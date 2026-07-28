ΟΚΕ: Νέος πρόεδρος ο κ. Σάκης Ιωαννίδης

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Νέο πρόεδρο εξέλεξε η ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (ΟΚΕ), σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον νόμο και τον Κανονισμό Λειτουργίας διαδικασίες. Πρόκειται για τον κ. Σάκη Ιωαννίδη, εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας στην Γ΄ Ομάδα της Επιτροπής.

Ποιος είναι ο νέος πρόεδρος της ΟΚΕ

Ο κ. Σάκης Ιωαννίδης είναι οικονομολόγος και υποψήφιος διδάκτωρ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Παράλληλα, είναι μέλος της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) και μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ).

Μετά την εκλογή του, ο κ. Ιωαννίδης ευχαρίστησε τα μέλη της Ολομέλειας για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό του, καθώς και όλους τους φορείς που συμμετέχουν στην Ο.Κ.Ε.

«Η εκλογή μου στην προεδρία της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη. Βασική μου προτεραιότητα είναι η θεσμική αναβάθμιση της Ο.Κ.Ε. και η ενίσχυση του ρόλου της ως του συνταγματικά κατοχυρωμένου θεσμού κοινωνικού διαλόγου της χώρας» ανέφερε σε δήλωσή του ο νέος πρόεδρος της ΟΚΕ κ.Σάκης Ιωαννίδης.

«Πιστεύω», συνέχισε, «σε μια σύγχρονη, αποτελεσματική και εξωστρεφή Ο.Κ.Ε., η οποία θα συμμετέχει ουσιαστικά στη διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών, θα ενισχύει τον κοινωνικό διάλογο και θα διατυπώνει έγκαιρες και τεκμηριωμένες γνωμοδοτήσεις επί νομοσχεδίων και σημαντικών ζητημάτων οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής».

«Δεσμεύομαι να εργαστώ με πνεύμα συνεργασίας και ανοιχτού διαλόγου με όλες τις Ομάδες και όλους τους φορείς που εκπροσωπούνται στην Ο.Κ.Ε., καθώς και με την Πολιτεία, με μοναδικό στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού και την ουσιαστική συμβολή του στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της χώρας», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Σάκης Ιωαννίδης.