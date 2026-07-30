Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Επιφυλακτική άνοδος – Το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα

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Με ανοδικές τάσεις, αλλά επιφυλακτικά άνοιξαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τον απόηχο της απόφασης της Fed για τα επιτόκια στις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα αξιολογούν τα εταιρικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου.

Οι δείκτες

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύεται κατά 1,15%, στις 646,18 μονάδες.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 καταγράφει κέρδη 0,22% στις 10.932 μονάδες, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 ανεβαίνει 0,63% στις 8.461 μονάδες και ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται οριακά αρνητικός κατά 0,40% στις 25.349 μονάδες.

Ο ισπανικός IBEX 35 ενισχύεται κατά 0,80% στις 19.550 μονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB υποχωρεί 0,41% στις 51.225 μονάδες.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Οράν ωθούν υψηλότερα τις ενεργειακές μετοχές, με τον σχετικό δείκτη να κινείται ανοδικά κατά 0,3%, ενώ οι τιμές τους πετρελαίου Brent ξεπέρασαν το όριο των 90 δολαρίων το βαρέλι.

Η Fed

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση της Τετάρτης, ωστόσο οι δηλώσεις του επικεφαλής της, Κέβιν Γουόρς, περί αταλάντευτης δέσμευσης για την επαναφορά του πληθωρισμού στον στόχο, χωρίς να δοθούν σαφείς ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της κεντρικής τράπεζας, ενίσχυσαν την αβεβαιότητα στις αγορές.

Εταιρικά αποτελέσματα

Οι ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων διαμορφώνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις επιμέρους μετοχές.

Η L’Oréal ενισχύθηκε κατά 2,2%, καθώς η γαλλική εταιρεία καλλυντικών ανακοίνωσε πωλήσεις δεύτερου τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Η Schneider Electric κατέγραψε άνοδο 7%, αφού αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της για τα αποτελέσματα του συνόλου της χρήσης.

Στον αντίποδα, η Adidas σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση στον δείκτη STOXX 600, υποχωρώντας κατά 15%, παρόλο που αναβάθμισε την πρόβλεψή της για τις ετήσιες πωλήσεις.

Απώλειες 2,3% κατέγραψε και η Airbus, παρά τα καλύτερα των εκτιμήσεων οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε για το τελευταίο τρίμηνο.