 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Politics"
    [1]=>
    string(8) "Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Debated News & Politics1"
}

Ψηλώνει το «βουνό» των οφειλών ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Τραπεζικές υποχρεώσεις άνω του ενός δισ. ευρώ

Τα χρέη των δύο κομμάτων που βρέθηκαν τα περισσότερα χρόνια στο τιμόνι της χώρας (Νέα Δημοκρατία – ΠΑΣΟΚ) στη μεταπολίτευση όχι απλά δεν μειώνονται, αλλά αυξάνονται θεαματικά.

Πολιτική 29.07.2026, 07:33
Σχολιάστε
Ψηλώνει το «βουνό» των οφειλών ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Τραπεζικές υποχρεώσεις άνω του ενός δισ. ευρώ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Συνεχίζει να διογκώνεται το χρέος της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να φαίνεται στον ορίζοντα κάποιο σχέδιο για την αποπληρωμή του. Σύμφωνα με τους ισολογισμούς για το 2025 που δημοσίευσαν τα δύο κόμματα φαίνεται πως αθροιστικά το χρέος των δύο παρατάξεων που κυβέρνησαν τη χώρα μεταπολιτευτικά έχει ξεπεράσει το ένα δισ.

Ειδικότερα η ΝΔ χρωστάει 602.139.154,80 ευρώ, ενώ το ΠΑΣΟΚ 565.136.448,69 ευρώ. Αθροιστικά, πάνω από 1.167.200.000.

Το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των χρεών αφορά τραπεζικές οφειλές, με τον Άδωνι Γεωργιάδη μάλιστα να προεξοφλεί πριν από λίγο διάστημα ότι τα χρέη δεν θα πληρωθούν ποτέ.

Η εικόνα της οικονομικής διαχείρισης το 2025 φαίνεται να συμβαδίζει με τον «στόχο» που άτυπα έθεσε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ.

Αυξάνεται το έλλειμμα

Η Νέα Δημοκρατία εμφάνισε έλλειμμα χρήσης πάνω από 55,5 εκατ. ευρώ, ενώ το ΠΑΣΟΚ πάνω από 61 εκατ. ευρώ. Συνολικά, τα δύο κόμματα κατέγραψαν νέο έλλειμμα 116,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι τόκοι και τα τραπεζικά έξοδα εμφανίζονται όλο και πιο αυξημένα.

Αναφορικά δε με τα έσοδα των δύο κομμάτων παραμένουν πολύ χαμηλά σε σχέση με τις δανειακές υποχρεώσεις τους.

Η Νέα Δημοκρατία εμφάνισε για το 2025 συνολικά έσοδα 19,27 εκατ. ευρώ, όταν οι τόκοι και τα τραπεζικά έξοδα ανήλθαν σε 65,93 εκατ. ευρώ. Στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 1,36 εκατ. ευρώ, έναντι 61,27 εκατ. ευρώ σε τόκους και τραπεζικά έξοδα.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ΝΔ εισέπραξε το 2025 σχεδόν 13,5 εκατ. ευρώ από την τακτική κρατική χρηματοδότηση και άλλα 2,7 εκατ. ευρώ από την επιμορφωτική χρηματοδότηση.

Αντίστοιχα, το ΠΑΣΟΚ έλαβε πάνω από 1,1 εκατ. ευρώ τακτική κρατική χρηματοδότηση και 226.061 ευρώ επιμορφωτική χρηματοδότηση.

Τα χρέη των κομμάτων που κυβέρνησαν την περίοδο της κρίσης τραβούν συστηματικά την ανηφόρα, με τους τόκους να φτάνουν να ξεπερνούν τα ετήσια έσοδα.

Χωρίς σχέδιο για αποπληρωμή

Σε αντίθεση με μεγάλο μέρος της κοινωνίας που βρέθηκε αντιμέτωπο με χρέη που δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει, ενώ το εισόδημά του μειώθηκε απότομα λόγω των κυβερνητικών επιλογών, και βρέθηκε αντιμέτωπο με πλειστηριασμούς και ριζική πτώση του επιπέδου διαβίωσης, το χρέος των κομμάτων που κυβέρνησαν την ίδια περίοδο συνεχίζει να αυξάνεται χωρίς να προκύπτει ένα μετρήσιμο σχέδιο για τη σταδιακή αποπληρωμή του.

Η αύξηση των εξόδων που παρατηρείται στους ισολογισμούς του 2025 αναμένεται να συνεχιστεί καθώς οδεύουμε προς εκλογές, αλλά τα δύο κόμματα δεν φαίνεται να σχεδιάζουν κάποια μέτρα.

Το μόνο που έχει ακουστεί ως «λύση», προήλθε από τον Άδωνι Γεωργιάδη που δήλωσε ότι θα πρέπει να υπάρξει διαγραφή χρέους καθώς τα δάνεια είναι αδύνατο να αποπληρωθούν, ενώ οι συγκεκριμένες οφειλές δεν αποτελούν πρόβλημα για τις τράπεζες καθώς είχαν μπει στις προβλέψεις ανακεφαλαιοποίησης εδώ και 15 χρόνια.

Η πρόταση της διαγραφής χρέους δεν αφορά βέβαια και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, που σύμφωνα με την κυβέρνηση πρέπει να είναι συνεπή στις δανειακές τους υποχρεώσεις, αλλιώς δικαίως θα υποστούν τις συνέπειες.

Ο πλεονασματικός ισολογισμός του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Τέλος αξίζει να σημειώσουμε ότι στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ δημοσιεύτηκε ένας ακόμα ισολογισμός για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, ο οποίος παρουσιάζει διαφορετική εικόνα. Ειδικότερα εμφανίζει πλεόνασμα χρήσης σχεδόν 1,5 εκατ. ευρώ ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις περιορίζονται σε μόλις 314.644 ευρώ.

Η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος ισολογισμός αφορά στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ως πολιτικό φορέα και δεν περιλαμβάνει τα τραπεζικά δάνεια του ΠΑΣΟΚ, τα οποία εξακολουθούν να εμφανίζονται στον ξεχωριστό ισολογισμό του κόμματος.

Δείτε τον ισολογισμό της ΝΔ εδώ

Δείτε τον ισολογισμό του ΠΑΣΟΚ εδώ

Δείτε τον ισολογισμό του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ εδώ

Πηγή: in.gr

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Hermès: Παραμένει ανθεκτική – Αύξηση πωλήσεων και το β’ τρίμηνο
World

Αύξηση πωλήσεων ξανά για την Hermès
Metlen: Πρόσθετα 100 με 150 εκατ. ευρώ στα EBITDA από το deal για το γάλλιο
Business

Ώθηση 100 - 150 εκατ. στα EBITDA της Metlen από το deal στο γάλλιο
Ακρίβεια: Γιατί η κυβέρνηση επιλέγει το γεμάτο ταμείο και όχι τις χαμηλές τιμές
Economy

Γιατί η κυβέρνηση δεν αγγίζει ΦΠΑ και ΕΦΚ
Γκουτέρες: Αποφάσισε νέα συνάντηση 5+1 – Αν δεν λυθεί το Κυπριακό η Κύπρος θα γίνει πιο ευάλωτη στους κινδύνους
Κόσμος

Αποφάσισε νέα συνάντηση 5+1 ο Γκουτέρες
Ανεργία: Στο 8% «έπεσε» τον Ιούνιο [γραφήματα]
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Στο 8% «έπεσε» η ανεργία τον Ιούνιο [γραφήματα]
ΕΚΤ: Πώς διαμορφώνονται οι αυξήσεις μισθών στην ευρωζώνη
World

Πώς διαμορφώνονται οι αυξήσεις μισθών στην ευρωζώνη

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Σαράντης: Οι ΗΠΑ στο επίκεντρο της ανάπτυξης – Άνοιγμα νέες αγορές
Business

Η νέα «γεωγραφία» ανάπτυξης της Σαράντης - Το κέντρο βάρους

Ο όμιλος Σαράντης και τα σχέδια ανάπτυξης στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού – Η επέκταση σε νέες αγορές και γιατί η Ελλάδα αποτελεί... λίρα εκατό – Τι αποφασίσθηκε για τη Μέση Ανατολή

Γιώργος Μανέττας
PHĀEA: Στην τελική ευθεία η επένδυση των 121 εκατ. ευρώ στη Νότια Κρήτη
Τουρισμός

Βασιλάκης - Σμπώκου: Στην τελική ευθεία η επένδυση των 121 εκατ.

Το επενδυτικό σχέδιο της PHĀEA προβλέπεται να υλοποιηθεί στη θέση «Σκούρος» του Δήμου Βιάννου, σε έκταση περίπου 155 στρεμμάτων 

Λάμπρος Καραγεώργος
Eπαγγελματική ασφάλιση: Οι αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι τρεις μεγάλες αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση

Στην Βουλή το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση- Ξεκινά αύριο Πέμπτη η συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή

Κώστας Παπαδής
Καταθέσεις: Έφθασαν στα 153 δισ. ευρώ στις τράπεζες το α’ εξάμηνο 
Τράπεζες

Οι καταθέσεις γύρισαν στα επίπεδα του... 2011 - Πάνω από 153 δισ. ευρώ

Άνοδος 1,08 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με μισθούς και απασχόληση να ενισχύουν τα υπόλοιπα στις καταθέσεις

Αγης Μάρκου
Στενά του Ορμούζ: Κατάρρευση 80% στις διελεύσεις δεξαμενόπλοιων 
Ναυτιλία

Σε κατάρρευση οι διελεύσεις tankers απο τα Στενά του Ορμούζ

Μόλις ένα VLCC πέρασε τα Στενά του Ορμούζ και εισήλθε στον Περσικό Κόλπο

Λάμπρος Καραγεώργος
WSJ: Η Morgan Stanley ασκούσε πιέσεις για έγκριση δανείων σε πλούσιους πελάτες
World

Η Morgan Stanley ασκούσε πιέσεις για έγκριση δανείων σε πλούσιους πελάτες

Αποκλειστικό δημοσίευμα της WSJ επικαλείται συγκεκριμένες καταγγελίες για παράβαση καθήκοντος, απειλές και εκβιασμούς στη Morgan Stanley

Μελίνα Ζιάγκου
CEO: Γιατί οι εταιρείες στρέφονται προς συνταξιούχους
Executive

Γιατί οι εταιρείες στρέφονται σε... 70ρηδες CEO;

Ίσως τα 70 να είναι τα νέα 50, όταν τα διοικητικά συμβούλια αναζητούν έμπειρους στελέχους για να σταθεροποιήσουν μια εταιρεία

Δημήτρης Σταμούλης
Fed: Πώς θα διαμορφωθεί η σκακιέρα της σημερινής συνεδρίασης
World

Πώς θα στηθούν τα πιόνια στη σκακιέρα της Fed

Αμετάβλητα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια η Fed αλλά όχι ομόφωνα- Τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
Περισσότερα από Πολιτική
Γκουτέρες: Αποφάσισε νέα συνάντηση 5+1 – Αν δεν λυθεί το Κυπριακό η Κύπρος θα γίνει πιο ευάλωτη στους κινδύνους
Κόσμος

Αποφάσισε νέα συνάντηση 5+1 ο Γκουτέρες

Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλουν την ειρήνη, αλλά παραμένουν πλήρως προσηλωμένα στη στήριξη του λαού της Κύπρου σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για το νησί και την ευρύτερη περιοχή, τόνισε ο Γκουτέρες

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γαλλία: «Παραμένει σταθερή η φωτιά στο Μπορντό»
Κόσμος

Γαλλία: «Παραμένει σταθερή η φωτιά στο Μπορντό»

Η έντονη ζέστη και οι ισχυροί άνεμοι που αναμένονται μέσα στην ημέρα κινδυνεύουν να προκαλέσουν νέες αναζωπυρώσεις στη Γαλλία – Τι ισχύει για την Ισπανία

Αναζωπύρωση στη Μέση Ανατολή – Θανατηφόρα πλήγματα στο Ιράκ
Κόσμος

Αναζωπύρωση στη Μέση Ανατολή – Θανατηφόρα πλήγματα στο Ιράκ

Νέα ανάφλεξη μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής – Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και φόβοι για κλιμάκωση

