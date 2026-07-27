ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αυξημένη η κυκλοφορία στους βασικούς αυτοκινητοδρόμους το πρώτο εξάμηνο του 2026

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Η ανοδική πορεία της κυκλοφορίας στους περισσότερους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους του χαρτοφυλακίου της κατέγραψε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με την Αττική Οδό, την Εγνατία Οδό και την Κεντρική Οδό να εμφανίζουν αύξηση των διελεύσεων σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η Νέα Οδός, όπου σημειώθηκε μικρή υποχώρηση της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο όμιλος, η μέση ημερήσια κυκλοφορία (Average Daily Traffic – ADT) στην Αττική Οδό αυξήθηκε κατά 2,4% σε ετήσια βάση, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων να διαμορφώνεται στις περίπου 290.775. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερά υψηλή χρήση του μεγαλύτερου αστικού αυτοκινητοδρόμου της χώρας.

Θετική ήταν και η εικόνα στην Εγνατία Οδό, όπου η μέση ημερήσια κυκλοφορία ενισχύθηκε κατά 2,9%, φθάνοντας τις περίπου 219.458 διελεύσεις ημερησίως. Ωστόσο, η εταιρεία επισημαίνει ότι η κυκλοφορία επηρεάστηκε από τις εργασίες ανάταξης που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης.

Στους αυτοκινητοδρόμους της Νέας Οδού καταγράφηκε μείωση της μέσης ημερήσιας κυκλοφορίας κατά 2,1%, με τις διελεύσεις να διαμορφώνονται στις 117.869 ημερησίως. Αντίθετα, η Κεντρική Οδός κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των βασικών αξόνων του ομίλου, καθώς η μέση ημερήσια κυκλοφορία ενισχύθηκε κατά 3,5%, φθάνοντας τις 43.695 διελεύσεις.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημειώνει ότι η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό, τη Νέα Οδό και την Κεντρική Οδό επηρεάστηκε τον Ιανουάριο από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, οι οποίες έκτοτε έχουν ολοκληρωθεί. Παράλληλα, στην περίπτωση της Εγνατίας Οδού εξακολουθούν να επιδρούν και οι εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης του αυτοκινητοδρόμου, οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο της παραχώρησης.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Αυτοκινητόδρομοι – Στοιχεία κίνησης Α’ Εξαμήνου 2026

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (Bloomberg: GEKTERNA GA / RIC: HRMr.AT) ανακοινώνει τα στοιχεία κίνησης για τους βασικούς εν λειτουργία αυτοκινητοδρόμους του για το Α’ Εξάμηνο του 2026.

Η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 2,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) να διαμορφώνεται σε περίπου 290.775.

Η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 2,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) να διαμορφώνεται σε περίπου 219.458.

Όσον αφορά τους αυτοκινητόδρομους της Νέας και της Κεντρικής Οδού, η μέση ημερήσια κίνηση για το Α’ Εξάμηνο του 2026 παρουσίασε ετήσια μείωση κατά 2,1% και αύξηση 3,5% αντίστοιχα, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) διαμορφώνεται σε 117.869 και 43.695 αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι η ημερήσια κυκλοφορία στους αυτοκινητόδρομους της Εγνατίας Οδού, της Νέας Οδού και της Κεντρικής Οδού κατά τον μήνα Ιανουάριο επηρεάστηκε άμεσα από τις κινητοποιήσεις των αγροτών οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί. Επίσης η ημερήσια κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού έχει επηρεαστεί από της εργασίες ανάταξης του αυτοκινητοδρόμου που υλοποιούνται στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης.