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ΚΕΑΟ: Σε λειτουργία το νέο πληροφοριακό σύστημα από 10 Αυγούστου

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ αναστέλλονται από τις 3 έως 10 Αυγούστου

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 29.07.2026, 07:21
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ΚΕΑΟ: Σε λειτουργία το νέο πληροφοριακό σύστημα από 10 Αυγούστου
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Από τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου τίθεται σε παραγωγική λειτουργία το υποσύστημα ληξιπρόθεσμων οφειλών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.), στο πλαίσιο της λειτουργίας του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του φορέα, η ένταξη του νέου υποσυστήματος αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών του Φορέα, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των οφειλών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις.

Για την ομαλή και ασφαλή μετάβαση στο νέο πληροφοριακό περιβάλλον, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ δεν θα είναι διαθέσιμες από τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026 στις 19:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το ίδιο διάστημα δεν θα είναι διαθέσιμες όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ κατά το διάστημα της μετάπτωσης όπως και δεν θα είναι δυνατή η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων ρύθμισης οφειλών.

Η δυνατότητα πληρωμών μέσω του συστήματος IRIS θα είναι απενεργοποιημένη από 3 (στις 19:00) έως 10 Αυγούστου 2026.

Οι πληρωμές μέσω Ταυτότητας Οφειλέτη (τραπεζικό προϊόν «Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών») θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται. Οι συναλλαγές αυτές θα επεξεργαστούν μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος (3-10/8/2026) .

Κατά το διάστημα της μετάπτωσης δεν θα είναι διαθέσιμη, μέσω της εφαρμογής myEFKA, η ενημέρωση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες της εφαρμογής θα παρέχονται κανονικά.

Όπως υπογραμμίζει ο e-ΕΦΚΑ για τη χορήγηση: αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, βεβαίωσης οφειλής και ασφαλιστικής ικανότητας θα λαμβάνονται υπόψη οι πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Επισημαίνεται επίσης ότι σε περίπτωση επείγουσας συναλλαγής, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να πραγματοποιήσουν τις πληρωμές τους το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Κατά το διάστημα 4 έως 6 Αυγούστου 2026, οι υπηρεσίες του ΚΕΑΟ θα λειτουργούν για τις ανάγκες ολοκλήρωσης της μετάπτωσης στο νέο σύστημα, χωρίς όμως να πραγματοποιούνται συναλλαγές με το κοινό.

Επιπλέον, από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 στις 19:00 δεν θα είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ:

  • Υποβολή ΑΠΔ e – ΕΦΚΑ όλων των κατηγοριών (εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων, οικοδομοτεχνικών έργων και Δημοσίου)
  • Υποβολή Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης (Δ.Μ.Σ.Α.) Α.Π.Δ. εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων, οικοδομοτεχνικών έργων και Δημοσίου
  • Υποβολή αιτήματος για εκκαθάριση, κατ’ έτος, και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού πόρου υπέρ e – Ε.Φ.Κ.Α., πέραν του εκάστοτε ισχύοντος ανώτατου ετήσιου ορίου
  • Προαιρετική Ασφάλιση Μη Μισθωτών

Τέλος, η πρόσβαση στις υπόλοιπες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ δεν επηρεάζεται και θα συνεχιστεί κανονικά.

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