Νέες ταυτότητες: Οι αλλαγές που θα ισχύσουν από τις 3 Αυγούστου
Κοινωνία

Έρχονται αλλαγές στις ταυτότητες - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Οι παλαιές ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026

Μπορεί να υπάρξει κινητικότητα στο Κυπριακό;
Κόσμος

Μπορεί να υπάρξει κινητικότητα στο Κυπριακό;

Ο Γκουτέρες θέλει να αποχωρήσει από το αξίωμα του ΓΓ του ΟΗΕ έχοντας σημειώσει πρόοδο στο Κυπριακό και όχι παραδίδοντας αδιέξοδο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ψηλώνει το «βουνό» των οφειλών ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Τραπεζικές υποχρεώσεις άνω του ενός δισ. ευρώ
Πολιτική

«Φουσκώνουν» τα χρέη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ - Ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ

Τα χρέη των δύο κομμάτων που βρέθηκαν τα περισσότερα χρόνια στο τιμόνι της χώρας (Νέα Δημοκρατία – ΠΑΣΟΚ) στη μεταπολίτευση όχι απλά δεν μειώνονται, αλλά αυξάνονται θεαματικά.

CENTCOM: Αιφνιδιαστική επίθεση του Ιράν σε βάση των ΗΠΑ στην Ιορδανία
Κόσμος

Αιφνιδιαστική επίθεση του Ιράν σε βάση των ΗΠΑ στην Ιορδανία

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, CENTCOM, επιβεβαίωσε σχετικές αναφορές πως εκτοξεύτηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν στην Ιορδανία, στοχεύοντας αμερικανική βάση.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Latest News
Hermès: Παραμένει ανθεκτική – Αύξηση πωλήσεων και το β’ τρίμηνο
World

Αύξηση πωλήσεων ξανά για την Hermès

Η ανάπτυξη της Hermès τους τελευταίους τρεις μήνες οδηγήθηκε από την Αμερική, η οποία σημείωσε αύξηση 13,7%

Metlen: Πρόσθετα 100 με 150 εκατ. ευρώ στα EBITDA από το deal για το γάλλιο
Business

Ώθηση 100 - 150 εκατ. στα EBITDA της Metlen από το deal στο γάλλιο

Η Metlen, σύμφωνα με τις AXIA - Alpha Finance και Optima θα έχει από τη δραστηριότητα στο γάλλιο πρόσθετα 100 με 150 εκατ. ευρώ στα EBITDA - Πώς αποτιμούν τη συμφωνία με τον Αμερικανό Big Tech

Χρήστος Κολώνας
Ακρίβεια: Γιατί η κυβέρνηση επιλέγει το γεμάτο ταμείο και όχι τις χαμηλές τιμές
Economy

Γιατί η κυβέρνηση δεν αγγίζει ΦΠΑ και ΕΦΚ

Η ακρίβεια γεμίζει τα δημόσια ταμεία, αλλά εξαντλεί τα νοικοκυριά

Αλέξανδρος Κλώσσας
Γκουτέρες: Αποφάσισε νέα συνάντηση 5+1 – Αν δεν λυθεί το Κυπριακό η Κύπρος θα γίνει πιο ευάλωτη στους κινδύνους
Κόσμος

Αποφάσισε νέα συνάντηση 5+1 ο Γκουτέρες

Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλουν την ειρήνη, αλλά παραμένουν πλήρως προσηλωμένα στη στήριξη του λαού της Κύπρου σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για το νησί και την ευρύτερη περιοχή, τόνισε ο Γκουτέρες

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ανεργία: Στο 8% «έπεσε» τον Ιούνιο [γραφήματα]
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Στο 8% «έπεσε» η ανεργία τον Ιούνιο [γραφήματα]

Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 6%, ενώ στις γυναίκες παρέμεινε αισθητά υψηλότερο, στο 10,4%

