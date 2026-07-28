 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Internet"
    [1]=>
    string(5) "Crime"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Brand Safety Floor: Phishing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(5) "Crime"
}

Kaspersky: Η «Οδύσσεια» του Νόλαν εμπνέει τους απατεώνες

Οι απατεώνες επιχειρούν να προσεγγίσουν χρήστες από διαφορετικές χώρες, εκμεταλλευόμενοι τη δημοτικότητα της ταινίας.

Τεχνολογία 28.07.2026, 13:11
Σχολιάστε
Kaspersky: Η «Οδύσσεια» του Νόλαν εμπνέει τους απατεώνες
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν αποτελεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες κινηματογραφικές πρεμιέρες της χρονιάς, με πολλούς να την κατατάσσουν ήδη ανάμεσα στις σημαντικότερες ταινίες του 2026. Ωστόσο, η παγκόσμια πρεμιέρα της αποτέλεσε και αφορμή για ένα νέο κύμα διαδικτυακών απατών. Οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται το έντονο ενδιαφέρον του κοινού, δελεάζοντας τους χρήστες με την υπόσχεση ότι μπορούν δήθεν να παρακολουθήσουν δωρεάν την ταινία online.

Η απάτη λειτουργεί συνήθως ως εξής: Δημιουργούν ψεύτικους ιστότοπους που υποστηρίζουν ότι προσφέρουν δωρεάν πρόσβαση στην ταινία, συχνά μάλιστα με μεταγλωττισμένες εκδόσεις στη μητρική γλώσσα του χρήστη, ώστε να ενισχύουν την αξιοπιστία τους. Για να κάνουν την απάτη πιο πειστική, οι ιστοσελίδες περιλαμβάνουν επίσης πλαστές αξιολογήσεις και σχόλια από χρήστες που υποτίθεται ότι έχουν ήδη παρακολουθήσει την ταινία. Όταν, όμως, ο χρήστης επιχειρήσει να ξεκινήσει την αναπαραγωγή, εμφανίζεται ένα ψεύτικο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο, το οποίο ζητά εγγραφή με το πρόσχημα ότι θα ξεκλειδώσει το περιεχόμενο και θα επιτρέψει τη «συνέχιση της δωρεάν παρακολούθησης».

Παράδειγμα ιστοσελίδας και ψεύτικου βίντεο που παροτρύνει τους χρήστες να εγγραφούν για να δουν τη συνέχεια της ταινίας

Για να αποκτήσουν δήθεν πρόσβαση στην ταινία, οι χρήστες καλούνται να εισαγάγουν προσωπικά στοιχεία, όπως τη διεύθυνση email, το όνομα και το επώνυμό τους.

Στα επόμενα στάδια της ψεύτικης διαδικασίας εγγραφής, τους ζητείται να δημιουργήσουν έναν κωδικό πρόσβασης και να καταχωρίσουν τραπεζικά στοιχεία, με το πρόσχημα της ενεργοποίησης μιας «δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου». Στην πραγματικότητα, οι επιτιθέμενοι επιχειρούν να υποκλέψουν διαπιστευτήρια σύνδεσης — ιδιαίτερα στην περίπτωση που οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό πρόσβασης σε περισσότερες από μία υπηρεσίες — ενώ υπάρχει επίσης κίνδυνος οικονομικής απώλειας. Για να κάνουν την απάτη πιο πειστική, οι δράστες υπόσχονται απεριόριστη πρόσβαση στο περιεχόμενο, άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, καθώς και δυνατότητα προβολής από πολλαπλές συσκευές.

Παράδειγμα φόρμας εγγραφής σε ψεύτικο ιστότοπο

Με στόχο να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα και να στοχεύσουν χρήστες από διαφορετικές γλωσσικές ομάδες, οι απατεώνες δημιουργούν παρόμοιους ψεύτικους ιστότοπους σε πολλές γλώσσες, εφαρμόζοντας την ίδια μέθοδο εξαπάτησης.

Παράδειγμα ψεύτικης ιστοσελίδας και προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο στα πορτογαλικά

«Οι απατεώνες εκμεταλλεύονται συστηματικά τις πολυαναμενόμενες κινηματογραφικές πρεμιέρες, όπως αυτή της “Οδύσσειας”, προκειμένου να εξαπατήσουν ανυποψίαστους χρήστες που αναζητούν τρόπους να παρακολουθήσουν πρώτοι την ταινία. Οι χρήστες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μια ταινία που μόλις κυκλοφόρησε και εξακολουθεί να προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες εμφανίζεται ξαφνικά διαθέσιμη σε μια άγνωστη ή ύποπτη πλατφόρμα. Συνιστούμε στους χρήστες να παρακολουθούν περιεχόμενο αποκλειστικά μέσω επίσημων υπηρεσιών, ώστε να προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να αποφεύγουν πιθανές οικονομικές απώλειες και να μην επισκέπτονται ιστοσελίδες που ενδέχεται να λειτουργούν ως “Δούρειοι Ίπποι” για την εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού», δήλωσε η Olga Altukhova, Senior Web Content Analyst στην Kaspersky.

Για να μην πέσετε θύματα απάτης, η Kaspersky προτείνει:

  • Επιβεβαιώνετε την αξιοπιστία των ιστοσελίδων πριν καταχωρίσετε προσωπικά δεδομένα και χρησιμοποιείτε μόνο επίσημες πλατφόρμες για την παρακολούθηση ή λήψη ταινιών. Ελέγχετε πάντα τη διεύθυνση URL και την ορθογραφία του ονόματος του ιστότοπου, καθώς ακόμη και μικρές αλλαγές μπορεί να υποδηλώνουν μια κακόβουλη σελίδα.
  • Προστατεύετε τα στοιχεία πληρωμής σας χρησιμοποιώντας προπληρωμένες κάρτες ή ασφαλείς υπηρεσίες πληρωμών, ώστε να περιορίζετε την έκθεση των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας ή του τραπεζικού σας λογαριασμού.
  • Χρησιμοποιήστε μια αξιόπιστη λύση ασφαλείας που εντοπίζει κακόβουλα συνημμένα και αποκλείει συνδέσμους phishing. Για ακόμη πιο αποτελεσματική προστασία απέναντι σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο κυβερνοαπειλών, η Kaspersky ενισχύει τις λύσεις της για τους χρήστες με τεχνολογίες προστασίας από απάτες που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. Οι τεχνολογίες αυτές αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων που συνδυάζει αλγορίθμους anti-phishing βασισμένους στη μηχανική μάθηση, παρακολούθηση συμπεριφοράς σε πραγματικό χρόνο, καθώς και εργαλεία ελέγχου διαρροής δεδομένων και προστασίας από υποκλοπή ταυτότητας. Το 2025, το Kaspersky Premium έλαβε για ακόμη μία χρονιά την πιστοποίηση “Approved” στις δοκιμές anti-phishing του ανεξάρτητου εργαστηρίου AV-Comparatives, επιβεβαιώνοντας τις δυνατότητές του στην προστασία από επιθέσεις phishing που αξιοποιούν τεχνικές τεχνητής νοημοσύνη.
  • Ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA) όπου αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη και παρακολουθείτε τακτικά τους λογαριασμούς και τις συναλλαγές σας, ώστε να εντοπίζετε έγκαιρα οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα ή ενέργεια που δεν πραγματοποιήθηκε από εσάς.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Coca Cola: Κέρδη πάνω απο τις εκτιμήσεις για το δεύτερο τρίμηνο
World

Καθαρά κέρδη 4,4 δισ. δολ. για την Coca Cola στο δεύτερο τρίμηνο
Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Να επιβραβεύεται η συνέπεια
Business

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Να επιβραβεύεται η συνέπεια
ΗΠΑ: Μειώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Ιούνιο
World

ΗΠΑ: Μειώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Ιούνιο
Google: Άνοιξε η «όρεξη» των ανταγωνιστών από το ευρωπαϊκό πρόστιμο – ρεκόρ του 1 δισ. δολαρίων
Τεχνολογία

Άνοιξε η «όρεξη» των ανταγωνιστών της Google από το πρόστιμο - μαμούθ
Airbus: Το αεροσκάφος που πέταξε επί 24 ώρες χωρίς ενδιάμεσο σταθμό από Αυστραλία προς Γαλλία
World

Ιστορική πτήση Αυστραλία - Γαλλία διάρκειας 24 ωρών χωρίς ενδιάμεσο σταθμό
Γουόρς: Το δείπνο και η καλή οικογενειακή διαμάχη
World

Γουόρς: Το δείπνο και η καλή οικογενειακή διαμάχη

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνικές τράπεζες: Ανοίγουν τα χαρτιά τους για τους στόχους του 2026 
Τράπεζες

Ανοίγουν τα χαρτιά τους οι τράπεζες για τους στόχους του 2026

Οι ελληνικές τράπεζες ξεκινούν αύριο την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το πρώτο εξάμηνο του 202

Αγης Μάρκου
Μειώσεις τιμών: Τι ποσοστά εκπτώσεων δίνουν οι προμηθευτές (μέχρι στιγμής)
Τρόφιμα – ποτά

Μειώσεις τιμών: Τα ποσοστά που δίνουν οι προμηθευτές

Οι πρωτες δεσμευτικές για τις μειώσεις τιμών - Πότε θα ανακοινωθούν οι τελικές τιμές για λαχανικά και κρέατα 

Δημήτρης Χαροντάκης
ALTUS-LSA: Συμφωνία με τη Shield AI για drones – Νέα επένδυση, προσλήψεις και γραφείο στην Ελλάδα
Business

«Συμμαχία» ALTUS με την Shield AI στα drones

Η συνεργασία της ελληνικής εταιρείας ALTUS-LSA με τη Shield AI συνδυάζει ελληνικό εξοπλισμό και αμερικανική τεχνολογία σε λύσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Γιώργος Μανέττας
Δημοσιονομικός «κόφτης»: Η κυβέρνηση βάζει «φρένο» αλλά αφήνει ανοιχτές τις εξαιρέσεις
Economy

Δημοσιονομικός «κόφτης» με... εξαιρέσεις - Το δίλημμα

Τι δείχνει η διαφοροποίηση Πιερρακάκη σε σχέση με την αρχική πρόθεση για εφαρμογή του γερμανικού μοντέλου σε σχέση με τα όσα θα φέρει ο δημοσιονομικός «κόφτης» στην Ελλάδα

Γιάννης Αγουρίδης
Απειλεί η 13η σύνταξη τη βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης;
Experts

Απειλεί η 13η σύνταξη τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού;

Σε καμία χρονική στιγμή για τα επόμενα 45 έτη ο δείκτης της συνταξιοδοτικής δαπάνης δεν υπερβαίνει το 16,2% του ΑΕΠ

Σάββας Γ. Ρομπόλης - Βασίλειος Γ. Μπέτσης
Ερυθρά Θάλασσα: Πτώση 50% στις διελεύσεις πλοίων σύμφωνα με την Clarksons Research
Ποντοπόρος

Πτώση 50% στις διελεύσεις πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα

Η Clarksons Research σε πρόσφατη αναφορά της μετρά τις επιπτώσεις της σύγκρουσης σε Ερυθρά Θάλασσα και Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Φορολογικοί παράδεισοι: Η φορολογική «βελτιστοποίηση» καλά κρατεί για τις πολυεθνικές
World

Οι φορολογικοί παράδεισοι και το πάρτι των πολυεθνικών

Οι διαβόητοι φορολογικοί παράδεισοι παραμένουν οι βασικές «ενδιάμεσες χώρες» για τα διεθνή δίκτυα πολυεθνικών ή υπερεθνικών εταιρειών

Αλέξανδρος Καψύλης
ΟΟΣΑ: Η «σκληρή συνταγή» αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος
World

ΟΟΣΑ: Η «σκληρή συνταγή» αντιμετώπισης του δημογραφικού

Προτάσεις - σοκ από τον διεθνή οργανισμό για τις απολύσεις και το συνταξιοδοτικό - Τι «είδε» ο ΟΟΣΑ

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από Τεχνολογία
Google: Άνοιξε η «όρεξη» των ανταγωνιστών από το ευρωπαϊκό πρόστιμο – ρεκόρ του 1 δισ. δολαρίων
Τεχνολογία

Άνοιξε η «όρεξη» των ανταγωνιστών της Google από το πρόστιμο - μαμούθ

Οι συνολικές διεκδικήσεις σε βάρος της Google φτάνουν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια

Kaspersky: Η «Οδύσσεια» του Νόλαν εμπνέει τους απατεώνες
Τεχνολογία

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν εμπνέει τους επιτήδειους προειδοποιεί η Kaspersky

Οι απατεώνες επιχειρούν να προσεγγίσουν χρήστες από διαφορετικές χώρες, εκμεταλλευόμενοι τη δημοτικότητα της ταινίας.

Τεχνητή νοημοσύνη: Συνεχίστηκε το sell off στις αγορές – Γιατί οι επενδυτές της γυρίζουν την πλάτη
Markets

«Σφαγή» στις μετοχές AI - Γιατί τους γυρίζουν την πλάτη οι επενδυτές

H μετοχή της SK Hynix σημείωσε απώλειες έως και 10%, της Samsung Electronics, υποχώρησε περισσότερο από 12%, ενώ η Nvidia έκλεισε 5% χαμηλότερα στη Νέα Υόρκη

Μελίνα Ζιάγκου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι εταιρείες ξοδεύουν ποσά – ρεκόρ για λόμπινγκ στην Ουάσιγκτον
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι αμερικανικές εταιρείες AI ξοδεύουν ποσά - ρεκόρ για λόμπινγκ

Ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη καλπάζει, οι αμερικανικές εταιρείες ανησυχούν για τους ομοσπονδιακούς κανόνες και τον κινεζικό ανταγωνισμό

OpenAI: Περνά στην εποχή της δικής της υποδομής με στήριξη Nvidia
Tεχνητή νοημοσύνη

Το μεγάλο στοίχημα Nvidia-OpenAI για την επόμενη γενιά AI υποδομών

Η Nvidia επιδιώκει να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη ζήτηση για τα chips της, ενώ η OpenAI θέλει μεγαλύτερο έλεγχο στην υποδομή της

Γιώργος Πολύζος
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς θα μπορούσε ο πλούτος που δημιουργεί να κατανεμηθεί σε όλους τους Αμερικανούς
Tεχνητή νοημοσύνη

Μπορούν να κερδίσουν όλοι από τον πλούτο που δημιουργεί η ΑΙ;

Η πλειοψηφία των εργαζομένων στις ΗΠΑ επιθυμεί πλέον να καταστήσει τις εταιρείες περισσότερο υπόλογες μέσω ενός κρατικού επενδυτικού ταμείου για την τεχνητή νοημοσύνη

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΕ και Big Tech: Τα πρόστιμα και οι πολιτικές τους προεκτάσεις
World

Πώς η ΕΕ καθορίζει τα βαριά πρόστιμα στους κολοσσούς της τεχνολογίας

Η επιβολή προστίμων από τις Βρυξέλλες στις λεγόμενες Big Tech εγείρει ερωτήματα για τα κριτήρια υπολογισμού, τη νομική βάση και τον πραγματικό τους αντίκτυπο

Γιώργος Πολύζος
Latest News
Coca Cola: Κέρδη πάνω απο τις εκτιμήσεις για το δεύτερο τρίμηνο
World

Καθαρά κέρδη 4,4 δισ. δολ. για την Coca Cola στο δεύτερο τρίμηνο

Εσοδα 13,4 δισ. δολ. και κέρδη 4,4 δισ. - H Coca Cola αύξησε τις προβλέψεις και για το σύνολο του έτους

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Να επιβραβεύεται η συνέπεια
Business

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Να επιβραβεύεται η συνέπεια

Τι συζήτησε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών με τη γ.γ. Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Θεώνη Αλαμπάση

ΗΠΑ: Μειώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Ιούνιο
World

ΗΠΑ: Μειώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Ιούνιο

Το έλλειμμα μειώθηκε κατά 4,2% σε σχέση με τον Μάιο και διαμορφώθηκε στα 101,5 δισ. δολάρια

Google: Άνοιξε η «όρεξη» των ανταγωνιστών από το ευρωπαϊκό πρόστιμο – ρεκόρ του 1 δισ. δολαρίων
Τεχνολογία

Άνοιξε η «όρεξη» των ανταγωνιστών της Google από το πρόστιμο - μαμούθ

Οι συνολικές διεκδικήσεις σε βάρος της Google φτάνουν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια

Airbus: Το αεροσκάφος που πέταξε επί 24 ώρες χωρίς ενδιάμεσο σταθμό από Αυστραλία προς Γαλλία
World

Ιστορική πτήση Αυστραλία - Γαλλία διάρκειας 24 ωρών χωρίς ενδιάμεσο σταθμό

Το ειδικά προσαρμοσμένο επιβατικό αεροσκάφος A350-1000ULR της Qantas θα κάνει το ντεμπούτο του στη διαδρομή χωρίς ενδιάμεσο σταθμό από το 2027

Γουόρς: Το δείπνο και η καλή οικογενειακή διαμάχη
World

Γουόρς: Το δείπνο και η καλή οικογενειακή διαμάχη

Η αναμόρφωση της Fed, η σιωπή του Γουόρς και η στάση της FOMC

Τζούλη Καλημέρη
Boeing: Μεγαλύτερες απώλειες από ό,τι αναμενόταν λόγω του κόστους του Air Force One
World

Πλήγμα στη Boeing από τα... προεδρικά Air Force One

Η Boeing κατέγραψε ζημίες ύψους 280 εκατ. δολαρίων από το πρόγραμμα κατασκευής δύο νέων αεροσκαφών «Air Force One», το οποίο έχει καθυστερήσει σημαντικά

Δημήτρης Σταμούλης
Κίνα: Ξεκινά την παραγωγή εγχώριων εργαλείων κατασκευής τσιπ DUV με τη μέθοδο εμβάπτισης
Τεχνολογία

Η Κίνα ξεκινά αντεπίθεση στην ASML - Παραγωγή εργαλείων DUV για chip

Η προσπάθεια παραγωγής DUV στην Κίνα βρίσκεται υπό την ηγεσία της ελάχιστα γνωστής εταιρείας Aishengna από τη Σαγκάη

Δημήτρης Σταμούλης
Στενά του Ορμούζ: Οι χώρες του Κόλπου συμφώνησαν σε εθελοντικά τέλη
Ναυτιλία

Ορμούζ: «Ναι» σε τέλη υπέρ του Ιράν από χώρες του Κόλπου

Το Ομάν έπεισε τις γείτονες χώρες να συναινέσουν στο σχέδιο για καταβολή εθελοντικών τελών για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

ΤτΕ: Ενίσχυση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα το 2025
Τράπεζες

ΤτΕ: Ενισχυμένος ο χρηματοπιστωτικός τομέας το 2025

Ισχυρή κερδοφορία και βελτιωμένη κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων καταγράφει η ετήσια έκθεση της ΤτΕ

Παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος: Η Γερμανία χαρτογραφεί τις αδυναμίες της Κίνας σε περίπτωση εμπλοκής
World

Πού θα χτυπήσει η Γερμανία την Κίνα σε περίπτωση εμπορικού πολέμου

Το Βερολίνο ψάχνει τα τρωτά οικονομικά σημεία του Πεκίνου, σε τεχνολογίες και εργαλεία αιχμής

Γρηγόρης Τραγγανίδας
H Canon μετατρέπει τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάθε επιχείρηση
Business

Η Canon ενισχύει την αποδοτικότητα του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη

Με οδηγό την πρωτοποριακή πλατφόρμα Therefore by Canon, ο Όμιλος Eπιχειρήσεων Σαρακάκη εμπιστεύτηκε την Canon για την ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών του

ΟΚΕ: Νέος πρόεδρος ο κ. Σάκης Ιωαννίδης
Economy

Νέος πρόεδρος της ΟΚΕ ο κ. Σάκης Ιωαννίδης

Ο νέος πρόεδρος της ΟΚΕ είναι οικονομολόγος και υποψήφιος διδάκτωρ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Γκουτέρες: Ισχυρή δέσμευση για επίτευξη λύσης στο Κυπριακό
Κόσμος

Γκουτέρες: Ισχυρή δέσμευση για επίτευξη λύσης στο Κυπριακό

Ο Γκουτέρες ξεκίνησε την επίσκεψη του στην Κύπρο με Χριστοδουλίδη, είδε και Ερχιουμάν. Όπως είπε ο ΓΓ του ΟΗΕ η λύση στο Κυπριακό «εξαρτάται από τους λαούς και τις εγγυήτριες δυνάμεις».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γαλλία – Ισπανία: Πάνω από 1,2 εκατ. στρέμματα έχουν κάψει οι μεγα-πυρκαγιές
Κόσμος

Στάχτη 1,2 εκατ. στρέμματα από τις φωτιές σε Γαλλία - Ισπανία

Η νομαρχία της Ζιρόντ στη Γαλλία δήλωσε ότι η κατάσταση παρέμεινε σταθερή κατά τη διάρκεια της νύχτας, με συνολικά 93 πυροσβέστες να έχουν τραυματιστεί

Ευρώπη: Ο Ρήνος «στεγνώνει» και απειλεί την ενεργειακή ασφάλεια
Ενέργεια

Ο Ρήνος «στεγνώνει» και απειλεί την ενεργειακή ασφάλεια

Η πρωτοφανής πτώση της στάθμης των νερών στον Ρήνο δυσκολεύει τη μεταφορά άνθρακα και καυσίμων

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies