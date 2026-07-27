 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
    [1]=>
    string(8) "Startups"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Nvidia: Επενδύει 5 δισ. δολάρια στη startup τεχνητής νοημοσύνης του Ιλία Σουτσκέβερ

Nvidia και SSI ανακοίνωσαν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία

Tεχνητή νοημοσύνη 27.07.2026, 21:38
Σχολιάστε
Nvidia: Επενδύει 5 δισ. δολάρια στη startup τεχνητής νοημοσύνης του Ιλία Σουτσκέβερ
O πρώην επικεφαλής επιστήμονας της OpenAI, Ιλία Σουτσκέβερ, συνιδρυτής της SSI
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Επένδυση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα πραγματοποιήσει η Nvidia στην Safe Superintelligence, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του κατασκευαστή μικροεπεξεργαστών και της νεοφυούς επιχείρησης που συνίδρυσε ο πρώην επικεφαλής επιστήμονας της OpenAI, Ιλία Σουτσκέβερ, σύμφωνα με πηγή που έχει ενημερωθεί για τη συμφωνία.

Η νεοφυής εταιρεία είχε συγκεντρώσει στο παρελθόν περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια και, σύμφωνα με πληροφορίες, αποτιμήθηκε στα 32 δισεκατομμύρια δολάρια

«Ανακοινώνουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία με την NVIDIA», έγραψε η SSI στο X. «Η NVIDIA πραγματοποιεί μια σημαντική επένδυση στην SSI, η οποία θα μας επιτρέψει να δεκαπλασιάσουμε την υπολογιστική μας ισχύ τους επόμενους 12 μήνες. Έχουμε φτάσει στο σημείο όπου η έρευνά μας αξίζει να επεκταθεί και, χάρη σε αυτή τη συνεργασία, θα είμαστε σε θέση να το κάνουμε.»

Καμία από τις δύο εταιρείες δεν αποκάλυψε το ύψος της επένδυσης ή την αποτίμηση της SSI. Η νεοφυής εταιρεία είχε συγκεντρώσει στο παρελθόν περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια και, σύμφωνα με πληροφορίες, αποτιμήθηκε στα 32 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την μία από τις πιο πολύτιμες ιδιωτικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, παρά το γεγονός ότι παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη στο ευρύ κοινό.

Πρόσβαση στην πλατφόρμα Vera Rubin της Nvidia

Η συνεργασία παρέχει στην SSI πρόσβαση στην πλατφόρμα επόμενης γενιάς της Nvidia, τη Vera Rubin, και αποτελεί ένα ακόμη σημάδι ότι η Nvidia επεκτείνει την επιρροή της πέρα από την προμήθεια τσιπ, για να καταστεί στρατηγικός επενδυτής σε εταιρείες που πιστεύει ότι θα μπορούσαν να διαμορφώσουν το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά την ανακοίνωση της συνεργασίας, η Nvidia ανέφερε ότι της είχε παραχωρηθεί σπάνια πρόσβαση στην αυστηρά εμπιστευτική έρευνα της SSI πριν αποφασίσει να επενδύσει.

Η SSI, που ιδρύθηκε το 2024 από τον Σουτσκέβερ και τον Nτάνιελ Λεβί, απασχολεί σήμερα μόνο μερικές δεκάδες άτομα, συμπεριλαμβανομένης μιας ερευνητικής ομάδας στο Τελ Αβίβ. Η εταιρεία δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει το πρώτο της προϊόν ούτε έχει δημοσιεύσει έρευνα που να περιγράφει την τεχνολογία που αναπτύσσει.

Αυτή η μυστικότητα έρχεται σε έντονη αντίθεση με το μεγαλύτερο μέρος του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, όπου οι εταιρείες παρουσιάζουν συχνά συγκριτικές αξιολογήσεις, ερευνητικές εργασίες και νέα προϊόντα για να προσελκύσουν πελάτες και επενδυτές.

Ο Σουτσκέβερ, ένας από τους πιο σημαντικούς ερευνητές στον τομέα της σύγχρονης τεχνητής νοημοσύνης, ήταν συνιδρυτής της OpenAI και διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο σε σημαντικές καινοτομίες, από το AlexNet έως τα μοντέλα GPT και τα συστήματα συλλογιστικής της OpenAI. Αφού αποχώρησε από την OpenAI, ίδρυσε την SSI με έναν και μοναδικό στόχο: τη δημιουργία αυτού που ο ίδιος αποκαλεί «ασφαλή υπερνοημοσύνη».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Δασμοί Τραμπ: Γιατί αυτός ο γύρος είναι διαφορετικός
World

Γιατί αυτός ο γύρος δασμών Τραμπ είναι διαφορετικός; - Τα «καμπανάκια»
Τραμπ: Ίσως αναγκαστεί να επιτρέψει την εισαγωγή ορυκτών από την Κίνα
World

Γιατί ο Τραμπ ίσως αναγκαστεί να επιτρέψει την εισαγωγή κινεζικών ορυκτών
OpenAI: Περνά στην εποχή της δικής της υποδομής με στήριξη Nvidia
Tεχνητή νοημοσύνη

Το μεγάλο στοίχημα Nvidia-OpenAI για την επόμενη γενιά AI υποδομών
Wall Street: Οριακή άνοδος για S&P 500, κατάρρευση μετοχών εταιρειών chip
Wall Street

Οριακή άνοδος για S&P 500, κατάρρευση κλάδου ημιαγωγών
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς θα μπορούσε ο πλούτος που δημιουργεί να κατανεμηθεί σε όλους τους Αμερικανούς
Tεχνητή νοημοσύνη

Μπορούν να κερδίσουν όλοι από τον πλούτο που δημιουργεί η ΑΙ;
Γαλλία: Περιορίζει τις τηλεφωνικές πωλήσεις εταιρειών
World

Η Γαλλία περιορίζει τις τηλεφωνικές πωλήσεις εταιρειών

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Wall Street: Έρχονται τα futures επί μεμονωμένων μετοχών
Markets

Πώς θα ποντάρεις στη Wall Street χωρίς να αγοράσεις μετοχή

Η CME Group προσφέρει ένα νέο απλό εργαλείο για στοιχήματα στις πιο δημοφιλείς μετοχές της Wall Street

Τζούλη Καλημέρη
Ακρίβεια: Προεκλογική πρεμούρα για τα καύσιμα και τις τιμές στα ράφια
Macro

Προεκλογική πρεμούρα για την ακρίβεια

Η κυβέρνηση ανακοινώνει πυροσβεστικά μέτρα για την ακρίβεια - Φωτιά οι τιμές στα καύσιμα - Αναγγελίες για πρόσθετες παρεμβάσεις - Διαβεβαιώσεις για τα τιμολόγια στο νερό

Χρήστος Κολώνας
Λογαριασμοί ρεύματος: Το αόρατο κόστος των απλήρωτων οφειλών
Ηλεκτρισμός

Το αόρατο κόστος των απλήρωτων λογαριασμών ρεύματος

Οι απλήρωτοι λογαριασμοί ρεύματος στα 3 δισ. ευρώ – Πόσο κοστίζουν στους συνεπείς καταναλωτές – Η λύση για τις παλιές οφειλές

Χρήστος Κολώνας
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς θα μπορούσε ο πλούτος που δημιουργεί να κατανεμηθεί σε όλους τους Αμερικανούς
Tεχνητή νοημοσύνη

Μπορούν να κερδίσουν όλοι από τον πλούτο που δημιουργεί η ΑΙ;

Η πλειοψηφία των εργαζομένων στις ΗΠΑ επιθυμεί πλέον να καταστήσει τις εταιρείες περισσότερο υπόλογες μέσω ενός κρατικού επενδυτικού ταμείου για την τεχνητή νοημοσύνη

Δημήτρης Σταμούλης
OpenAI: Περνά στην εποχή της δικής της υποδομής με στήριξη Nvidia
Tεχνητή νοημοσύνη

Το μεγάλο στοίχημα Nvidia-OpenAI για την επόμενη γενιά AI υποδομών

Η Nvidia επιδιώκει να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη ζήτηση για τα chips της, ενώ η OpenAI θέλει μεγαλύτερο έλεγχο στην υποδομή της

Γιώργος Πολύζος
Nvidia: Επενδύει 5 δισ. δολάρια στη startup τεχνητής νοημοσύνης του Ιλία Σουτσκέβερ
Tεχνητή νοημοσύνη

Επένδυση 5 δισ. της Nvidia στη startup ΑΙ του Ιλία Σουτσκέβερ

Nvidia και SSI ανακοίνωσαν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία

Δημήτρης Σταμούλης
Πετρέλαιο: Στην «κόψη του ξυραφιού» η αγορά
Commodities

Η αγορά πετρελαίου στην «κόψη του ξυραφιού»

Καθώς οι εντάσεις στον Κόλπο και στην Ερυθρά Θάλασσα εντείνονται, οι φόβοι αναζωπυρώνονται σε σχέση με το πετρέλαιο

Γιάννης Αγουρίδης
Ψηφιακό ευρώ: Τελική ευθεία για το νομοθετικό πλαίσιο στην Ε.Ε.
World

