περιφέρειας».

Πηγή in.gr