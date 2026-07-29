Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Διέκοψαν το τριήμερο ανοδικό σερί

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Με απώλειες έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς τα αποκλίνοντα αποτελέσματα από τους γαλλικούς ομίλους πολυτελείας επηρέασαν τον ευρύτερο κλάδο, ενώ οι επενδυτές αναμένουν την απόφαση της Fed και τα οικονομικά αποτελέσματα των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 έκλεισε με πτώση 0,3% στις 645,01 μονάδες, διακόπτοντας ένα σερί τριών ανοδικών συνεδριάσεων. Ο δείκτης του κλάδου πολυτελών ειδών υποχώρησε κατά 2,4%, ηγούμενος των απωλειών των κλάδων.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,34% και έκλεισε στις 10.908,41 μονάδες, ο γερμανικός DAX έκλεισε με απώλειες 0,01% στις 25.460,48 μονάδες και ο CAC 40 υποχώρησε κατά 0,6% στις 8.408, 27 μονάδες.

Στο ταμπλό

Οι μετοχές της Kering σημείωσαν άνοδο σχεδόν 17% στην κορυφή του δείκτη STOXX 600 και κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από το 2002, αφού οι πωλήσεις του δεύτερου τριμήνου στην ναυαρχίδα της, Gucci, μειώθηκαν λιγότερο από το αναμενόμενο.

«Πιστεύουμε ότι η ισχυρή προσπάθεια μάρκετινγκ που έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Αυγούστου θα μπορούσε να βοηθήσει στην ενίσχυση των πωλήσεων του τέταρτου τριμήνου και στην επιστροφή της Gucci σε θετική ανάπτυξη», ανέφεραν σε σημείωμα οι αναλυτές της HSBC Global Research.

Αντίθετα, οι μετοχές της Hermes υποχώρησαν κατά 11%, καταγράφοντας την πιο απότομη ημερήσια πτώση τους από το 2010, αφού η κατασκευάστρια τσαντών Birkin ανακοίνωσε αύξηση πωλήσεων στο δεύτερο τρίμηνο σύμφωνα με τις προσδοκίες, αλλά δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη δει μια θεμελιώδη ανάκαμψη στην Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά της.

Οι μετοχές τεχνολογίας κατέγραψαν πτώση 0,4%, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, με επικεφαλής την πτώση 4,8% της κατασκευάστριας εξοπλισμού ημιαγωγών ASM International παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις.

Η Microsoft και η Meta θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματά τους μετά το κλείσιμο των αμερικανικών αγορών, με τους επενδυτές να επικεντρώνονται στις ενδείξεις αποδόσεων των επενδύσεών τους στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στο κατά πόσον τα κέρδη δικαιολογούν τις υψηλές αποτιμήσεις αυτών των εταιρειών.

Οι μετοχές ενέργειας ⁠σημείωσαν άνοδο 2,2%, μετά από μια άνοδο σχεδόν 8% στην τιμή του αργού Brent σε πάνω από 90 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι μεγάλες αεροπορικές επιδρομές στη Μέση Ανατολή συνεχίστηκαν και διέλυσαν τις ελπίδες για ένα άμεσο τέλος στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Εν τω μεταξύ, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια την Τετάρτη, αλλά η δήλωση πολιτικής του προέδρου Κέβιν Γουόρς θα αναλυθεί για ενδείξεις σχετικά με την επόμενη πιθανή κίνηση της κεντρικής τράπεζας.

Με τις καλύτερες επιδόσεις ο κλάδος τραπεζών

Ο κλάδος των ευρωπαϊκών τραπεζών έναν από τους κλάδους με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη, με τον δείκτη STOXX Europe Banks να βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2007 και να έχει σημειώσει άνοδο 143% από τις αρχές του 2024, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια ενισχύουν τα έσοδα από τόκους και η ζήτηση για δάνεια αυξάνεται παρά τη συνεχιζόμενη αδυναμία της οικονομίας της περιοχής.