Τελική ευθεία για το ψηφιακό ευρώ – Τι αλλάζει στις συναλλαγές

Την 1η Ιανουαρίου 2027 η έγκριση του νομοθετικού πλαισίου για το ψηφιακό ευρώ – Ποιες συναλλαγές αφορά – Πότε μπαίνει στη ζωή μας

Τάσος Μαντικίδης
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
OpenAI: Περνά στην εποχή της δικής της υποδομής με στήριξη Nvidia
Tεχνητή νοημοσύνη

Το μεγάλο στοίχημα Nvidia-OpenAI για την επόμενη γενιά AI υποδομών

Η Nvidia επιδιώκει να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη ζήτηση για τα chips της, ενώ η OpenAI θέλει μεγαλύτερο έλεγχο στην υποδομή της

Γιώργος Πολύζος
Nvidia: Επενδύει 5 δισ. δολάρια στη startup τεχνητής νοημοσύνης του Ιλία Σουτσκέβερ
Tεχνητή νοημοσύνη

Επένδυση 5 δισ. της Nvidia στη startup ΑΙ του Ιλία Σουτσκέβερ

Nvidia και SSI ανακοίνωσαν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία

Δημήτρης Σταμούλης
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τα όρια της ελευθερίας του λόγου στα chatbots
Tεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τα όρια της ελευθερίας του λόγου στα chatbots

Μια μελέτη του Συμβουλίου Εποπτείας της Meta διαπίστωσε ότι τα κορυφαία chatbots AI είναι πολύ πιο πρόθυμα να ασκήσουν κριτική σε δημοκρατικούς ηγέτες παρά σε αυταρχικούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Nvidia: Σε συνομιλίες με την OpenAI για κατασκευή data center 500 δισ. δολ.
Tεχνητή νοημοσύνη

Giga επένδυση 500 δισ. σε data center ετοιμάζουν OpenAI και Nvidia

Το έργο για το οποίο συζητούν Nvidia και OpenAI θα είναι το μεγαλύτερο data center που έχει ανακοινωθεί μέχρι σήμερα

Τράπεζες: Σε ποιες υπηρεσίες εισέρχεται η Τεχνητή Νοημοσύνη
Τράπεζες

Πιάνει δουλειά στις τράπεζες η Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι τράπεζες υιοθετούν την Τεχνητή Νοημοσύνη στις συναλλαγές με τους πελάτες – Η είσοδος των AI Agents

Αγης Μάρκου
Χουάνγκ (Nvidia): Υπέρ των ανοιχτών μοντέλων στην τεχνητή νοημοσύνη
Tεχνητή νοημοσύνη

Υπέρ των μοντέλων AI ανοιχτού κώδικα Nvidia, Microsoft και IBM

Τα ανοιχτά μοντέλα ενισχύουν την ασφάλεια και την κυβερνοασφάλεια, επιταχύνουν την καινοτομία και τη διάδοση, και εξασφαλίζουν την κυριαρχία, έγραψε ο Τζένσεν Χουάνγκ στο X

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Τεχνητή νοημοσύνη: Ποιες εταιρείες ξοδεύουν τα περισσότερα σε υποδομές
Tεχνητή νοημοσύνη

Ποιες εταιρείες ξοδεύουν τα περισσότερα σε υποδομές ΑΙ

Οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο ξοδεύουν τώρα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για να εξασφαλίσουν τη θέση τους στην τεχνητή νοημοσύνη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Δασμοί Τραμπ: Γιατί αυτός ο γύρος είναι διαφορετικός
World

Γιατί αυτός ο γύρος δασμών Τραμπ είναι διαφορετικός; - Τα «καμπανάκια»

Ποιες είναι διαφορές ανάμεσα στο 2025 και στη σημερινή συγκυρία που επιβάλλονται οι δασμοί Τραμπ - Τι φοβούνται αναλυτές και επενδυτές

Τραμπ: Ίσως αναγκαστεί να επιτρέψει την εισαγωγή ορυκτών από την Κίνα
World

Γιατί ο Τραμπ ίσως αναγκαστεί να επιτρέψει την εισαγωγή κινεζικών ορυκτών

Ο Τραμπ έχει ορίσει ως προθεσμία τον Ιανουάριο του 2027 για τον αποκλεισμό των κινεζικών εισαγωγών

Δημήτρης Σταμούλης
OpenAI: Περνά στην εποχή της δικής της υποδομής με στήριξη Nvidia
Tεχνητή νοημοσύνη

Το μεγάλο στοίχημα Nvidia-OpenAI για την επόμενη γενιά AI υποδομών

Η Nvidia επιδιώκει να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη ζήτηση για τα chips της, ενώ η OpenAI θέλει μεγαλύτερο έλεγχο στην υποδομή της

Γιώργος Πολύζος
Wall Street: Οριακή άνοδος για S&P 500, κατάρρευση μετοχών εταιρειών chip
Wall Street

Οριακή άνοδος για S&P 500, κατάρρευση κλάδου ημιαγωγών

Οι επενδυτές αναδιατάσσουν τις επενδύσεις τους στη Wall Street εν μέσω ενδείξεων ότι η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης «ξεφουσκώνει»

Δημήτρης Σταμούλης
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς θα μπορούσε ο πλούτος που δημιουργεί να κατανεμηθεί σε όλους τους Αμερικανούς
Tεχνητή νοημοσύνη

Μπορούν να κερδίσουν όλοι από τον πλούτο που δημιουργεί η ΑΙ;

Η πλειοψηφία των εργαζομένων στις ΗΠΑ επιθυμεί πλέον να καταστήσει τις εταιρείες περισσότερο υπόλογες μέσω ενός κρατικού επενδυτικού ταμείου για την τεχνητή νοημοσύνη

Δημήτρης Σταμούλης
Γαλλία: Περιορίζει τις τηλεφωνικές πωλήσεις εταιρειών
World

Η Γαλλία περιορίζει τις τηλεφωνικές πωλήσεις εταιρειών

Καθίσταται υποχρεωτική η προκαταβολική συγκατάθεση του καταναλωτή για να λαμβάνει κλήσεις για προσφορές στη Γαλλία

Αλέξανδρος Καψύλης
THEON: Διψήφια ανάπτυξη, υψηλή κερδοφορία και νέο κύμα εξαγορών
Business

Ισχυρό πρώτο εξάμηνο για την THEON με άνοδο εσόδων 35,4%

Ο όμιλος κατέγραψε αύξηση εσόδων 35,4% στο α΄ εξάμηνο, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο διαμορφώθηκε στα 1,46 δισ. ευρώ

ΕΕ και Big Tech: Τα πρόστιμα και οι πολιτικές τους προεκτάσεις
World

Πώς η ΕΕ καθορίζει τα βαριά πρόστιμα στους κολοσσούς της τεχνολογίας

Η επιβολή προστίμων από τις Βρυξέλλες στις λεγόμενες Big Tech εγείρει ερωτήματα για τα κριτήρια υπολογισμού, τη νομική βάση και τον πραγματικό τους αντίκτυπο

Γιώργος Πολύζος
90η ΔΕΘ: Τι ζητεί η επιχειρηματικότητα
Business

Τι ζητεί η επιχειρηματικότητα εν όψει 90ης ΔΕΘ

Από φορολογικές ελαφρύνσεις έως παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος συνθέτουν το πλέγμα των αιτημάτων της αγοράς για την 90η ΔΕΘ

Μαρία Σιδέρη
Zakynthos Port Set for First Major Works Since 1999
English Edition

Zakynthos Port Set for First Major Works Since 1999

Greece's shipping minister says a new master plan for the island's key port is progressing, while dredging, infrastructure upgrades, and coastal protection projects move forward

Nvidia: Επενδύει 5 δισ. δολάρια στη startup τεχνητής νοημοσύνης του Ιλία Σουτσκέβερ
Tεχνητή νοημοσύνη

Επένδυση 5 δισ. της Nvidia στη startup ΑΙ του Ιλία Σουτσκέβερ

Nvidia και SSI ανακοίνωσαν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία

Δημήτρης Σταμούλης
Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά οι αποδόσεις
Ομόλογα

Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά οι αποδόσεις

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οδήγησαν πτωτικά τις αποδόσεις στα αμερικανικά ομόλογα

Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πότε ξεκινά το υποσύστημα ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΚΕΑΟ

Προσωρινή μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΚΕΑΟ και e-ΕΦΚΑ λόγω μετάπτωσης

AKTOR: Στο Euronext Athens αύριο οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ
Business

AKTOR: Στο Euronext Athens αύριο οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση οι 57,8 εκατ. νέες μετοχές της AKTOR - Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν από την ΑΜΚ ανέρχονται σε 650 εκατ. ευρώ

Βρετανία: Το «Σίτι» ετοιμάζεται για μάχη με Μπέρναμ για τον φόρο στις τράπεζες
World

Σε θέση μάχης το Σίτι - Φόβοι για φόρο στις τράπεζες από Μπέρναμ

Ο οικονομικός κλάδος στη Βρετανία φοβάται ότι θα επαναληφθεί η διαμάχη σχετικά με τον φόρο επί των τραπεζών

Δημήτρης Σταμούλης
Greek Government Targets Fuel Prices and Household Costs
English Edition

Greek Government Targets Fuel Prices and Household Costs

The government unveiled temporary fuel support, supermarket price reductions and new investment funding, while warning that prolonged wars in the Middle East and Ukraine could drive higher inflation this winter

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies