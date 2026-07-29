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Μπορεί να υπάρξει κινητικότητα στο Κυπριακό;

Ο Γκουτέρες θέλει να αποχωρήσει από το αξίωμα του ΓΓ του ΟΗΕ έχοντας σημειώσει πρόοδο στο Κυπριακό και όχι παραδίδοντας αδιέξοδο.

Κόσμος 29.07.2026, 08:01
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Μπορεί να υπάρξει κινητικότητα στο Κυπριακό;
Κείμενο Αλεξάνδρα Φωτάκη

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Η Τετάρτη θεωρείται η μέρα που θα κρίνει αν τελικά ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα συγκαλέσει για τελευταία φορά στη θητεία του μία άτυπη πενταμερή συνάντηση για το Κυπριακό και αν θα καταφέρει όπως επιδιώξει να παραδώσει κινητικότητα στο διάδοχο του.

Οι συναντήσεις που είχε την Τρίτη στη Λευκωσία, τόσο με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη αλλά και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουμάν, ο Γκουτέρες, έδειξαν ένα πρώτο θετικό κλίμα, χωρίς αυτό ωστόσο να δικαιολογεί υπέρμετρη αισιοδοξία. Ενώ ικανοποίηση προέκυψε και από το δείπνο Γκουτέρες- Χριστοδουλίδη – Ερχιουμάν.

Υπάρχει βούληση για λύση;

Με το ζητούμενο να είναι για ακόμα μία φορά αν υπάρχει βούληση λύση και τι λύση θεωρούμε ότι πρέπει να είναι αυτή. Γιατί άλλο να μιλάμε για ομοσπονδιακή λύση στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και άλλο να κατανοούμε πραγματικά τι σημαίνει αυτό.

Το Κυπριακό πρόβλημα, ένα πρόβλημα εισβολής και κατοχής συμπλήρωσε φέτος 52 χρόνια χωρίς βήματα προς τα εμπρός, με τιες μόνες αλλαγές που καταγράφονται να είναι η ενίσχυση των τετελεσμένων της κατοχής και η όλο και δυσκολότερη ανατροπή τους.

Το εδαφικό δείχνει να παγιώνεται ενώ την ίδια στιγμή οι συγκλίσεις επί της ουσίας γίνονται όλο και πιο δύσκολες με τις δύο πλευρές να αδυατούν να καταγράψουν πρόοδο ακόμα και σε επουσιώδη Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Ανησυχητικές χαρακτηρίζονται μάλιστα και κάποιες συζητήσεις που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας και σύμφωνα με πληροφορίες του in αναφερόμενες στο εδαφικό κάνουν λόγο για ελληνοκυπριακό τομέα, τουρκοκυπριακό τομέα και ενδεχομένως μία τρίτη ζώνη που δεν διευκρινίζεται τι θα είναι.

Οι δηλώσεις Γκουτέρες για το Κυπριακό

Η αναφορά του ΓΓ του ΟΗΕ πως η προοπτική επίλυσης του Κυπριακού «εξαρτάται από τους λαούς και τις εγγυήτριες δυνάμεις» ήταν σαφής τόσο για την στάση της Τουρκίας όσο και για τη διάθεση των δύο πλευρών, που θα πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν να βρεθεί λύση και ποια θα είναι αυτή.

Κάτι που στην Αθήνα συζητείται εδώ και χρόνια στα διπλωματικά γραφεία, με παράγοντες που είχαν και έχουν εμπλοκή στις εξελίξεις να υπογραμμίζουν πως το Κυπριακό είναι στενά συνδεδεμένο για την Άγκυρα και με τα ελληνοτουρκικά και μάλιστα η επίλυση του αποτελεί προϋπόθεση για τον Ερντογάν προκειμένου να προχωρήσει στο θέμα της διαφοράς των θαλασσίων ζωνών με την Ελλάδα.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν

Η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ παίζει το δικό της ρόλο για την Άγκυρα, που βλέπει ίσως σε μία πιθανή διχοτόμηση αύξηση της ισχύος της ισραηλινής πλευράς στην περιοχή μέσω της ελεύθερης Κύπρου, ενώ την ίδια στιγμή κρίσιμες είναι στην εξίσωση και οι ευρωτουρκικές σχέσεις.

Ο Γκουτέρες αναφερόμενος μάλιστα στην γεωπολιτική συγκυρία έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την Κύπρο σημειώνοντας πως  η περιοχή βιώνει μία περίοδο χάους και οι γεωπολιτικές αλλαγές θα μπορούσαν ξαφνικά να θέσουν την Κύπρο στο επίκεντρο ανεπιθύμητων εξελίξεων.

Ικανοποίηση από Χριστοδουλίδη

Ο Κύπριος πρόεδρος μετά και το δείπνο που είχε με τον Ερχιουμάν και τον Γκουτέρες δήλωσε ικανοποιημένος και με την ελπίδα να ακούσει θετικές εξελίξεις.

«Ήταν μια συζήτηση που κάλυψε όλα τα θέματα, ουσία, μεθοδολογία, συγκλίσεις, διευρυμένη, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όλα αυτά. Θα συνεχιστεί η συζήτηση αύριο το πρωί και ευελπιστούμε να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ήταν μια καλή, ανοικτή, ειλικρινής συζήτηση.

Θέλω για ακόμη μια φορά να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας, το επανέλαβε και απόψε, είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. Και τα συζητήσαμε όλα, σας είπα συγκεκριμένα και ποιες πτυχές, και αύριο θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χριστοδουλίδης.

Νωρίτερα ο Ερχιουμάν είχε μιλήσει για την «ισχυρή βούληση του τουρκοκυπριακού λαού για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση».

Θα καταστεί δυνατή η κινητικότητα;

Με το ερώτημα να είναι κατά πόσο η διαδικασία θα μπορέσει να εκκινήσει πριν τη λήξη της θητείας του Γκουτέρες και να κληροδοτηθεί ένα ζήτημα με κινητικότητα στον επόμενο ΓΓ του ΟΗΕ που δεν θα μπορέσει να αγνοήσει.

Και αν τελικά θα δοθεί η δυνατότητα και από την Τουρκία για ουσιαστική συζήτηση και πρόοδο και όχι απλά για μία κινητικότητα στο βωμό των εντυπώσεων και μόνο.

Να σημειωθεί ότι διαδηλώσεις για λύση του Κυπριακού έγιναν και στις δύο πλευρές – ελεύθερες περιοχές και κατεχόμενα – με τον συμβιβασμό που θα μπορεί να γίνει κοινά αποδεκτός, να παραμένει το ζητούμενο.

Σήμερα είναι η πιο κρίσιμη ημέρα της επίσκεψης Γκουτέρες στην Κύπρο, καθώς θα γίνει κοινή συνάντηση του ΓΓ του ΟΗΕ με Χριστοδουλίδη και Ερχιουμάν και θα ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις για το αν μπορεί να γίνει το επόμενο βήμα.

Πηγή: in.gr

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