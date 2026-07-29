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Eπαγγελματική ασφάλιση: Οι αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας

Στην Βουλή το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση- Ξεκινά αύριο Πέμπτη η συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 29.07.2026, 07:00
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Eπαγγελματική ασφάλιση: Οι αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας
Ρεπορτάζ Κώστας Παπαδής

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Τρείς μεγάλες αλλαγές στο καθεστώς των επαγγελματικών ταμείων εισαγάγει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας το οποίο προωθήθηκε χθες στη Βουλή και αναμένεται να ξεκινήσει η συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων αύριο Πέμπτη 30 Ιουλίου και να γίνει νόμος εντός της θερινής περιόδου.

Η επαγγελματική ασφάλιση αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος, που λειτουργεί συμπληρωματικά προς την υποχρεωτική δημόσια κοινωνική ασφάλιση, παρέχοντας στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις πρόσθετες δυνατότητες συνταξιοδοτικής προστασίας με συμπληρωματικές συνταξιοδοτικές παροχές.

Με το νέο σχέδιο νόμου εκσυγχρονίζεται συνολικά το πλαίσιο λειτουργίας της, ενισχύεται η προστασία των ασφαλισμένων και διευρύνονται οι διαθέσιμες επιλογές του υφιστάμενου πλαισίου της επαγγελματικής ασφάλισης, ώστε να γίνει πιο απλό, λειτουργικό, προστατευτικό και ελκυστικό για εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Οι αλλαγές που εισάγει ο νομοσχέδιο αφορούν τα εξής:

1. Δημιουργούνται τα «ανοιχτά» ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και τα ανοιχτά ομαδικά ασφαλιστικά προϊόντα επαγγελματικής συνταξιοδότησης (ΟΑΠΕΣ), ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των μικρότερων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών στην επαγγελματική ασφάλιση. Η ανάγκη αυτή συνδέεται με τη δομή της ελληνικής οικονομίας, όπου μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων είναι μικρές επιχειρήσεις με περιορισμένο αριθμό εργαζομένων, για τις οποίες μέχρι σήμερα ήταν σχεδόν ανέφικτη η πρόσβαση στην συμπληρωματική ασφάλιση του δεύτερου πυλώνα.

2. Παρέχονται φορολογικά κίνητρα καθιστώντας την επαγγελματική ασφάλιση πιο ελκυστική για εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Οι εισφορές στα συνταξιοδοτικά προγράμματα εκπίπτουν στο 100%. Το πλαφόν – ανώτατο όριο εισφορών αυξάνεται σημαντικά με το νέο νομοσχέδιο και ανέρχεται πλέον σε 35.000 ευρώ ετησίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες και σε 35% του ετήσιου εισοδήματος για τους μισθωτούς. Η φορολογία των παροχών αποσυνδέεται από τα έτη ασφάλισης και συνδέεται πλέον με την ηλικία εξόδου. Για έξοδο από το 62ο έτος μέχρι το 67ο, προβλέπεται φορολόγηση 10% για εφάπαξ παροχή και 5% για σύνταξη, ενώ. Για έξοδο από το πρόγραμμα μετά το 67ο έτος, οι συντελεστές μειώνονται σε 5% για εφάπαξ παροχή και 2,5% για σύνταξη. Παράλληλα, καταργείται η φορολογική ποινή όσων εργαζομένων αποφασίζουν να εισέλθουν στην επαγγελματική ασφάλιση σε μεγαλύτερη ηλικία.

3. Παρέχεται πλήρη φορητότητα των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων, έτσι ώστε η αλλαγή εργασίας ή επαγγελματικής κατάστασης να μην οδηγεί σε απώλεια ή αποδυνάμωση κατοχυρωμένων δικαιωμάτων. Καταρχήν, εισάγεται η ομαδική φορητότητα, καθώς θεσπίζεται η δυνατότητα μεταβίβασης ολόκληρων συνταξιοδοτικών προγραμμάτων από ΤΕΑ σε ΤΕΑ, από ΤΕΑ σε ΟΑΠΕΣ, από ΟΑΠΕΣ σε ΤΕΑ και από ΟΑΠΕΣ σε ΟΑΠΕΣ. Επιπλέον, διευκολύνεται η κινητικότητα στην αγορά εργασίας με τη θέσπιση και της ατομικής φορητότητας. Ένας εργαζόμενος που αλλάζει εργασία θα μπορεί να μεταφέρει ευκολότερα τα κατοχυρωμένα δικαιώματά του σε νέο φορέα επαγγελματικής ασφάλισης. Η φορητότητα συνδυάζεται με ισχυρές εποπτικές δικλίδες προστασίας των ασφαλισμένων που ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε η ενίσχυση της ευελιξίας να συνοδεύεται από αντίστοιχη ενίσχυση της προστασίας των ασφαλισμένων.

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