ΕΚΤ: Πώς διαμορφώνονται οι αυξήσεις μισθών στην ευρωζώνη
World

Πώς διαμορφώνονται οι αυξήσεις μισθών στην ευρωζώνη

Σύμφωνα την ΕΚΤ η πρόβλεψη για τις αυξήσεις στους μισθούς είναι ισχυρότερη σε σύγκριση με το α' εξάμηνο, αλλά πολύ χαμηλότερη από το 5,2% του 2024

Σαλμονέλα: Οδηγίες του ΕΦΕΤ για την προστασία από τη μόλυνση
Κοινωνία

Σαλμονέλα: Οδηγίες του ΕΦΕΤ για την προστασία από τη μόλυνση

Ο κίνδυνος από σαλμονέλα σε τρόφιμα αυξάνεται τους καλοκαιρινούς μήνες ικροοργανισμών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετικό ξεκίνημα με στηρίγματα από τα εταιρικά αποτελέσματα
Xρηματιστήριο Αθηνών

ΧΑ: Θετικό ξεκίνημα με στηρίγματα από τα εταιρικά αποτελέσματα

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών κινείται στις 2.529,49 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,33%, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων συνεδριάσεων

BMW: Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για χιλιάδες εργαζομένους της, στη Γερμανία
World

Η BMW ετοιμάζει εθελούσια έξοδο για χιλιάδες εργαζομένους της, στη Γερμανία

Το πακέτο εθελούσιας εξόδου αφορά στο μεγαλύτερο μέρος των 8.000 θέσεων εργασίας που θα περικόψει παγκοσμίως

Γαλλία: «Παραμένει σταθερή η φωτιά στο Μπορντό»
Κόσμος

Γαλλία: «Παραμένει σταθερή η φωτιά στο Μπορντό»

Η έντονη ζέστη και οι ισχυροί άνεμοι που αναμένονται μέσα στην ημέρα κινδυνεύουν να προκαλέσουν νέες αναζωπυρώσεις στη Γαλλία – Τι ισχύει για την Ισπανία

Δημήτρης Μαρκόπουλος: Επαφές με παραγωγικούς φορείς σε Βόλο και Αργολίδα
Economy

Επαφές του Δημήτρη Μαρκόπουλου με παραγωγικούς φορείς σε Βόλο και Αργολίδα

Κοινός άξονας όλων των συναντήσεων ήταν η ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

ΗΠΑ: Απαγορεύτηκε η εισαγωγή κινεζικών ανθρωποειδών ρομπότ
Τεχνολογία

Ο Τραμπ βάζει μπλόκο στα κινεζικά ρομπότ

Η απαγόρευση από τις ΗΠΑ αναμένεται να πλήξει την Unitree, παγκόσμιο ηγέτη στα ανθρωποειδή ρομπότ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος με ώθηση από ενέργεια και πρώτες ύλες
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδος με ώθηση από ενέργεια και πρώτες ύλες στις ευρωαγορές

Οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή στηρίζουν τις ενεργειακές μετοχές

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μεικτά πρόσημα και υψηλή μεταβλητότητα
Ασία

Μεικτά πρόσημα στα ασιατικά χρηματιστήρια

Τα χρηματιστήρια της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας έκλεισαν με πτώση την Τετάρτη

Παπαθανάσης: Νέες δράσεις στο ΕΣΠΑ για τον εκσυγχρονισμό των ΑΕΙ και την ένταξη φοιτητών στην αγορά εργασίας
ΕΣΠΑ

Νέες δράσεις για τον εκσυγχρονισμό των ΑΕΙ και στήριξης των φοιτητών

Εντάσσονται 51 πράξεις στο ΕΣΠΑ, μετά από πρόσκληση προς τα ΑΕΙ της χώρας και την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Ομιλος ΟΤΕ: Ισχυρή κερδοφορία το β΄τρίμηνο – Αύξηση εσόδων 8%
Τηλεπικοινωνίες

Ομιλος ΟΤΕ: Ισχυρή κερδοφορία το β΄τρίμηνο – Αύξηση εσόδων 8%

Ο Ομιλος ΟΤΕ ανακοίνωσε τελικό μέρισμα ανά μετοχή 0,90214 ευρώ, αυξημένο κατά 21,7%

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies