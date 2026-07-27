Nvidia: Επενδύει 5 δισ. δολάρια στη startup τεχνητής νοημοσύνης του Ιλία Σουτσκέβερ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Επένδυση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα πραγματοποιήσει η Nvidia στην Safe Superintelligence, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του κατασκευαστή μικροεπεξεργαστών και της νεοφυούς επιχείρησης που συνίδρυσε ο πρώην επικεφαλής επιστήμονας της OpenAI, Ιλία Σουτσκέβερ, σύμφωνα με πηγή που έχει ενημερωθεί για τη συμφωνία.

Η νεοφυής εταιρεία είχε συγκεντρώσει στο παρελθόν περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια και, σύμφωνα με πληροφορίες, αποτιμήθηκε στα 32 δισεκατομμύρια δολάρια

«Ανακοινώνουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία με την NVIDIA», έγραψε η SSI στο X. «Η NVIDIA πραγματοποιεί μια σημαντική επένδυση στην SSI, η οποία θα μας επιτρέψει να δεκαπλασιάσουμε την υπολογιστική μας ισχύ τους επόμενους 12 μήνες. Έχουμε φτάσει στο σημείο όπου η έρευνά μας αξίζει να επεκταθεί και, χάρη σε αυτή τη συνεργασία, θα είμαστε σε θέση να το κάνουμε.»

Καμία από τις δύο εταιρείες δεν αποκάλυψε το ύψος της επένδυσης ή την αποτίμηση της SSI. Η νεοφυής εταιρεία είχε συγκεντρώσει στο παρελθόν περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια και, σύμφωνα με πληροφορίες, αποτιμήθηκε στα 32 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την μία από τις πιο πολύτιμες ιδιωτικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, παρά το γεγονός ότι παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη στο ευρύ κοινό.

Πρόσβαση στην πλατφόρμα Vera Rubin της Nvidia

Η συνεργασία παρέχει στην SSI πρόσβαση στην πλατφόρμα επόμενης γενιάς της Nvidia, τη Vera Rubin, και αποτελεί ένα ακόμη σημάδι ότι η Nvidia επεκτείνει την επιρροή της πέρα από την προμήθεια τσιπ, για να καταστεί στρατηγικός επενδυτής σε εταιρείες που πιστεύει ότι θα μπορούσαν να διαμορφώσουν το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά την ανακοίνωση της συνεργασίας, η Nvidia ανέφερε ότι της είχε παραχωρηθεί σπάνια πρόσβαση στην αυστηρά εμπιστευτική έρευνα της SSI πριν αποφασίσει να επενδύσει.

Η SSI, που ιδρύθηκε το 2024 από τον Σουτσκέβερ και τον Nτάνιελ Λεβί, απασχολεί σήμερα μόνο μερικές δεκάδες άτομα, συμπεριλαμβανομένης μιας ερευνητικής ομάδας στο Τελ Αβίβ. Η εταιρεία δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει το πρώτο της προϊόν ούτε έχει δημοσιεύσει έρευνα που να περιγράφει την τεχνολογία που αναπτύσσει.

Αυτή η μυστικότητα έρχεται σε έντονη αντίθεση με το μεγαλύτερο μέρος του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, όπου οι εταιρείες παρουσιάζουν συχνά συγκριτικές αξιολογήσεις, ερευνητικές εργασίες και νέα προϊόντα για να προσελκύσουν πελάτες και επενδυτές.

Ο Σουτσκέβερ, ένας από τους πιο σημαντικούς ερευνητές στον τομέα της σύγχρονης τεχνητής νοημοσύνης, ήταν συνιδρυτής της OpenAI και διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο σε σημαντικές καινοτομίες, από το AlexNet έως τα μοντέλα GPT και τα συστήματα συλλογιστικής της OpenAI. Αφού αποχώρησε από την OpenAI, ίδρυσε την SSI με έναν και μοναδικό στόχο: τη δημιουργία αυτού που ο ίδιος αποκαλεί «ασφαλή υπερνοημοσύνη».