Ψηφιακά παραστατικά: Πώς θα εκδίδονται για τη διακίνηση αποθεμάτων στις λαϊκές

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Αλλαγές στην έκδοση παραστατικών για τη διακίνηση αγροτικών προϊόντων σε λαϊκές και άλλες υπαίθριες αγορές φέρνει η ψηφιακή έκδοση δελτίων αποθεμάτων και διαβίβαση των στοιχείων στην πλατφόρμα myDATA.
Με εγκύκλιό του ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, παρέχει διευκρινίσεις για την ψηφιακή έκδοση παραστατικών διακίνησης αποθεμάτων.
Υπενθυμίζεται ότι η υποχρεωτική ψηφιακή παρακολούθηση της Α’ Φάσης (έκδοση και διαβίβαση παραστατικών) για το σύνολο των υπόχρεων οντοτήτων ξεκίνησε από 01/12/2025.
Η Β’ φάση, της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αποθεμάτων (διαδικασίες φόρτωσης, μεταφόρτωσης και παραλαβής), ενεργοποιείται υποχρεωτικά από 12/10/2026. Μέχρι τότε παρέχεται η δυνατότητα προαιρετικής διαβίβασης των δεδομένων αυτών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.
Ειδικά για τις λαϊκές και τις υπαίθριες αγορές
Για τη διακίνηση προϊόντων προς, από και μεταξύ λαϊκών αγορών διευκρινίζονται τα εξής:
- Μεταφορά προς τη λαϊκή αγορά: Για τη διακίνηση αγροτικών προϊόντων προς τη λαϊκή αγορά εκδίδεται Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής.
- Χειρόγραφη έκδοση έως τις 11 Οκτωβρίου 2026: Το Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής μπορεί να εκδίδεται χειρόγραφα έως και τις 11 Οκτωβρίου 2026. Η υποχρεωτική ψηφιακή έκδοσή του αρχίζει στις 12 Οκτωβρίου 2026.
- Επιστροφή αδιάθετων προϊόντων: Η επιστροφή των προϊόντων που δεν πωλήθηκαν πραγματοποιείται με το ίδιο Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής. Κατά την επιστροφή στην εγκατάσταση του παραγωγού εκδίδεται Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής.
- Συμμετοχή σε περισσότερες λαϊκές αγορές: Όταν ο παραγωγός συμμετέχει διαδοχικά σε περισσότερες λαϊκές αγορές χωρίς να επιστρέφει ενδιάμεσα στην έδρα του, ολόκληρη η διακίνηση καλύπτεται από το αρχικό Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής. Σε αυτό πρέπει να αναγράφονται όλες οι λαϊκές αγορές στις οποίες θα συμμετάσχει.
- Επαγγελματίες πωλητές αγροτικών προϊόντων: Επιτρέπεται η διακίνηση και η επιστροφή αγροτικών προϊόντων για περισσότερες από μία υπαίθριες αγορές με το ψηφιακό παραστατικό αγοράς του προμηθευτή ή χονδρεμπόρου, εφόσον σε αυτό αναγράφονται τα στοιχεία και οι ημερομηνίες των αγορών.
- Πωλητές βιομηχανικών ή βιοτεχνικών ειδών: Όσοι διατηρούν παράλληλα κατάστημα απαλλάσσονται από την έκδοση ψηφιακού παραστατικού διακίνησης, υπό την προϋπόθεση ότι τα τιμολόγια αγοράς εκδίδονται διακριτά για τα εμπορεύματα που προορίζονται για τις αγορές υπαίθριου εμπορίου.