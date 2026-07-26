ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκεται αγοραστής – Το CVC ζητά 300 εκατ. ευρώ

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Η γαλακτοβιομηχανία Δέλτα – άλλοτε η κορυφαία και πρωταγωνίστρια στον κλάδο του γάλακτος – παραμένει η μεγάλη εκκρεμότητα της αγοράς των τροφίμων. Το CVC έχει αποφασίσει ότι θέλει να την πουλήσει – έχει κλείσει ο επενδυτικός κύκλος του fund – αλλά παρά τις συζητήσεις που έχει κάνει δεν έχει κατορθώσει ως τώρα να βρει αγοραστή. Ολες οι συζητήσεις έχουν αποβεί άκαρπες λόγω του τιμήματος που ζητά και οι συνομιλητές του CVC του έχουν διαμηνύσει ότι δεν σκοπεύουν να δώσουν αυτά τα χρήματα.

Οι φήμες για την ΔΕΛΤΑ που διαρκώς επανέρχονται

Ετσι από καιρού εις καιρόν το θέμα επανέρχεται στο προσκήνιο – είτε άμεσα είτε έμμεσα – με τους υποψήφιους αγοραστές να εμμένουν στις θέσεις τους. Κι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι στην παρούσα συγκυρία δύο βασικά γαλακτοκομικά προϊόντα, το στραγγιστό γιαούρτι και η φέτα, πραγματοποιούν μία εντυπωσιακή διεθνή «καριέρα»! Πολλές γαλακτοβιομηχανίες – ακόμη και μεσαίου μεγέθους – έχουν βγάλει τα προϊόντα τους στην ευρωπαϊκή αγορά, καταγράφοντας εξαιρετικές επιδόσεις. Σ΄αυτό το περιβάλλον προκαλεί εντύπωση ότι το CVC δεν έχει κατορθώσει ακόμη, εδώ και περίπου ένα χρόνο, να βρει αγοραστή.

Το τίμημα που ζητάει βεβαίως είναι εξαιρετικά υψηλό – 300 εκατ. ευρώ σχεδόν «ακατέβατα» – όταν τα κέρδη προ φόρων τόκων αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων στη διάρκεια του 2024 ήτα 18,5 εκατ. ευρώ. Από τους πρώτους με τους οποίους συνομίλησαν τα στελέχη του CVC ήταν ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος της Bespoke, το σχέδιο του οποίου ήταν να συνδεθεί η Δέλτα Γαλακτοκομικά με την Μεβγάλ ΑΕ, στην οποία είναι μέτοχος μειοψηφίας και να ενισχυθεί η εξαγωγική της δραστηριότητα.

Σε εκείνη την φάση ο κ. Θεοδωρόπουλος έδινε 160 εκατ. ευρώ – δηλαδή 9 φορές του ebitda. Η απόσταση όμως μεταξύ πωλητή και αγοραστή ήταν εξαιρετικά μεγάλη και οι συζητήσεις ναυάγησαν.

Τα αδέλφια Σαράντη και το deal με την Vivartia

Ο άλλος μεγάλος – ο μεγαλύτερος… – του κλάδου είναι ο όμιλος των Ελληνικών Γαλακτοκομείων των αδελφών Σαράντη, οι οποίοι απέκτησαν από την Vivartia την θυγατρική της στη Βουλγαρία και προσφάτως τη Δωδώνη. Αλλά και αυτή η διερεύνηση αποδείχθηκε άκαρπη, λόγω του υψηλού τιμήματος – διότι όπως λέγεται οι κκ Δημήτρης και Μιχάλης Σαράντης δεν είναι διατεθειμένοι να δώσουν επ΄ ουδενί τα χρήματα που ζητάει το CVC για μία εταιρεία που το εξαγωγικό της αποτύπωμα είναι ελάχιστο.

Κυκλοφορεί πως τα 200 εκατ. ευρώ είναι η «οροφή» τους. Από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει ενδιαφέρον από ευρωπαϊκό όμιλο για την είσοδο του στην ελληνική αγορά των γαλακτοκομικών προϊόντων. Οι επιλογές που έχουν πλέον τα στελέχη του fund είναι δύο: είτε να περιοριστούν στα δεδομένα της αγοράς και να επιλέξουν ένα εκ των δύο ενδιαφερομένων – οι οποίοι έχουν «εξασκηθεί» στην τακτική της … υπομονής! – είτε να μεταβιβάσουν την εταιρεία σε άλλο fund είτε του ιδίου είτε φιλικού ομίλου και να την ανταλλάξουν με άλλη εταιρεία, περιμένοντας «καλύτερες μέρες»! Και τούτο διότι σε κάθε περίπτωση ο κύκλος έχει κλείσει.