PHĀEA: Στην τελική ευθεία η επένδυση των 121 εκατ. ευρώ στη Νότια Κρήτη

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Στην τελική ευθεία της αδειοδοτικής ωρίμανσης εισέρχεται η μεγάλη τουριστική επένδυση στη Νότια Κρήτη, που προωθεί η Myrina Village Μονοπρόσωπη Α.Ε. εταιρεία που συνδέεται με την PHĀEA Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων, συμφερόντων των ομίλων Σμπώκου και Βασιλάκη.

Το επενδυτικό σχέδιο «PHĀEA – South Crete: Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης» προβλέπεται να υλοποιηθεί στη θέση «Σκούρος» του Δήμου Βιάννου, σε έκταση περίπου 155 στρεμμάτων. Η περιοχή απέχει 63 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο και περίπου 38 χιλιόμετρα από το υπό κατασκευή νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι.

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση μιας από τις σημαντικότερες θεσμικές διαδικασίες πριν από την έναρξη της κατασκευής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται σε 121,11 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Το έργο έχει ήδη χαρακτηριστεί Στρατηγική Επένδυση και έχει ενταχθεί στην ανώτερη κατηγορία του σχετικού θεσμικού πλαισίου, καθώς ξεπερνά το όριο των 75 εκατ. ευρώ.

Η ανάπτυξη θα προχωρήσει μέσω Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων, του γνωστού ΕΣΧΑΣΕ, το οποίο θα καθορίσει τις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης και το συνολικό πλαίσιο αξιοποίησης της έκτασης.

Η δημόσια διαβούλευση της περιβαλλοντικής μελέτης αποτελεί καθοριστικό βήμα πριν από την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα εγκρίνει το ΕΣΧΑΣΕ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι επιμέρους περιβαλλοντικές, πολεοδομικές και οικοδομικές αδειοδοτήσεις.

Το σχέδιο έχει εξασφαλίσει τα βασικά κίνητρα του νόμου για τις στρατηγικές επενδύσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών, η δυνατότητα παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας, καθώς και η κατασκευή των απαραίτητων συνοδών έργων.

Ξενοδοχείο πέντε αστέρων και 30 κατοικίες

Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία πεντάστερου ξενοδοχείου 140 δωματίων, με δυναμικότητα έως 370 κλίνες. Το ξενοδοχειακό συγκρότημα θα πλαισιώνεται από 30 τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, συνολικής δυναμικότητας έως 208 κλινών. Επιπλέον το σχέδιο περιλαμβάνει ακόμη χώρους εστίασης, εγκαταστάσεις υποδοχής, κοινόχρηστες πισίνες, κέντρο ευεξίας και spa, παραλιακά εστιατόρια, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, καθώς και όλες τις αναγκαίες υποστηρικτικές υποδομές μιας σύγχρονης μονάδας υψηλών προδιαγραφών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χαμηλή ένταση δόμησης. Η ΣΜΠΕ προτείνει συντελεστή δόμησης 0,12, αισθητά χαμηλότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο 0,20. Η επιλογή αυτή αποσκοπεί στην καλύτερη ένταξη των εγκαταστάσεων στο φυσικό ανάγλυφο και στη διατήρηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα της περιοχής.

Η μελέτη προκρίνει τη συγκέντρωση των βασικών υποδομών σε ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο, αντί της διάσπαρτης δόμησης, ώστε να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να εξασφαλιστεί πιο οργανωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι όμιλοι Σμπώκου και Βασιλάκη

Η Myrina Village, συμφερόντων των ομίλων Σμπώκου και Βασιλάκη, έχει πρόεδρο την Κωστάντζα Σμπώκου, ενώ αντιπρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος είναι η Αγάπη Σμπώκου. Στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχει επίσης ο Ευτύχιος Βασιλάκης, πρόεδρος της Aegean.

Η επένδυση φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν νέο πόλο πολυτελούς φιλοξενίας στη Βιάννο, μία από τις λιγότερο ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές της Κρήτης.

Σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ, στόχος είναι η δημιουργία μιας μονάδας που θα συνδυάζει ήπιες μορφές τουρισμού, περιβαλλοντικές και γαστρονομικές εμπειρίες και δραστηριότητες που θα ενισχύουν την τοπική οικονομία σε δωδεκάμηνη βάση.