Ψηφιακά παραστατικά: Πώς θα εκδίδονται για τη διακίνηση αποθεμάτων στις λαϊκές

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Αλλαγές στην έκδοση παραστατικών για τη διακίνηση αγροτικών προϊόντων σε λαϊκές και άλλες υπαίθριες αγορές φέρνει η ψηφιακή έκδοση δελτίων αποθεμάτων και διαβίβαση των στοιχείων στην πλατφόρμα myDATA.

Με εγκύκλιό του ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, παρέχει διευκρινίσεις για την ψηφιακή έκδοση παραστατικών διακίνησης αποθεμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι η υποχρεωτική ψηφιακή παρακολούθηση της Α’ Φάσης (έκδοση και διαβίβαση παραστατικών) για το σύνολο των υπόχρεων οντοτήτων ξεκίνησε από 01/12/2025.

Η Β’ φάση, της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αποθεμάτων (διαδικασίες φόρτωσης, μεταφόρτωσης και παραλαβής), ενεργοποιείται υποχρεωτικά από 12/10/2026. Μέχρι τότε παρέχεται η δυνατότητα προαιρετικής διαβίβασης των δεδομένων αυτών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Ειδικά για τις λαϊκές και τις υπαίθριες αγορές

Για τη διακίνηση προϊόντων προς, από και μεταξύ λαϊκών αγορών διευκρινίζονται τα εξής: