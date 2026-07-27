Τα συρρικνούμενα περιθώρια κέρδους της Shein επιβάλλουν XXS… IPO

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Η εισαγωγή της εταιρείας γρήγορης μόδας Shein στο χρηματιστήριο μοιάζει να χρειάζεται να «μικρύνει» κατά ένα με τρία μεγέθη. Το ενημερωτικό δελτίο της ιδρυθείσας στην Κίνα εταιρείας, που δημοσιεύθηκε την Κυριακή, έδειξε ότι τα περιθώρια κέρδους συρρικνώθηκαν τους πρώτους τρεις μήνες αυτού του έτους, μετά την αύξηση των αμερικανικών εισαγωγικών δασμών.

Καθώς η Shein αναμένει παρόμοια μέτρα στην Ευρώπη που θα πιέσουν την κερδοφορία της, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Sky Xu ενδέχεται να καταλήξει με μια αποτίμηση «ευκαιρίας» κάτω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η δημόσια εγγραφή (IPO) στο Χονγκ Κονγκ είναι η τρίτη προσπάθεια του ομίλου, με έδρα τις Νήσους Κέιμαν, να εισαχθεί στο χρηματιστήριο, αφού οι προηγούμενες προσπάθειες στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο συνάντησαν εμπόδια. Ίσως βρει θερμότερη υποδοχή στην ασιατική πόλη, αλλά ακόμη και οι πιο φιλικοί επενδυτές δεν μπορούν να αγνοήσουν τα προβλήματα της Shein στην Ευρώπη καισ τις ΗΠΑ, οι οποίες αθροιστικά αποτελούν περισσότερες από τις μισές πωλήσεις της.

Το αίτημα σημειώνει ότι οι τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μόλις εισήγαγε ένα νέο τέλος εισαγωγής 3 ευρώ ανά προϊόν, θα μπορούσαν να είναι «ανάλογες ή να υπερβούν» εκείνες που παρατηρήθηκαν αφού η Ουάσινγκτον κατήργησε την απαλλαγή δασμών «de minimis» για δέματα μικρής αξίας. Η αμερικανική αυτή κίνηση είχε ως αποτέλεσμα τα κέρδη του πρώτου τριμήνου να συρρικνωθούν κατά 42% σε ετήσια βάση στα 229 εκατομμύρια δολάρια, εξαιρουμένης μιας έκτακτης χρέωσης, ενώ τα έσοδα στις ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 14%. Το συνολικό καθαρό περιθώριο κέρδους σχεδόν υποδιπλασιάστηκε στο 2,5%.

Υποθέτοντας ότι αυτό το μέγεθος παραμένει σταθερό για το πρώτο εξάμηνο και στη συνέχεια τα μέτρα της ΕΕ σημαίνουν ότι θα υποχωρήσει κατά ακόμη 2,4 ποσοστιαίες μονάδες στο 0,1% περίπου στο δεύτερο εξάμηνο αυτού του έτους, αυτό θα παρέσυρε τα καθαρά κέρδη του 2026 σε περίπου 480 εκατομμύρια δολάρια επί καθαρών εσόδων 36 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με βάση την ετησιοποίηση των εσόδων του πρώτου τριμήνου αυτού του έτους.

Χρησιμοποιώντας έναν πολλαπλασιαστή 11 φορές τα κέρδη —τον μέσο όρο για τις ομοειδείς εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba, JD.com και Vipshop, σύμφωνα με στοιχεία της Visible Alpha— η Shein θα αξίζει μόλις 5 δισεκατομμύρια δολάρια, πολύ μακριά από την κορυφαία αποτίμησή της, ύψους σχεδόν 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε έναν γύρο χρηματοδότησης το 2022.

Αυτό είναι πιθανώς άδικο. Ο αριθμός των χρηστών αυξάνεται· ο όμιλος αναμένει να μετακυλήσει μέρος του κόστους στους καταναλωτές των ΗΠΑ και της ΕΕ· και η Shein προσθέτει νέα έσοδα παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εμπόρους, με τις αμοιβές να αυξάνονται κατά 9% στα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τους τρεις μήνες έως τα τέλη Μαρτίου.

Ας υποθέσουμε ότι ο Xu μπορεί να ανακόψει τη διάβρωση του καθαρού περιθωρίου κέρδους πάνω από το 2% σε έσοδα 36 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό συνεπάγεται κέρδη περίπου 800 εκατομμυρίων δολαρίων, δίνοντας στην εταιρεία μια αποτίμηση περίπου 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ακόμη κι αυτό είναι γενναιόδωρο: το μέσο καθαρό περιθώριο κέρδους των ομοειδών εταιρειών της θα μπορούσε να φτάσει το διόλου ευκαταφρόνητο 10% φέτος, σύμφωνα με αναλυτές, ενώ τα συνολικά τους έσοδα —τα οποία αντανακλούν διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα— προβλέπεται να αναπτυχθούν ταχύτερα. Άλλοι παράγοντες δικαιολογούν επίσης μια περαιτέρω έκπτωση.

Μετοχές με αυξημένα δικαιώματα ψήφου θα δώσουν στον Xu δυσανάλογα μεγάλη επιρροή.

Παράλληλα, η εταιρεία αντιμετωπίζει επίσης την απειλή κυρώσεων. Μια έρευνα της ΕΕ που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη θα μπορούσε, στο χειρότερο σενάριο, να οδηγήσει σε πρόστιμο ισόποσο με το 6% των εσόδων.

Όλα αυτά δικαιολογούν το να παραγγείλουν οι υποψήφιοι επενδυτές μια δημόσια εγγραφή σε μέγεθος extra, extra small (πολύ, πολύ μικρό).