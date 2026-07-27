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Κικίλιας: Το λιμενικό στην πρώτη γραμμή για την ασφάλεια των επιβατών

Έχουν γίνει πάνω από 1.800 έλεγχοι σε πορθμεία, ferry boats, τουριστικά πλοία, πλοία της ακτοπλοΐας, yachts κ.λπ. για θέματα ασφάλειας, είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Ακτοπλοΐα 27.07.2026, 19:02
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Κικίλιας: Το λιμενικό στην πρώτη γραμμή για την ασφάλεια των επιβατών
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Η επιχειρησιακή ετοιμότητα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, η ασφαλής λειτουργία του λιμένα Κυλλήνης, ενός από τα σημαντικότερα πορθμεία της χώρας και τρίτου λιμένα σε επιβατική κίνηση, καθώς και ζητήματα που αφορούν στην ανάγκη αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών της περιοχής, βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, στην Κυλλήνη.

Στο Λιμεναρχείο Κυλλήνης ο Βασίλης Κικίλιας

Κατά την επίσκεψή του στο Λιμεναρχείο Κυλλήνης, ο υπουργός ενημερώθηκε αναλυτικά για το επιχειρησιακό έργο της Λιμενικής Αρχής, όπου υπηρετούν σήμερα 30 στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και επιχειρεί το πλωτό περιπολικό ΠΛΣ 1092, τύπου Viking.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ασφαλή λειτουργία των πορθμειακών γραμμών Κυλλήνης – Ζακύνθου και Κυλλήνης – Πόρου Κεφαλονιάς, στις οποίες εκτελούνται καθημερινά δέκα δρομολόγια, έξι προς Ζάκυνθο και τέσσερα προς Κεφαλονιά. Το 2025 διακινήθηκαν μέσω των δύο γραμμών, περισσότεροι από 810.000 επιβάτες, γεγονός που καταδεικνύει τον κομβικό ρόλο του λιμένα για τη σύνδεση της Δυτικής Ελλάδας με τα Ιόνια Νησιά.

Ο κ. Κικίλιας ενημερώθηκε, ακόμη, για τα καθημερινά μέτρα τάξης και ασφάλειας που λαμβάνονται για την ομαλή διακίνηση επιβατών και οχημάτων, καθώς και για το ιδιαίτερα αυξημένο έργο της Λιμενικής Αρχής σε θέματα ναυτικής εργασίας και ασφάλειας, λόγω της έντονης πορθμειακής δραστηριότητας της περιοχής.

Προτεραιότητα η ασφάλεια

Σημειώνεται ότι στο επιχειρησιακό έργο του Λιμεναρχείου περιλαμβάνονται οκτώ πολυσύχναστες παραλίες της περιοχής αρμοδιότητάς του, καθώς και οι καθημερινοί έλεγχοι που διενεργούνται τόσο στους ναυαγοσώστες όσο και στις τέσσερις επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, με στόχο την αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

Σε συνάντηση που ακολούθησε, με τη συμμετοχή της βουλευτή Ηλείας Διονυσίας-Θεοδώρας Αυγερινοπούλου, του δημάρχου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Γιάννη Λέντζα και του προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης, Κωνσταντίνου Χαντζή, ο υπουργός επανέλαβε ότι η ασφάλεια στο λιμάνι και στη θαλάσσια συγκοινωνία αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τον ίδιο και για το υπουργείο.

«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που βλέπουμε τον δρόμο, από την Πάτρα μέχρι εδώ, ένα έργο που είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει στην περιοχή. Είναι θέμα προστασίας ανθρώπινων ζωών και ασφάλειας. Πρώτη προτεραιότητα για εμάς είναι η ασφάλεια στο λιμάνι. Όπως έχω ξαναπεί, έχουμε κάνει πάνω από 1.800 ελέγχους σε πορθμεία, ferry boats, τουριστικά πλοία, πλοία της ακτοπλοΐας, yachts κ.λπ. για θέματα ασφάλειας. Αυτή είναι η δουλειά των ανδρών και των γυναικών του Λιμενικού Σώματος και τους ευχαριστώ όλους για τη δουλειά την οποία κάνουν», είπε χαρακτηριστικά.

Παρεμβάσεις στις λιμενικές υποδομές

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν, επίσης, οι αναγκαίες παρεμβάσεις στις λιμενικές υποδομές της ευρύτερης περιοχής, με έμφαση στις βυθοκορήσεις και στις εκβαθύνσεις, καθώς και η προοπτική δημιουργίας μαρίνας σκαφών αναψυχής στην Κυλλήνη.

«Σε κάθε περίπτωση, όχι μόνο δεν αισθάνομαι ότι η Κυλλήνη αλλά και η ευρύτερη περιοχή, είναι δεύτερης ταχύτητας. Αντιθέτως, αισθάνομαι και πιστεύω ότι αυτός είναι ο τρόπος να έχουν πολύ καλά πληρωμένες δουλειές τα παιδιά μας και ένα καλύτερο μέλλον από το δικό μας. Αυτό θέλει οργάνωση και πολλή δουλειά», είπε ο κ. Κικίλιας, επισημαίνοντας στους αρμόδιους φορείς ότι θα πρέπει να επισπεύσουν την κατάρτιση οριστικού master plan και υπογραμμίζοντας ότι από τις υπηρεσίες του υπουργείου θα υπάρχει η μέγιστη αρωγή και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Κλείνοντας, ο υπουργός συνέδεσε τις λιμενικές υποδομές, τα επαγγέλματα της θάλασσας, τις επενδύσεις και τον θαλάσσιο τουρισμό με τη δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας και με την προοπτική των νέων ανθρώπων να παραμείνουν στην περιοχή.

Ο δήμαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Γιάννης Λέντζας, υπογράμμισε ότι οι μελέτες για τις αναγκαίες εκβαθύνσεις είναι έτοιμες και θα παρουσιαστούν στο υπουργείο, ενώ χαρακτήρισε σημαντική για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής τη διερεύνηση της δημιουργίας μαρίνας, με ρεαλιστικό σχεδιασμό.

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