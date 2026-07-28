 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Υδρογονάνθρακες: «Πράσινο φως» από TotalEnergies και Eni στο κοίτασμα “Cronos” στην Κύπρο

Η έναρξη της παραγωγής αναμένεται το 2028, με μέγιστη σταθερή παραγωγή περίπου 500 εκατομμυρίων κυβικών ποδών την ημέρα - Η ανακοίνωση της TotalEnergies

Φυσικό αέριο 28.07.2026, 10:44
Σχολιάστε
Υδρογονάνθρακες: «Πράσινο φως» από TotalEnergies και Eni στο κοίτασμα “Cronos” στην Κύπρο
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την Τελική Επενδυτική Απόφαση για την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Κρόνος», το οποίο ανακαλύφθηκε το 2022 και αξιολογήθηκε επιτυχώς το 2024, έλαβαν η TotalEnergies (50%) και η Eni (50%, διαχειρίστρια εταιρεία), εταίροι στο υπεράκτιο οικόπεδο 6 της Κύπρου.

Οπως ανακοίνωσε η TotalEnergies, βρισκόμενο σε βαθιά υπεράκτια ύδατα, περίπου 185 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των ακτών της Κύπρου, ο «Κρόνος» θα αναπτυχθεί μέσω τεσσάρων υποθαλάσσιων γεωτρήσεων. Το φυσικό αέριο θα μεταφέρεται μέσω υποθαλάσσιου αγωγού από τα κυπριακά ύδατα στην Αίγυπτο, όπου θα υγροποιείται στον τερματικό σταθμό LNG της Damietta πριν εξαχθεί στην Ευρώπη.

Η ανάπτυξη του «Κρόνου» θα βασιστεί εν μέρει σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις στην Αίγυπτο, δημιουργώντας σημαντικές συνέργειες για ταχεία ανάπτυξη (fast-track), γεγονός που θα βοηθήσει στην επιτάχυνση της έναρξης λειτουργίας του και στη μείωση της έντασης άνθρακα της παραγωγής του κοιτάσματος.

Η έναρξη της παραγωγής αναμένεται το 2028, με μέγιστη σταθερή παραγωγή περίπου 500 εκατομμυρίων κυβικών ποδών την ημέρα (Mcf/d), που ισοδυναμεί με περίπου 2,8 εκατομμύρια τόνους LNG ετησίως (Mtpa), το 50% των οποίων θα διατεθεί στην αγορά από την TotalEnergies.

Ανάπτυξη Φυσικού Αερίου Συνδεδεμένη με τις Αγορές LNG

Σε συνέχεια της υπογραφής, τον Φεβρουάριο του 2025, της Συμφωνίας Φιλοξενούσας Κυβέρνησης (Host Government Agreement), υπογράφηκαν οι κύριες εμπορικές και συμβατικές συμφωνίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη του έργου. Οι συμφωνίες αυτές καθορίζουν τους όρους για τη χρήση των υπεράκτιων εγκαταστάσεων του κοιτάσματος Zohr, τη διαμετακόμιση του φυσικού αερίου μέσω της Αιγύπτου, την υγροποίηση στη Δαμιέτη και την πώληση του φυσικού αερίου ως LNG.

Το έργο θα μπορούσε επίσης να επιτρέψει, στο μέλλον, την ανάπτυξη πρόσθετων πόρων που βρίσκονται στο Οικόπεδο 6, οι οποίοι θα αξιολογηθούν κατά τις επόμενες εκστρατείες.

«Είμαστε ευτυχείς που ξεκινάμε αυτό το νέο έργο μαζί με την Eni, με την υποστήριξη της Κυπριακής και της Αιγυπτιακής Κυβέρνησης. Ως το πρώτο έργο ανάπτυξης φυσικού αερίου της Κύπρου, ο “Κρόνος” θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός νέου περιφερειακού κόμβου φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, αξιοποιώντας τις υποδομές της Αιγύπτου. Αυτή η νέα διαδρομή φυσικού αερίου στη Μεσόγειο θα συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης διαφοροποιώντας τις πηγές εφοδιασμού της σε LNG», δήλωσε ο Patrick Pouyanné, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της TotalEnergies. «Βασιζόμενο στις υφιστάμενες δυνατότητες επεξεργασίας φυσικού αερίου, το έργο αυτό ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική μας για ιεράρχηση έργων χαμηλού κόστους και χαμηλών εκπομπών. Ο “Κρόνος” θα συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου LNG της TotalEnergies, το οποίο αναμένεται να φτάσει τα 60 Mtpa έως το 2030».

Η TotalEnergies παρουσιάζει επίσης στην Κύπρο στα υπεράκτια Οικόπεδα 11 (50%, διαχειρίστρια), 7 (50%, διαχειρίστρια) και 8 (40%).

TotalEnergies: Ο τρίτος μεγαλύτερος παίκτης LNG στον κόσμο

Η TotalEnergies είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παίκτης LNG παγκοσμίως, με παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο 44 εκατομμυρίων τόνων το 2025, χάρη στις συμμετοχές της σε μονάδες υγροποίησης σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Η Εταιρεία επωφελείται από μια καθετοποιημένη θέση σε όλη την αλυσίδα αξίας του LNG, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, της μεταφοράς, της πρόσβασης σε χωρητικότητα επαναεριοποίησης άνω των 20 Mtpa στην Ευρώπη, της εμπορίας (trading) και της τροφοδοσίας πλοίων με LNG.

Φιλοδοξία της TotalEnergies είναι να αυξήσει το μερίδιο του φυσικού αερίου στο μίγμα των πωλήσεών της σε σχεδόν 50% έως το 2030, να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα και να εξαλείψει τις εκπομπές μεθανίου που σχετίζονται με την αλυσίδα αξίας του φυσικού αερίου, καθώς και να συνεργαστεί με τοπικούς εταίρους για την προώθηση της μετάβασης από τον άνθρακα στο φυσικό αέριο.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Goldman Sachs: Οδηγός «επιβίωσης» για τις οικογενειακές επιχειρήσεις
World

Οδηγός «επιβίωσης» για τις οικογενειακές επιχειρήσεις από την Goldman Sachs
Οικοδομή: Νέα άνοδος 4,2% στις άδειες και «άλμα» 21% στον όγκο
Ακίνητα

Οικοδομή: Νέα άνοδος 4,2% στις άδειες και «άλμα» 21% στον όγκο
EY: Πώς η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει κόμβος ναυπηγοεπισκευαστικής
Ναυτιλία

Πώς η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει κόμβος ναυπηγοεπισκευαστικής
Airbnb: Ποιες περιοχές στην Αθήνα έχουν περισσότερη ζήτηση
Τουρισμός

Οι περιοχές της Αθήνας με τα περισσότερα Airbnb
Manpower: Ποιες δεξιότητες ζητούν οι εργοδότες από τους CIO στην εποχή της AI
Executive

Τι δεξιότητες πρέπει να έχει ένας CIO στην εποχή της AI
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπιες διακυμάνσεις στο ξεκίνημα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπιες διακυμάνσεις στο ξεκίνημα του ΧΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μειώσεις τιμών: Τι ποσοστά εκπτώσεων δίνουν οι προμηθευτές (μέχρι στιγμής)
Τρόφιμα – ποτά

Μειώσεις τιμών: Τα ποσοστά που δίνουν οι προμηθευτές

Οι πρωτες δεσμευτικές για τις μειώσεις τιμών - Πότε θα ανακοινωθούν οι τελικές τιμές για λαχανικά και κρέατα 

Δημήτρης Χαροντάκης
ALTUS-LSA: Συμφωνία με τη Shield AI για drones – Νέα επένδυση, προσλήψεις και γραφείο στην Ελλάδα
Business

«Συμμαχία» ALTUS με την Shield AI στα drones

Η συνεργασία της ελληνικής εταιρείας ALTUS-LSA με τη Shield AI συνδυάζει ελληνικό εξοπλισμό και αμερικανική τεχνολογία σε λύσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Γιώργος Μανέττας
Ερυθρά Θάλασσα: Πτώση 50% στις διελεύσεις πλοίων σύμφωνα με την Clarksons Research
Ποντοπόρος

Πτώση 50% στις διελεύσεις πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα

Η Clarksons Research σε πρόσφατη αναφορά της μετρά τις επιπτώσεις της σύγκρουσης σε Ερυθρά Θάλασσα και Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Δημοσιονομικός «κόφτης»: Η κυβέρνηση βάζει «φρένο» αλλά αφήνει ανοιχτές τις εξαιρέσεις
Economy

Δημοσιονομικός «κόφτης» με... εξαιρέσεις - Το δίλημμα

Τι δείχνει η διαφοροποίηση Πιερρακάκη σε σχέση με την αρχική πρόθεση για εφαρμογή του γερμανικού μοντέλου σε σχέση με τα όσα θα φέρει ο δημοσιονομικός «κόφτης» στην Ελλάδα

Γιάννης Αγουρίδης
Φορολογικοί παράδεισοι: Η φορολογική «βελτιστοποίηση» καλά κρατεί για τις πολυεθνικές
World

Οι φορολογικοί παράδεισοι και το πάρτι των πολυεθνικών

Οι διαβόητοι φορολογικοί παράδεισοι παραμένουν οι βασικές «ενδιάμεσες χώρες» για τα διεθνή δίκτυα πολυεθνικών ή υπερεθνικών εταιρειών

Αλέξανδρος Καψύλης
Τραμπ: Πώς τα κρυπτονομίσματα γιγάντωσαν την περιουσία του μετά την επιστροφή στην προεδρία
World

Πόσα έβγαλε ο Τραμπ αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο [γράφημα]

Τα κρυπτονομίσματα απέφεραν 1,4 δισ. δολάρια στην προεδρική οικογένεια Τραμπ μέσα στον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας

Γρηγόρης Τραγγανίδας
ΟΟΣΑ: Η «σκληρή συνταγή» αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος
World

ΟΟΣΑ: Η «σκληρή συνταγή» αντιμετώπισης του δημογραφικού

Προτάσεις - σοκ από τον διεθνή οργανισμό για τις απολύσεις και το συνταξιοδοτικό - Τι «είδε» ο ΟΟΣΑ

Κώστας Παπαδής
Nvidia: Επενδύει 5 δισ. δολάρια στη startup τεχνητής νοημοσύνης του Ιλία Σουτσκέβερ
Tεχνητή νοημοσύνη

Επένδυση 5 δισ. της Nvidia στη startup ΑΙ του Ιλία Σουτσκέβερ

Nvidia και SSI ανακοίνωσαν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: «Πράσινο φως» από TotalEnergies και Eni στο κοίτασμα “Cronos” στην Κύπρο
Φυσικό αέριο

Πράσινο φως από TotalEnergies και Eni στο κοίτασμα Cronos στην Κύπρο

Η έναρξη της παραγωγής αναμένεται το 2028, με μέγιστη σταθερή παραγωγή περίπου 500 εκατομμυρίων κυβικών ποδών την ημέρα - Η ανακοίνωση της TotalEnergies

Gazprom: Ανακοίνωσε νέο ρεκόρ στις προμήθειες φυσικού αερίου στην Κίνα
Ενέργεια

Gazprom: Νέο ρεκόρ στις εξαγωγές φυσικού αερίου στην Κίνα

Η Μόσχα και το Πεκίνο προχωρούν στην κατασκευή του νέου αγωγού φυσικού αερίου, Power of Siberia 2

Πετρέλαιο: Στην «κόψη του ξυραφιού» η αγορά
Commodities

Η αγορά πετρελαίου στην «κόψη του ξυραφιού»

Καθώς οι εντάσεις στον Κόλπο και στην Ερυθρά Θάλασσα εντείνονται, οι φόβοι αναζωπυρώνονται σε σχέση με το πετρέλαιο

Γιάννης Αγουρίδης
Λογαριασμοί ρεύματος: Το αόρατο κόστος των απλήρωτων οφειλών
Ηλεκτρισμός

Το αόρατο κόστος των απλήρωτων λογαριασμών ρεύματος

Οι απλήρωτοι λογαριασμοί ρεύματος στα 3 δισ. ευρώ – Πόσο κοστίζουν στους συνεπείς καταναλωτές – Η λύση για τις παλιές οφειλές

Χρήστος Κολώνας
Σαουδική Αραβία: Τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της εξαρτώνται πλέον όλο και πιο πολύ από μία μόνο διέξοδο
Πετρέλαιο

«Στριμώχνεται» η Σ. Αραβία και το πετρέλαιό της σε μία μόνο διέξοδο

Οι τεράστιες εξαγωγές πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία εξαρτώνται όλο και περισσότερο από μια τελευταία στενή διέξοδο.

Aγορά πετρελαίου: Η θεωρία για την υπερπροσφορά μόλις κατέρρευσε
Πετρέλαιο

Η θεωρία περί υπερπροσφοράς πετρελαίου μόλις κατέρρευσε

Το αργό πετρέλαιο Brent ξεπέρασε αυτή την εβδομάδα τα 100 δολάρια ανά βαρέλι

Δημήτρης Σταμούλης
Καύσιμα: Άρον-άρον… επιδότηση στο ντίζελ – Φρένο στο Fuel Pass
Πετρέλαιο

Άρον-άρον... επιδότηση στο ντίζελ - Φρένο στο Fuel Pass

Οι τιμές στα καύσιμα καίνε νοικοκυριά κι επιχειρήσεις - Τρέχει... το Μαξίμου με πυροσβεστική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης

Χρήστος Κολώνας
Latest News
Goldman Sachs: Οδηγός «επιβίωσης» για τις οικογενειακές επιχειρήσεις
World

Οδηγός «επιβίωσης» για τις οικογενειακές επιχειρήσεις από την Goldman Sachs

Ένας σύγχρονος πλοηγός για τις οικογενειακές επιχειρήσεις, την ανάπτυξη και τη διατήρηση της επιχειρηματικής κληρονομιάς

Οικοδομή: Νέα άνοδος 4,2% στις άδειες και «άλμα» 21% στον όγκο
Ακίνητα

Οικοδομή: Νέα άνοδος 4,2% στις άδειες και «άλμα» 21% στον όγκο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την οικοδομή

EY: Πώς η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει κόμβος ναυπηγοεπισκευαστικής
Ναυτιλία

Πώς η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει κόμβος ναυπηγοεπισκευαστικής

Τι δείχνει στρατηγική εκτίμηση της ελληνικής ναυπηγοεπισκευαστικής αγοράς από την EY-Parthenon

Airbnb: Ποιες περιοχές στην Αθήνα έχουν περισσότερη ζήτηση
Τουρισμός

Οι περιοχές της Αθήνας με τα περισσότερα Airbnb

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία του Δήμου Αθηναίου για τα Airbnb - Το μήνυμα Δούκα για τον κόφτη

Manpower: Ποιες δεξιότητες ζητούν οι εργοδότες από τους CIO στην εποχή της AI
Executive

Τι δεξιότητες πρέπει να έχει ένας CIO στην εποχή της AI

Οι οργανισμοί επενδύουν ολοένα και περισσότερο στο upskilling, στο reskillingτου ανθρώπινου δυναμικού και στην ανάπτυξη νέων ταλέντων - Τι δείχνει έρευνα της Manpower

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπιες διακυμάνσεις στο ξεκίνημα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπιες διακυμάνσεις στο ξεκίνημα του ΧΑ

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχωρεί κατά 0,04%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης καταγράφει απώλειες 0,02%

Alpha Bank: Συμφωνία με ΕΤαΕ για αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων
Τράπεζες

Συμφωνία Alpha Bank - ΕΤαΕ για αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων

Νέα στρατηγική συμφωνία Alpha Bank και Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων μέσω του InvestEU για τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υποτονικό το κλίμα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Υποτονικό το κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές

Οι μετοχές τεχνολογίας είναι αυτές με τη μεγαλύτερη πτώση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πολυτελή ακίνητα: Οι non-dom αναδεικνύονται σε νέα κινητήρια δύναμη της αγοράς
Ακίνητα

Το Non-dom... «χρύσωσε» την αγορά ακινήτων

Οι non-dom φέρνουν νέα κεφάλαια στην Ελλάδα και αλλάζουν την αγορά στα πολυτελή ακίνητα, σύμφωνα με έρευνα της Greece Sotheby's International Realty

Αλέξανδρος Εξάρχου: Καινούργιο βιβλίο, καινούργιος AKTOR
Business

Εξάρχου: Καινούργιο βιβλίο, καινούργιος AKTOR

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου τόνισε στο Euronext Athens την άντληση κεφαλαίων ύψους 1,3 δισ. ευρώ της AKTOR τους τελευταίους 18 μήνες

Χρήστος Κολώνας
Greek Households 2nd-Worse in Savings, Real Incomes Fall in EU
English Edition

Greek Households 2nd-Worse in Savings, Real Incomes Fall in EU

Greek household savings declined by 3.7% compared with the final quarter of 2025, the second-worst performance in the bloc.

Υδρογονάνθρακες: «Πράσινο φως» από TotalEnergies και Eni στο κοίτασμα “Cronos” στην Κύπρο
Φυσικό αέριο

Πράσινο φως από TotalEnergies και Eni στο κοίτασμα Cronos στην Κύπρο

Η έναρξη της παραγωγής αναμένεται το 2028, με μέγιστη σταθερή παραγωγή περίπου 500 εκατομμυρίων κυβικών ποδών την ημέρα - Η ανακοίνωση της TotalEnergies

Ασιατικά Χρηματιστήρια: Σφυροκόπημα σε τεχνολογία και ημιαγωγούς ενόψει Fed
Ασία

Ασιατικές αγορές: Σφυροκόπημα σε τεχνολογία και ημιαγωγούς ενόψει Fed

Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφηκε στη Νότια Κορέα, όπου ο δείκτης KOSPI κατέρρευσε κατά 10,84%

Coca-Cola Hellas: Νέος Γενικός Διευθυντής ο Gjorgji Hristov για Ελλάδα και Κύπρο
Business

Coca-Cola Hellas: Νέος Γενικός Διευθυντής ο Gjorgji Hristov για Ελλάδα και Κύπρο

Διαδέχεται τον κ. Σταύρο Μουρελάτο, ο οποίος αναλαμβάνει νέο, διευρυμένο ρόλο στην The Coca-Cola Company στην Ευρώπη

Το φετινό Ελ Νίνιο θα είναι «το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ»
Κλιματική αλλαγή

Το φετινό Ελ Νίνιο θα είναι «το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ»

Σύμφωνα με προβολές κλιματικών μοντέλων, το φετινό Ελ Νίνιο θα ξεπεράσει το ρεκόρ με «πραγματικά ασύλληπτη διαφορά», Σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή, μπορεί να φέρει νέο ρεκόρ ζέστης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 67,7 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ΑΜΚ
Business

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 67,7 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ΑΜΚ

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαιρείται σε 118.936.784 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ η καθεμία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies