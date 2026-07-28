ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 67,7 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ΑΜΚ

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Σε 67,79 εκατ. ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 118.936.784 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ η καθεμία.

Η αύξηση πραγματοποιήθηκε βάσει της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 1ης Ιουλίου 2026 και πιστοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου.

Η ανακοίνωση

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας αναφορικά με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τον συνολικό αριθμό των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.3556/2007

Η «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.3556/2007, όπως ισχύει, ότι, σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 01.07.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε με την από 16.06.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, και της πιστοποίησης καταβολής αυτής στις 03.07.2026 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, βάσει σχετικής έκθεσης από ελεγκτική εταιρεία, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εξήντα επτά εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα έξι Ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά του Ευρώ (€67.793.966,88) και διαιρείται σε εκατό δέκα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα τέσσερις (118.936.784) κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα επτά λεπτών του Ευρώ (€0,57) η κάθε μία.