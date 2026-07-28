Kaspersky: Η «Οδύσσεια» του Νόλαν εμπνέει τους απατεώνες

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Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν αποτελεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες κινηματογραφικές πρεμιέρες της χρονιάς, με πολλούς να την κατατάσσουν ήδη ανάμεσα στις σημαντικότερες ταινίες του 2026. Ωστόσο, η παγκόσμια πρεμιέρα της αποτέλεσε και αφορμή για ένα νέο κύμα διαδικτυακών απατών. Οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται το έντονο ενδιαφέρον του κοινού, δελεάζοντας τους χρήστες με την υπόσχεση ότι μπορούν δήθεν να παρακολουθήσουν δωρεάν την ταινία online.

Η απάτη λειτουργεί συνήθως ως εξής: Δημιουργούν ψεύτικους ιστότοπους που υποστηρίζουν ότι προσφέρουν δωρεάν πρόσβαση στην ταινία, συχνά μάλιστα με μεταγλωττισμένες εκδόσεις στη μητρική γλώσσα του χρήστη, ώστε να ενισχύουν την αξιοπιστία τους. Για να κάνουν την απάτη πιο πειστική, οι ιστοσελίδες περιλαμβάνουν επίσης πλαστές αξιολογήσεις και σχόλια από χρήστες που υποτίθεται ότι έχουν ήδη παρακολουθήσει την ταινία. Όταν, όμως, ο χρήστης επιχειρήσει να ξεκινήσει την αναπαραγωγή, εμφανίζεται ένα ψεύτικο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο, το οποίο ζητά εγγραφή με το πρόσχημα ότι θα ξεκλειδώσει το περιεχόμενο και θα επιτρέψει τη «συνέχιση της δωρεάν παρακολούθησης».

Για να αποκτήσουν δήθεν πρόσβαση στην ταινία, οι χρήστες καλούνται να εισαγάγουν προσωπικά στοιχεία, όπως τη διεύθυνση email, το όνομα και το επώνυμό τους.

Στα επόμενα στάδια της ψεύτικης διαδικασίας εγγραφής, τους ζητείται να δημιουργήσουν έναν κωδικό πρόσβασης και να καταχωρίσουν τραπεζικά στοιχεία, με το πρόσχημα της ενεργοποίησης μιας «δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου». Στην πραγματικότητα, οι επιτιθέμενοι επιχειρούν να υποκλέψουν διαπιστευτήρια σύνδεσης — ιδιαίτερα στην περίπτωση που οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό πρόσβασης σε περισσότερες από μία υπηρεσίες — ενώ υπάρχει επίσης κίνδυνος οικονομικής απώλειας. Για να κάνουν την απάτη πιο πειστική, οι δράστες υπόσχονται απεριόριστη πρόσβαση στο περιεχόμενο, άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, καθώς και δυνατότητα προβολής από πολλαπλές συσκευές.

Με στόχο να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα και να στοχεύσουν χρήστες από διαφορετικές γλωσσικές ομάδες, οι απατεώνες δημιουργούν παρόμοιους ψεύτικους ιστότοπους σε πολλές γλώσσες, εφαρμόζοντας την ίδια μέθοδο εξαπάτησης.

«Οι απατεώνες εκμεταλλεύονται συστηματικά τις πολυαναμενόμενες κινηματογραφικές πρεμιέρες, όπως αυτή της “Οδύσσειας”, προκειμένου να εξαπατήσουν ανυποψίαστους χρήστες που αναζητούν τρόπους να παρακολουθήσουν πρώτοι την ταινία. Οι χρήστες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μια ταινία που μόλις κυκλοφόρησε και εξακολουθεί να προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες εμφανίζεται ξαφνικά διαθέσιμη σε μια άγνωστη ή ύποπτη πλατφόρμα. Συνιστούμε στους χρήστες να παρακολουθούν περιεχόμενο αποκλειστικά μέσω επίσημων υπηρεσιών, ώστε να προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να αποφεύγουν πιθανές οικονομικές απώλειες και να μην επισκέπτονται ιστοσελίδες που ενδέχεται να λειτουργούν ως “Δούρειοι Ίπποι” για την εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού», δήλωσε η Olga Altukhova, Senior Web Content Analyst στην Kaspersky.

Για να μην πέσετε θύματα απάτης, η Kaspersky προτείνει: