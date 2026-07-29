CENTCOM: Αιφνιδιαστική επίθεση του Ιράν σε βάση των ΗΠΑ στην Ιορδανία

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Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες δείχνουν πως οι ΗΠΑ ή οι δυνάμεις της Ιορδανίας που φυλούσαν την επικράτεια της χώρας αναχαίτισαν πυραύλους με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ να αναφέρει πως οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

Το βίντεο που ακολουθεί δείχνει την στιγμή που «σηκώνονται» οι πύραυλοι αναχαίτισης για να σταματήσουν τους βαλλιστικούς πυραύλους. Πηγή από τις Ηνωμένες Πολιτείες ανέφερε στο i24NEWS ότι το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον 4 βαλλιστικούς πυραύλους προς μια αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Στο βίντεο που ακολουθεί έχουν καταγραφεί τέσσερις επιτυχημένες αναχαιτίσεις.

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Αναφορές από τρίτες πηγές κάνουν λόγο για 4 έως 6 βαλλιστικούς που εκτοξεύτηκαν από την πόλη Χομεΐν του Ιράν, με τις ίδιες πηγές να αναφέρουν ως στόχο της επίθεσης την Αεροπορική Βάση Μουαφάκ Σάλτι στην Ιορδανία. Αναφορές που κάνουν λόγο για τουλάχιστον ένα επιτυχημένο χτύπημα βαλλιστικού πυραύλου στην Ιορδανία δεν επιβεβαιώνονται.

Οι πιο πρόσφατες πληροφορίες για την επίθεση επιβεβαιώνουν την χρήση 4 βαλλιστικών, εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν οι τρεις, ενώ γίνεται λόγος και για χρήση drones. Στην παρακάτω φωτογραφία φέρεται να αφορά βαλλιστικό πύραυλο που εξερράγη στο έδαφος.

Το ιρανικό IRNA είναι το πρώτο μέσο της χώρας που κάνει αναφορά στην επίθεση και μάλιστα δηλώνει πως κάποιοι βαλλιστικοί χτύπησαν τους στόχους τους. Το Ιράν δεν είχε αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη για την αναφερόμενη επίθεση στην Ιορδανία.

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At 5:45 p.m. ET today, Islamic Revolutionary Guard Corps forces launched multiple ballistic missiles from Iran in an attempted surprise attack on U.S. forces based in the Middle East. All Iranian missiles were successfully intercepted. U.S. forces remain vigilant and at a high… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 28, 2026

Η ανακοίνωση της CENTCOM

«Σήμερα, στις 5:45 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εκτόξευσαν πολλαπλούς βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν, σε μια απόπειρα αιφνιδιαστικής επίθεσης εναντίον αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στη Μέση Ανατολή. Όλοι οι ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν με επιτυχία. Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση και σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας».

Πηγή: in.gr