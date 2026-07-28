Οικοδομή: Νέα άνοδος 4,2% στις άδειες και «άλμα» 21% στον όγκο

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Διατηρεί τη θετική της δυναμική η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα, καθώς τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τον Απρίλιο του 2026 καταγράφουν περαιτέρω αύξηση τόσο στις εκδιδόμενες οικοδομικές άδειες όσο και στην επιφάνεια και τον όγκο των νέων κατασκευών. Η εικόνα αποτυπώνει τη συνέχιση της ανόδου του κατασκευαστικού κλάδου, με την ιδιωτική οικοδομή να εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό μοχλό της δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής και δημόσιας), με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε τον Απρίλιο σε 2.433 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 472.873 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 2.029.646 κυβικά μέτρα όγκου.

Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025, ο αριθμός των οικοδομικών αδειών αυξήθηκε κατά 4,2%, η επιφάνεια κατά 12,1% και ο όγκος κατά 13,6%, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας.

Η ιδιωτική οικοδομή οδηγεί την ανάπτυξη

Η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα συνέχισε να κυριαρχεί στην αγορά. Τον Απρίλιο εκδόθηκαν 2.401 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 459.139 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 1.947.535 κυβικά μέτρα όγκου.

Σε ετήσια βάση, οι άδειες αυξήθηκαν κατά 4,3%, ενώ η επιφάνεια και ο όγκος ενισχύθηκαν κατά 10,3% και 10,6% αντίστοιχα, γεγονός που δείχνει ότι η ιδιωτική επενδυτική δραστηριότητα εξακολουθεί να στηρίζει την κατασκευαστική αγορά.

Η δημόσια οικοδομική δραστηριότητα παρέμεινε περιορισμένη. Τον Απρίλιο εκδόθηκαν 32 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 13.734 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 82.111 κυβικά μέτρα όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο διαμορφώθηκε στο 4,0%, γεγονός που αναδεικνύει ότι η συνολική εικόνα της αγοράς εξακολουθεί να καθορίζεται σχεδόν αποκλειστικά από τον ιδιωτικό τομέα.

Ισχυρή άνοδος και στο δωδεκάμηνο

Θετική είναι η εικόνα και σε ετήσια βάση. Κατά την περίοδο Μαΐου 2025 – Απριλίου 2026, εκδόθηκαν συνολικά 31.177 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 7.163.469 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 34.467.589 κυβικά μέτρα όγκου.

Σε σχέση με το προηγούμενο δωδεκάμηνο, ο αριθμός των οικοδομικών αδειών αυξήθηκε κατά 11,4%, η επιφάνεια κατά 14,8% και ο οικοδομικός όγκος κατά 21,0%, καταγράφοντας σημαντική επιτάχυνση της κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα σημείωσε αύξηση 11,6% στις άδειες, 15,5% στην επιφάνεια και 21,7% στον όγκο σε σχέση με την περίοδο Μαΐου 2024 – Απριλίου 2025. Η συμμετοχή της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο του δωδεκαμήνου διαμορφώθηκε μόλις στο 2,8%, επιβεβαιώνοντας ότι η ανάκαμψη του κλάδου εξακολουθεί να στηρίζεται κυρίως στις ιδιωτικές επενδύσεις.