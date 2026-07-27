Costamare: Κέρδη 77,4 εκατ. δολ, και αναχρηματοδοτήσεις 1,3 δισ. δολ.

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Σημαντική κερδοφορία, υψηλή ρευστότητα και νέες συμφωνίες χρηματοδότησης που απομακρύνουν τις λήξεις χρέους έως το 2030 ανακοίνωσε η Costamare για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, παρά τη μείωση των εσόδων από τις ναυλώσεις containerships.

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ναυτιλιακή εταιρεία εμφάνισε καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, διαθέσιμα στους κοινούς μετόχους, ύψους 77,4 εκατ. δολαρίων ή 0,64 δολαρίων ανά μετοχή. Σε προσαρμοσμένη βάση, τα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 75,1 εκατ. δολάρια, έναντι 92,5 εκατ. δολαρίων το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Τα έσοδα της Costamare

Τα έσοδα από ταξίδια και ναυλώσεις υποχώρησαν κατά 4,8%, στα 200,8 εκατ. δολάρια, από 210,9 εκατ. δολάρια. Η εταιρεία απέδωσε τη μείωση στα χαμηλότερα ναύλα ορισμένων πλοίων και στις αυξημένες ημέρες ακινησίας λόγω προγραμματισμένων δεξαμενισμών. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου οκτώ πλοία βρίσκονταν σε διαδικασία ειδικών επιθεωρήσεων, έναντι τριών ένα χρόνο νωρίτερα.

Παράλληλα, τα χρηματοοικονομικά κόστη μειώθηκαν κατά 21,5%, στα 17,5 εκατ. δολάρια, λόγω του χαμηλότερου μέσου δανεισμού και της κεφαλαιοποίησης τόκων που συνδέονται με το ναυπηγικό πρόγραμμα. Η συνολική ρευστότητα της Costamare ανερχόταν στα 423 εκατ. δολάρια.

Oι συμφωνίες χρηματοδότησης

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις νέες διμερείς συμφωνίες χρηματοδότησης. Η Costamare ολοκλήρωσε αναχρηματοδοτήσεις 920 εκατ. δολαρίων με αμερικανικές, ευρωπαϊκές και ασιατικές τράπεζες, ενώ έχει εξασφαλίσει εγκρίσεις για πρόσθετες συμφωνίες έως 331 εκατ. δολάρια, οι οποίες αναμένεται να οριστικοποιηθούν στο τρίτο τρίμηνο. Οι συμφωνίες αφορούν πλοία του υφιστάμενου στόλου, μειώνουν το κόστος τόκων και, σύμφωνα με τη διοίκηση, μηδενίζουν τις λήξεις χρέους έως το 2030.

Πλήρως χρηματοδοτημένο εμφανίζεται και το πρόγραμμα των 16 νέων υπό ναυπήγηση containerships που ανακοινώθηκε στο πρώτο τρίμηνο. Ο οικονομικός διευθυντής της Costamare, Γρηγόρης Ζήκος, σημείωσε ότι οι ναύλοι κινούνται στην παρούσα φάση ανοδικά σε μια ενεργή αγορά, με συμφωνίες στις περισσότερες κατηγορίες μεγέθους. Ήδη έχει καλυφθεί η απασχόληση του 97% της χωρητικότητας της εταιρείας για το 2026 και το 94% για το 2027, ενώ τα συμβασιοποιημένα έσοδα από μελλοντικές ναυλώσεις ανέρχονται σε περίπου 6,1 δισ. δολάρια, με σταθμισμένη διάρκεια 5,9 ετών.

Η Costamare διαθέτει 69 containerships συνολικής χωρητικότητας περίπου 520.000 TEU και 22 νεότευκτα υπό κατασκευή, ενώ έχει συμφωνήσει στην γορα δυο ακόμη πλοίων. Παράλληλα, η Neptune Maritime Leasing, στην οποία έχει τον έλεγχο, έχει χρηματοδοτήσει ή δεσμευθεί για 50 ναυτιλιακά περιουσιακά στοιχεία, με συνολικές επενδύσεις και δεσμεύσεις άνω των 700 εκατ. δολαρίων.